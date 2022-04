Donato Muro

Donato Muro: Der Rundum-Experte für Arbeitssicherheit

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Donato Muro berät Unternehmen zum Thema Arbeitssicherheit, Brandschutz und Umweltschutz. Der 37-jährige Durchstarter hat eine beeindruckende Anzahl relevanter Abschlüsse in der Tasche: Er ist Naturwissenschaftler, Ingenieur für vorbeugenden Brandschutz, für Arbeits-, Betriebs- und Anlagensicherheit, Jurist und angehender Arbeitspsychologe. Als Inhaber eines spezialisierten Ingenieurbüros unterstützt er große Industrieunternehmen und mittelständische Firmen im produzierenden Gewerbe dabei, die gesetzlichen Anforderungen in Sachen Schutz und Sicherheit von Mitarbeitern und Umwelt korrekt umzusetzen.

Arbeitsschutz ist für jedes Unternehmen ein Thema - und wenn es nur um Gesundheitsschutz an Bildschirmarbeitsplätzen geht. Die Anforderungen des Gesetzgebers an den betrieblichen Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz werden dabei immer weitreichender und komplexer. Gefährdungsbeurteilungen müssen erstellt, überprüft und aktualisiert werden. Zertifikate sind zu erwerben, Kurse müssen absolviert, Genehmigungen eingeholt, Konzepte und Notfallpläne erstellt, technische Schutzmaßnahmen geplant und realisiert werden. Unternehmen holen sich den HSE-Experten Donato Muro ins Boot, wenn sie externe Unterstützung bei der Umsetzung dieser Anforderungen in die betriebliche Praxis benötigen - also meist dann, wenn das Thema Arbeitsschutz mit ergonomischen Bürostühlen nicht erledigt ist. Donato Muro von Sicherheitsingenieur.NRW ist der Mann für kompliziertere Fälle, zum Beispiel in der chemischen Industrie.

Oft erfolgt die Beauftragung, wenn Berufsgenossenschaften, Gewerbeaufsichtsämter oder Ämter für Arbeitsschutz auf Missstände aufmerksam geworden sind, wenn es Kontaminationen gegeben hat, im Betrieb Asbest gefunden wurde oder wenn bereits Arbeitsunfälle geschehen sind. Einige Unternehmen fragen Donato Muros Dienstleistungen auch unabhängig von solchen behördlichen Verpflichtungen an. Diese Weitsicht kann der Sicherheitsexperte nur befürworten, dient sie doch ebenso der Sicherheit der Mitarbeiter wie letztlich den wirtschaftlichen Interessen der Unternehmen. Bußgelder, Verletztengelder und die Kosten von Gerichtsverfahren können erheblich sein, wenn nicht rechtzeitig auf Arbeitsschutz geachtet wird.

Donato Muros Dienstleistungspaket: alles aus einer Hand

Über den normalen Arbeits- und Anlagenschutz hinaus unterstützen Donato Muro und sein Team ihre Kunden bei besonderen Herausforderungen in den Bereichen Chemie, Umgang mit Kontaminationen, Baustellensicherheit, Brand- und Explosionsschutz sowie Umweltschutz. So kann der Berater den gesamten Bereich HSE (Health, Safety, Environment) abdecken, ohne dass Unternehmen weitere Experten hinzuziehen müssen. Wenn es darum geht, gesetzliche Regelungen rechtssicher in technische Lösungen vor Ort umzusetzen, kann Donato Muro seine Doppelexpertise als Ingenieur und Jurist zum Nutzen der Unternehmen einbringen.

Zu seinen Kunden zählen bekannte Großkonzerne, überwiegend aus den Bereichen Petrochemie und Chemie, weiterhin Energie- und Gasversorger, Wasserversorger und -entsorger, aber auch mittelständische produzierende Unternehmen und Handwerksbetriebe. Nach einer kurzen anfänglichen Durststrecke ist die Akquise für den seit 2017 selbstständigen Sicherheitsberater kaum mehr ein Problem. "Wir verkaufen unseren Kunden etwas, das sie ohnehin benötigen. Und sie können sich sicher sein, dass mit unserer Hilfe aus großen Problemen handhabbare Probleme werden - und aus kleinen Problemen keine Probleme", so Donato Muro.

So sieht Donato Muros Arbeit für die Unternehmen konkret aus

Kleinere Betriebe, die sich in der chemischen Industrie etablieren wollen, ihre Produktionsanlagen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz oder nach dem Wasserhaushaltsgesetz genehmigen lassen müssen, unterstützt Donato Muro beispielsweise bei den entsprechenden Planungsmaßnahmen und Anträgen.

In Zusammenarbeit mit den HSE-Abteilungen von Großkonzernen erstellen Donato Muro und sein Team von Sicherheitsingenieuren unter anderem Pläne für Evakuierungsmaßnahmen oder Notfallpläne für den Fall, dass Chemikalien austreten. Zwingt der Gesetzgeber Firmen dazu, ihre Arbeitsschutzbemühungen überwachen zu lassen, ist der Sicherheitsexperte als Sachverständiger für Gefahrstoffe, Biostoffe und vorbeugenden Brandschutz vor Ort.

Wie im Arbeitsschutz ändert sich auch im Umweltschutz die Gesetzgebung regelmäßig. Donato Muros Sicherheitsberater werden gebucht, wenn sich zum Beispiel Chemieparkbetreiber fragen, wie sie neue Vorschriften zu Luftschadstoffen oder wassergefährdenden Stoffen umsetzen und einhalten können. Auch wenn die Firmen eigene HSE-Abteilungen unterhalten, kann ein gut informierter externer Berater Personal und Abläufe wesentlich effektiver auf den neuesten Stand bringen.

Der menschliche Faktor: Kommunikation auf Augenhöhe

Sprachbarrieren und fehlende Qualifikationen, wie sie bei Mitarbeitern auf Baustellen und in der Industrie nicht selten vorkommen, können die Wirksamkeit von Arbeitsschutzmaßnahmen gefährden. Deshalb ist es wichtig, Arbeitsprozesse so zu organisieren, dass sie möglichst wenig fehleranfällig sind, und Mitarbeiter umfassend zu schulen. Dazu bietet Donato Muro Mitarbeiter-Onboarding sowie in Präsenz oder online durchgeführte Lehrgänge an.

Häufig ist es auch die Psychologie, die dem Arbeitsschutz in einer Landschaft mit ausgefeilten technischen Schutzmaßnahmen einen Strich durch die Rechnung macht, weiß der Sicherheitsexperte. Wer Regeln umsetzen soll, die nicht als sinnvoll erachtet werden, wer sich durch Maßnahmen gegängelt oder angegriffen fühlt, wird es bei der Umsetzung an Sorgfalt fehlen lassen. Daher ist es wichtig, Anforderungen psychologisch geschickt zu vermitteln und Mitarbeitern auch beim Arbeitsschutz das Gefühl zu geben, dass sie gehört und einbezogen werden. Aus diesem Grund ergänzt Donato Muro seine Qualifikationen aktuell durch ein Studium der Arbeitspsychologie.

Sie benötigen Beratung und Unterstützung bei der Planung und Umsetzung von Arbeits- und Umweltschutzmaßnahmen? Sie möchten Ihre Mitarbeiter im Bereich Arbeitssicherheit schulen lassen? Kontaktieren Sie Donato Muro von Sicherheitsingenieur.NRW für ein unverbindliches Erstgespräch!

Original-Content von: Donato Muro, übermittelt durch news aktuell