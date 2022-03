CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Mayer: Toller Erfolg des ukrainischen und unseres deutschen Teams

Berlin (ots)

Paralympics in Peking sind zu Ende gegangen

Die Paralympics 2022 in Peking endeten am Sonntag. Dazu erklärt der sportpolitische Sprecher der CDU/CSU- Bundestagsfraktion, Stephan Mayer:

"Die Paralympics in Peking waren für das deutsche Team ein toller Erfolg: 19 Medaillen, davon vier Goldmedaillen, stellen eine sehr beachtliche Bilanz dar. Herausragend waren vor allem die Leistungen von Anna-Lena Forster. Die Monoskifahrerin kam auf zwei Gold- und zwei Silbermedaillen und war damit die erfolgreichste deutsche Athletin. Hervorzuheben ist auch die Leistung der erst 15jährigen Linn Kazmaier, die überraschend nach zwei Silbermedaillen und einmal Bronze die Goldmedaille im Skilanglauf gewann. Herzlichen Glückwunsch an sie und an alle anderen erfolgreichen Athletinnen und Athleten sowie an den gesamten Betreuerstab, die Guides und auch das medizinische Team. Das deutsche Team hat mit 19 Medaillen erneut das gute Ergebnis von Pyeongchang vor vier Jahren erzielt. Dies ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil sich das Team im Umbruch befindet. Die Erfolge sind daher umso überraschender und erfreulicher.

Ein ganz besonderer Glückwunsch muss an das Team der Ukraine gehen. Wohl nie zuvor musste ein Land unter so schwierigen Bedingungen antreten. Dass es die Mannschaft geschafft hat, trotz des fürchterlichen Krieges in der Ukraine überhaupt starten zu können und am Schluss mit 29 Medaillen den zweiten Platz in der Medaillenwertung zu erreichen, ist erstaunlich. Wir können dieser Mannschaft nur alles erdenklich Gute wünschen und mit ihr hoffen, dass der Krieg, das Leiden der ukrainischen Bevölkerung und die russische Aggression schnell ein Ende finden. Dafür werden wir uns als CDU/CSU-Bundestagsfraktion weiter mit all unserer Kraft einsetzen."

