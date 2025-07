Identiv

Identiv schließt Partnerschaft mit Narravero, um die Einführung digitaler Produktpässe und die Einhaltung von Vorschriften zu beschleunigen

Santa Ana, Kalifornien. (ots/PRNewswire)

Unternehmen vermarkten integrierte Lösung für DPP-Einsätze im Vorfeld der bevorstehenden EU-Verordnungen

Identiv, Inc . (NASDAQ: INVE), ein weltweit führender Anbieter von RFID- und BLE-fähigen Internet-of-Things-Lösungen (IoT), gab heute bekannt, dass es eine Partnerschaft mit der Narravero GmbH eingegangen ist, einer globalen Software-as-a-Service-Plattform (SaaS) für digitale Produktpässe (DPPs) und Transparenz in der Lieferkette. Diese Zusammenarbeit soll die Kommerzialisierung integrierter Lösungen für EU-konforme DPP-Implementierungen beschleunigen. Durch die Kombination der NFC-Inlays von Identiv für dynamische Produktdaten mit der robusten Datenmanagementplattform von Narravero bietet diese Partnerschaft eine umfassende, integrierte Lösung, die die DPP-Bereitstellung für Unternehmen optimiert.

DPP-Innovation im Vorfeld der EU-Verordnungen Sowohl Identiv als auch Narravero sind Pioniere bei der Verbindung von physischen Produkten mit der digitalen Welt. Mit dem Kernangebot von Narravero können Unternehmen DPPs erstellen und verwalten, die umfassende Informationen zum Produktlebenszyklus bereitstellen, darunter Herkunft, Nachhaltigkeitsdaten und Anweisungen zum Ende der Lebensdauer. Ab 2027 sind diese DPPs gemäß den neuen Nachhaltigkeitsvorschriften der Europäischen Union vorgeschrieben. Die EPP bieten auch eine große Chance, die Effizienz der Lieferkette und die Kundenbindung zu verbessern. Die Plattform von Narravero hat bereits ein beträchtliches Wachstum verzeichnet und erreichte im Februar 2025 135 Millionen Besuche.

„Wir freuen uns sehr über die Vereinbarung mit Narravero und die Zusammenarbeit bei den DPP-Lösungen, die wir auf den Markt bringen werden", erklärte Kirsten Newquist, CEO von Identiv. „Diese Partnerschaft wird Unternehmen dabei unterstützen, die EU-Vorschriften einzuhalten, und ihnen neue Möglichkeiten für Nachhaltigkeit, Transparenz und Kundenbindung eröffnen."

Thomas Rödding, CEO von Narravero, erklärte: „Unsere Partnerschaft mit Identiv ist ein bedeutender Schritt, um DPPs für Unternehmen weltweit zugänglich und umsetzbar zu machen. Die Expertise von Identiv im Bereich sicherer, vernetzter physischer Identitäten ergänzt unsere robuste DPP-Plattform und schafft so eine leistungsstarke End-to-End-Lösung."

Durch diese Partnerschaft positionieren sich Identiv und Narravero an der Spitze der DPP-Innovation und bieten eine ganzheitliche integrierte Lösung, die die regulatorischen Anforderungen der EU erfüllt und Unternehmen durch verbesserte Transparenz in der Lieferkette, Nachhaltigkeit und Kundenbindung unterstützt.

Für weitere Informationen über die DPP-Lösungen von Identiv wenden Sie sich bitte an iotsales@identiv.com.

Informationen zu Identiv, Inc. Die RFID- und BLE-fähigen IoT-Lösungen von Identiv erstellen digitale Identitäten für physische Objekte und verbessern so die globale Konnektivität für Unternehmen, Menschen und den Planeten. Die Lösungen des Unternehmens sind in über 1,5 Milliarden Anwendungen weltweit integriert und treiben Innovationen in den Bereichen Gesundheitswesen, Unterhaltungselektronik, Luxusgüter, intelligente Verpackungen und vielen weiteren Branchen voran. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte identiv.com.

Informationen zur Narravero GmbH. Als einer der wenigen Anbieter einer End-to-End-Lösung vereint Narravero die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Datenintegration und produktbasierte Kommunikation in einer einzigen SaaS-Plattform. Die Technologie verwandelt Produkte während ihres gesamten Lebenszyklus in interaktive Touchpoints. Über 200 Kunden aus zwölf Branchen – darunter Kosmetik, Möbel und Mode – vertrauen auf Narravero, um Compliance in Chancen zu verwandeln. Der Gründer und CEO Thomas L. Rödding arbeitet aktiv an der EU-Normung (DIN, CEN-CENELEC) mit. Erfahren Sie mehr unter: www.narravero.com.

