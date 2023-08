Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige GmbH

Das freut nicht nur die Gartenfans: Sondertagespreis von 10 Euro für die Thüringer Gartentage am 26. und 27. August 2023 im egapark Erfurt

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Gartenlust trifft grüne Kompetenz und begeisterte Freizeitgärtner auf exzellente Fachleute: Seit mehr als zwanzig Jahren lädt der egapark zu einem der wichtigsten Pflanzenspezialmärkte Mitteldeutschlands ein: den Thüringer Gartentagen.

In diesem Jahr sparen die Besucher an beiden Tagen 30 Prozent auf den Eintrittspreis, zahlen statt 15 nur 10 Euro für (Tageskarte Erwachsene) und verbringen einen erlebnisreichen Tag im Zeichen des Gartens im egapark.

Was sind die Thüringer Gartentage?

Zahlreiche Aussteller bieten 2023 ein umfangreiches Sortiment an Stauden, Gehölzen, Rosen und vielem mehr für die Herbstpflanzung. Besondere Pflanzenhighlights findet der passionierte Gärtner auf der Raritätenbörse. Diverse Spezialgärtnereien aus ganz Deutschland und dem Ausland präsentieren ihr besonders wertvolles Sortiment an heiß begehrten und mitunter schwer erhältlichen Gartenpflanzen. Traditionell stehen die Thüringer Gartentage für ein interessantes Rahmenprogramm - und ein toller Tag im egapark ist außerdem garantiert!

Was gibt es zu kaufen?

Für die Gartenbegeisterten und Pflanzenliebhaber sind die Thüringer Gartentage seit vielen Jahren das Ereignis zum Start in den Gartenherbst. Eine große Anzahl Anbieter mit seltenen Züchtungen, besonderen Sorten- und Pflanzenraritäten finden sich anlässlich der Thüringer Gartentage auch 2023 im egapark ein. Bioland-Gärtner Dieter Haas bringt Samen seltener Tomatensorten mit, die auch am Schautisch begutachtet werden können und nicht nur für den Garten, sondern auch den Balkon geeignet sind. 120 verschiedene Sorten Blütenkirschen hat die Gärtnerei Sauer im Angebot. Seltene Obst-, Nutz- und Ziergehölze und Trendsorten wie veredelte Indianerbananen gibt es am Stand des Toskanagartens. Ein echter Gärtnertipp sind auch die Rosenraritäten vom Vierländer Rosenhof. Auch Erfurts Stauden- und Kräutergärtner sind mit dabei und von allen Experten gibt es wieder jede Menge Tipps für alle, die noch am grünen Daumen arbeiten. Aus dem eigenen Gewächshaus zur Kakteenbörse bringt Kakteen Haage viele bekannte und seltene Sorten der stacheligen Schönheiten mit. Zur Kakteenbörse in Halle 1 treffen sich Züchter und Händler mit ganz besonderen Kakteen und Sukkulenten. Neben einer großen Pflanzenvielfalt für den Herbstgarten können die Besucher auch wieder attraktive Gartenaccessoires oder hilfreiche Gartengeräte im egapark erwerben.

Und was wird noch geboten?

Gartenexperten vermitteln an beiden Veranstaltungstagen im Vortragszentrum grünes Fachwissen über sommerblühende Ziergehölze, Lavendel und Stauden, Bodenbelebung und Arbeiten mit Kompost sowie Staudenbeete. Am 26. August präsentiert die Floristenklasse der Ernst-Benary-Schule ihr Können. Der meisterlich gefertigte Tischschmuck, die bunten Sommersträuße und floralen Steckarbeiten sind auch am 27. August in der Halle 1 zu bestaunen.

Im MDR Garten neben dem Wüsten- und Urwaldhaus Danakil kann man die beliebten MDR-Fernsehgärtner treffen. Die Moderatoren Diana Fritzsche-Grimmig und Jens Haentzschel laden an beiden Tagen von 10 bis 16 Uhr zu einem abwechslungsreichen Programm mit Musik, Gartenrätseln und mit attraktiven Preisen. Im MDR Garten kann man bekannte Fernsehgesichter des MDR treffen: "Heiß auf Gemüse"- Gärtner Jörg Heiß, Traumgarten-Reporter Norbert Roßbach oder Heike Mohr, die aus Früchten und Gemüse wiedermal gesunde Kost kreiert.

Die Thüringer Gartentage sind ein Erlebnis für die ganze Familie. Am 26. August wird wieder eine unterhaltsame Geschichte unterm Lesebaum aufgeführt. Für große und kleine Geschichtenfans führt das Ateliertheater das Märchen "Das tapfere Schneiderlein" auf. Außerdem sind an beiden Tagen die ARTISTOKRATEN mit einem originellen Mix aus Artistik & Clownerie im Gelände unterwegs. Selbst kreativ werden können die Besucher am Sonntag von 10 bis 16 Uhr auf dem Festplatz beim Basteln mit Naturmaterialien.

Was kostet der Eintritt?

Am Wochenende 26. und 27. August sparen Erwachsene 30% auf den Normalpreis! Damit ist der Tagesbesuch im egapark besonders günstig. Der Besuch des Wüsten- und Urwaldhauses Danakil, des Deutschen Gartenbaumuseums, Spielspaß auf dem größtem Spielplatz Thüringens und vieles mehr ist natürlich inklusive!

Veranstaltungspreise Thüringer Gartentage - Tageseintritt

Erwachsene (ab 26 Jahre) 10 Euro

Gruppe Erwachsene ab 15 Personen 9,00 Euro je Person

Menschen mit Behinderung (Eintrag B, BI, H und deren Begleitperson, Nachweis erforderlich) 8,00 Euro

Junge Erwachsene (bis 25 Jahre) 8,00 Euro

Schüler (7 - 16 Jahre) 3,50 Euro

Kinder (0 - 6 Jahre) 0,00 Euro

Familie (2 Erwachsene und bis zu 5 Schüler) 26,00 Euro

Familie Mini (1 Erwachsener und bis zu 5 Schüler) 16,00 Euro

Hintergrundinformation Unwetter der vergangenen Woche

Nach dem Unwetter über Erfurt hat der egapark seit 18.8.23 wieder geöffnet. Große Teile des Parks sind wieder zugänglich. "Wir möchten den Besuchern die vielen schönen gärtnerischen Anlagen des egaparks zeigen, die jetzt in voller Blüte stehen. Mehr als 80.000 Blumen in 155 Sorten blühen auf dem Großen Blumenbeet. Vor dem Danakil präsentieren sich 200 Dahliensorten, ein einzigartiges Farbenspiel und Blütenmeer. Das alles hat durch das Unwetter kaum Schaden genommen", lädt egapark-Geschäftsführerin Kathrin Weiß zu einem Besuch des Parks ein.

Einschränkungen betreffen noch den Waldpark mit dem Wissenswald sowie den oberen und unteren Japanischen Garten und Randbereiche des Karl-Foerster-Gartens. Hier dauern die Baumpflegearbeiten und die Schadensbeseitigung noch an, in diesen Arealen waren große Schäden zu verzeichnen.

.

Original-Content von: Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuell