ECOVACS ROBOTICS

"Robotics for All"

ECOVACS ROBOTICS definiert die Mission und Vision des Unternehmens neu

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Von "A Robot for Every Family" hin zu "Robotics for All"- so definiert ECOVACS ROBOTICS, einer der führenden Hersteller von intelligenten Haushaltsrobotern, die Mission des seit 24 Jahren bestehenden Unternehmens neu und unterstreicht damit seine längst stattgefundene Transformation hin zu einem vielseitigen Robotik-Powerhouse. Unter dem Zukunftsbild Robotiklösungen soweit zu fördern, dass eine Symbiose zwischen Mensch und Roboter im Alltag sowie in der Produktion geschaffen wird, hat ECOVACS ROBOTICS zudem auch die neue Company-Vision auf das nächste Level gehoben.

Seit Gründung des Unternehmens vor 24 Jahren und dessen EMEA-Markteintritt im Jahr 2014 hat sich ECOVACS ROBOTICS zu einem der führenden Hersteller von innovativen und intelligenten Robotiklösungen etabliert. Das zunächst aus Staubsaugrobotern bestehende Portfolio wurde über die Jahre kontinuierlich weiterentwickelt und um Fensterreinigungsroboter ausgebaut. Ziel ist es dabei immer, Roboter zu entwickeln, die sich nahtlos in den Alltag integrieren, das Leben komfortabler gestalten und Konsument*innen zu einem vernetzten Leben inspirieren - damit mehr Zeit für die liebsten Freizeitbeschäftigungen und die wichtigen Dinge im Leben bleibt.

Neue Mission "Robotics for All" definiert das Ziel der Zukunft

Vergangenes Jahr wurden die beiden Geschäftsbereiche Home Service Robotics und Business Robotics erfolgreich unter dem Dach von ECOVACS ROBOTICS zusammengeführt, um die Produktpalette zu straffen und neue Anwendungen für die Innovationen des Unternehmens zu erschließen. In der EMEA Region fokussiert sich das Unternehmen bisher vor allem auf Boden-, Fenster- und Luftreinigungsroboter. In diesem Jahr hat ECOVACS ROBOTICS bereits die Premiummodelle der DEEBOT X1 Familie sowie den neuen WINBOT W1 PRO auf den Markt gebracht. Außerdem hat das Unternehmen angekündigt, noch in diesem Jahr den AIRBOT zu launchen und damit den Luftreinigungsmarkt zu revolutionieren. An die erfolgte Evolution des Unternehmens passt ECOVACS ROBOTICS nun seine künftige Mission neu an: "Robotics for All".

"In den vergangenen Jahren sind wir konsequent unserer Mission 'A Robot for Every Family' gefolgt, um jeder Familie den passenden Roboter anzubieten", erklärt Johannes Rupp, Deputy General Manager EMEA bei ECOVACS ROBOTICS. "Dabei hat sich unser Unternehmen sukzessiv von einem Hersteller von Haushaltsrobotern zu einem innovativen, vielseitigen Robotik-Powerhouse weiterentwickelt. Vor diesem Hintergrund ist für uns nun die Zeit gekommen, auch unsere Mission anzupassen und mit unserem neuen Ziel 'Robotics for All' den nächsten Schritt in die Zukunft zu machen."

Neue Vision des Unternehmens unterstreicht die Stärken in Forschung & Entwicklung

Vor dem Hintergrund der aktuellen Geschäftsentwicklung und des Marktumfelds hat ECOVACS ROBOTICS auch die Vision der Company angepasst, um den nächsten Schritt in der Firmengeschichte einzuleiten. "Wir freuen uns die neue Unternehmensvision, in der wir Robotiklösungen soweit fördern möchten, dass eine Symbiose zwischen Mensch und Roboter im Alltag sowie in der Produktion geschaffen wird, bekannt zu geben", so Johannes Rupp. Er ergänzt: "Mit der Weiterentwicklung unserer Mission und Vision stellen wir - mehr denn je - unsere Stärken in Forschung & Entwicklung heraus, um den Menschen mit innovativen Robotiklösungen in wichtigen Lebensbereichen Unterstützung und Komfort zu bieten."

Über ECOVACS ROBOTICS:

Die ECOVACS Group wurde 1998 von Qian Dongqi gegründet. 2006 erweiterte der Elektronikhersteller seine Geschäftstätigkeit durch ECOVACS ROBOTICS, ein Unternehmen, das auf die Forschung und Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und den Vertrieb von Haushaltsrobotern spezialisiert ist. Unter dem Motto "Robotics for All." ist es das Zukunftsbild des vielseitigen Robotik-Herstellers, innovative Lösungen soweit zu fördern, dass eine Symbiose zwischen Mensch und Roboter im Alltag sowie in der Produktion geschaffen wird.

Weitere Informationen rund um innovative Haushaltshelfer erhalten Sie auf www.ecovacs.com.

Original-Content von: ECOVACS ROBOTICS, übermittelt durch news aktuell