Identiv

Identiv, ZATAP und Genuine-Analytics arbeiten zusammen, um edle Weine mithilfe spezieller IoT- und Blockchain-Technologie digital zu authentifizieren

Santa Ana, Calif. (ots/PRNewswire)

Unternehmen demonstrieren innovative Lösung zur Weinauthentifizierung in einem Webinar am 28. Mai über die Zukunft der Weinauthentifizierung

Identiv, Inc . (NASDAQ: INVE), ein weltweit führender Anbieter von RFID- und BLE-fähigen Internet-of-Things-Lösungen (IoT), stellt in Zusammenarbeit mit ZATAP und Genuine-Analytics eine neue NFC-basierte Smart-Packaging-Lösung zur Fälschungssicherung für Hersteller und Sammler von Luxusweinen vor.

Angesichts der Tatsache, dass weltweit schätzungsweise bis zu 20 % aller in Umlauf befindlichen Weinflaschen von Fälschungen betroffen sind, setzt die Partnerschaft zwischen Identiv, ZATAP und Genuine-Analytics AG einen neuen Standard in der Weinauthentifizierung. Mithilfe von drahtlosem IoT, digitalen Zertifikaten und Blockchain wird nicht nur die Flasche, sondern auch der Wein darin überprüft. Diese Lösung der nächsten Generation kombiniert sichere NFC-Technologie, nicht-invasive Inhaltsprüfungen und eine Blockchain-basierte digitale Identität. Damit lässt sich die Echtheit eines Weins nahezu sofort überprüfen, wodurch der Wert und der Ruf einer Marke sowie das Vertrauen der Verbraucher geschützt werden.

Bei einer Schweizer Weinauktion im Jahr 2024 konnte die Lösung der Partnerschaft eine Reihe seltener, hochwertiger Jahrgänge erfolgreich authentifizieren, wobei einige Flaschen Preise von über 20.000 Schweizer Franken erzielten. Es wurde sogar eine gefälschte Flasche erkannt, was das Potenzial der Plattform für eine breitere Anwendung unterstreicht.

„Dies ist die Zukunft der Weinauthentifizierung", erklärte Klaus Simonmeyer, Vice President bei Identiv. „Mit unseren NFC-Inlays, die speziell für die einzigartigen Eigenschaften von Weinflaschen entwickelt wurden, der bahnbrechenden Analyse des Weininhaltes durch Genuine-Analytics und der Digital-Twin-Technologie von ZATAP können wir nicht nur die Echtheit einer Weinflasche bestätigen, sondern auch die Echtheit des Weines darin."

Eine bewährte Lösung Jedes Unternehmen bringt sein spezifisches Fachwissen in die Lösung ein. Diese Zusammenarbeit stellt eine unveränderliche digitale Verbindung zwischen einer physischen Flasche Wein, ihrem Inhalt und ihrem authentifizierten digitalen Zwilling her, der auf einer IoT-basierten Blockchain gehostet wird. Die integrierte Lösung umfasst:

Die sicheren NFC-Inlays von Identiv, die mit NTAG® 424 DNA TagTamper-Sicherheitszertifizierten Chips des renommierten IC-Anbieters NXP® Semiconductors ausgestattet sind, erkennen Manipulationen und verknüpfen jede Flasche mit ihrer digitalen Identität.

Die wissenschaftliche Inhaltsanalyse von Genuine-Analytics, die anhand der proprietären winePROOF-Datenbank validiert wurde.

Die mobile Schnittstelle von ZATAP kommuniziert mit der Blockchain-Infrastruktur und bietet Käufern und Verkäufern Authentifizierungs- und Herkunftsdaten in Echtzeit.

Um den Inhalt einer Weinflasche zu authentifizieren, verwendet Genuine-Analytics ein mikroskopisch kleines, lasergebohrtes Loch, um den Wein in der Flasche anhand seiner proprietären winePROOF-Datenbank zu überprüfen. Nach der Überprüfung wird ein von Identiv speziell entwickelter GA-Sicherheitsetikett angebracht, um die Flasche wieder zu verschließen und einen digitalen Echtheitsnachweis zu liefern. Durch die Sicherung sowohl des Inhalts als auch des Behälters setzt das System einen neuen Standard für digitale Vertrauenswürdigkeit, von dem nicht nur Sammler und Auktionshäuser profitieren, sondern auch Weinproduzenten, die ihre Marke und ihre Kunden schützen möchten.

„Das Ziel dieser Partnerschaft ist es, die Echtheitsprüfung von Wein für alle nahtlos und zuverlässig zu gestalten", erklärte Dr. Markus Ehrat, CEO von Genuine-Analytics. „Gemeinsam bieten wir eine umfassende Authentifizierungslösung, die skalierbar und sicher ist und der Weinindustrie dabei hilft, Fälschungsrisiken einen Schritt voraus zu sein."

David Geisser, CEO von ZATAP, fügte hinzu: „Wenn diese Lösung auf Produzentenebene angewendet wird, kann sie auf alle Weine ausgeweitet werden, von Luxusweinen bis hin zu alltäglichen Jahrgangsweinen."

Führungskräfte von Identiv, Genuine-Analytics AG und ZATAP werden am 28. Mai 2025 um 9:00 Uhr PDT/18:00 Uhr MEZ ein Webinar zum Thema „The Future of Wine Authentication" veranstalten. Das Webinar beinhaltet eine Live-Demo der Weinauthentifizierungsanwendung. Um teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte hier.

Informationen zu Identiv Die umfassenden RFID-fähigen IoT-Lösungen von Identiv erstellen digitale Identitäten für physische Objekte und verbessern so die globale Konnektivität für Unternehmen, Menschen und den Planeten. Die Lösungen des Unternehmens sind in über 1,5 Milliarden Anwendungen weltweit integriert und treiben Innovationen in den Bereichen Gesundheitswesen, Unterhaltungselektronik, Luxusgüter, intelligente Verpackungen und vielen weiteren Branchen voran. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte identiv.com.

Identiv Medienkontakt:

Sophie Pearson

Identiv, Inc.

spearson@identiv.com

ZATAP Medienkontakt:

David Geisser

ZATAP

geisser@collectid.net

Genuine-Analytics AG Medienkontakt:

Dr. Markus Ehrat

Genuine-Analytics AG

markus.ehrat@genuine-analytics.ch

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1424621/IdentivLogo_CMYK__1_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/identiv-zatap-und-genuine-analytics-arbeiten-zusammen-um-edle-weine-mithilfe-spezieller-iot--und-blockchain-technologie-digital-zu-authentifizieren-302456020.html

Original-Content von: Identiv, übermittelt durch news aktuell