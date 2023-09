The Laguna, a Luxury Collection Resort Spa, Nusa Dua, Bali

The Laguna, a Luxury Collection Resort & Spa, Nusa Dua, Bali enthüllt seine atemberaubende Neugestaltung

The Laguna, a Luxury Collection Resort & Spa, Nusa Dua, Bali feiert nach 32 Jahren einen bedeutenden Meilenstein, indem es anmutig seine umfassende Neugestaltung abschließt, die eine Hommage an die bezaubernde Natur und die einheimische balinesische Kultur in seiner Umgebung ist. Das Resort heißt nun Gäste in seinen luxuriösen Zimmern, Restaurants und Einrichtungen willkommen, die mit Elementen geschmückt sind, die Tradition und moderne Eleganz miteinander verbinden.

Das Anwesen ist sowohl eine historische Ikone als auch ein legendäres Reiseziel, das sich der Erhaltung seiner balinesischen Oase und seines dörflichen Charmes verschrieben hat und gleichzeitig die Innenausstattung mit nautischen Elementen modernisiert, um Nachhaltigkeit und Geschichte in seinem Designethos zu vereinen. Das Konzept „Bali Voyage through Time" (Eine Zeitreise durch Bali) verbindet auf harmonische Weise zeitlose Eleganz mit visionärem Futurismus und lässt dabei Tradition und Avantgarde nahtlos miteinander verschmelzen.

„The Laguna Bali ist nicht nur ein Reiseziel, es ist eine Ode an die Schönheit des Lebens, wo sich Träume entfalten und Seelen Trost finden", sagte Lucia Liu, Generaldirektorin von The Laguna, a Luxury Collection Resort & Spa, Nusa Dua, Bali. „Der Beginn eines neuen Kapitels für The Laguna Bali ist ein bedeutender Moment für uns. Das neu gestaltete Erscheinungsbild unseres Resorts ist ein hervorragendes Beispiel für das Designethos der Marke, das darin besteht, unseren Gästen raffinierte und authentische Erlebnisse zu bieten, die auch das widerspiegeln, was ein Reiseziel wirklich einzigartig macht."

The Laguna Bali liegt wunderschön am Strand und bietet einen atemberaubenden Blick auf den Indischen Ozean, der die Gäste zum Staunen bringt. Als eines der ersten internationalen Resorts in Nusa Dua wird das Resort als Eckpfeiler der balinesischen Luxusgastfreundschaft betrachtet. Das Resort verfügt über 287 sorgfältig restaurierte Gästezimmer, Suiten und Villen, die alle von balinesischen Traditionen inspiriert sind. Nautische Designelemente erinnern an die Faszination der Seefahrt und verkörpern den Geist der Entdeckung und des Reisens.

Zu den umgebauten Räumlichkeiten gehören das Lagoon Spa, die de Balé Lounge & Bar und das Banyubiru Restaurant. Der letzte Etappe der Neugestaltung umfasst das Arwana Restaurant, das eine exquisite Küche direkt am Strand mit Blick auf das Meer bietet, und das Kulkul Beach House mit einem schicken Ambiente am Pool, das charakteristische Cocktails anbietet. The Laguna Bali ist ein Juwel von raffinierter Eleganz, ein Zeugnis für Luxus und Gastfreundschaft auf Bali.

Auch das Jahr 2024 wird mit der mit Spannung erwarteten Eröffnung des Ta'aktana, a Luxury Collection Resort & Spa, Labuan Bajo, einen monumentalen Meilenstein für The Luxury Collection darstellen und den Einstieg von Marriott in dieses Reiseziel markieren.

