APOTHEKENTOUR

Jetzt 2.100 Tickets: Massive Nachfrage für APOTHEKENTOUR in Hamburg

Berlin (ots)

Für den siebten und damit letzten Stopp vor der Sommerpause verzeichnet die APOTHEKENTOUR rekordträchtige Anmeldezahlen. Damit so viele Apothekenteams wie möglich aus Hamburg und Umgebung am 3. und 4. Juni 2023 teilnehmen können, haben die Veranstalter nun das Kontingent an Tickets noch einmal erhöht. Für Gäste, die mit der S-Bahn anreisen, steht zudem ein kostenloser Shuttle-Service bereit.

Die Erfolgsgeschichte der APOTHEKENTOUR powered by APOTHEKE ADHOC & PTA IN LOVE schreibt sich fort. Nachdem die Eventreihe bereits in Berlin, Frankfurt, München, Hannover, Rostock und Stuttgart Apothekenteams begeisterte und teilweise ausgebucht war, wird der Tourstopp in Hamburg am ersten Juni-Wochenende das Highlight der ersten Jahreshälfte. Aufgrund der immensen Nachfrage haben sich die Veranstalter deshalb entschieden, das Kontingent auf 2100 Tickets zu erhöhen und richten außerdem einen Shuttle-Service ein, der die Gäste vom nächstgelegenen S-Bahnhof abholt und direkt zur beliebten Location im Schuppen52 fährt.

"Als Veranstalter wollen wir einerseits alle Weichen für einen persönlichen, unterhaltsamen und individuellen Besuch bei uns stellen, andererseits aber natürlich so vielen Apothekenteams wie möglich eine Teilnahme gewährleisten können. Deshalb freuen wir uns sehr über die neu dazugewonnenen Ticketkapazitäten", sagt Thomas Bellartz, Geschäftsführer der veranstaltenden EL PATO Medien GmbH.

Doch nicht nur Unterhaltung, sondern auch Wissensvermittlung wird bei der APOTHEKENTOUR großgeschrieben. In rund 120 Vorträgen können die Besucher:innen ihre Kenntnisse über Produkte, Trends und Marktgeschehen auffrischen und erweitern. Zur inhaltlichen Unterstützung stehen hierfür nicht nur die jeweiligen Referent:innen zur Verfügung, sondern mit Nadine Tröbitscher (PTA und Chefredakteurin von PTA IN LOVE), Julia Germersdorf (PTA und Redakteurin bei APOTHEKE ADHOC) und Chiara Brand (PTA und CRM Projektmanagerin) ebenfalls drei fachkundige Moderatorinnen.

Auf der APOTHEKENTOUR 2023 sind folgende Unternehmen vertreten: acardo, ALIUD PHARMA, Apovid, Bayer, Bionorica, Dermapharm, Dr. Kade, Dr. Pfleger, Dr. Theiss, Dr. Willmar Schwabe, Dr. Wolff, EUBOS, Galderma, InfectoPharm, Klosterfrau, L'Oréal, Nimbus Health, No-Q, NUXE, OMNi-BiOTiC, OmniVision, Orthomol, Perrigo, Pierre Fabre, Pohl-Boskamp, Sanofi, Schülke & Mayr, SIDROGA Pharma, Ursapharm, Viatris, Weleda, Wort&Bild Verlag, Wörwag Pharma und Zukunftspakt Apotheke.

Nach der Sommerpause geht es für die APOTHEKENTOUR am 9. und 10. September in Köln und danach an fünf weiteren Standorten weiter. Tickets für die einzelnen Tourdaten, sowie für den Samstag in Hamburg sind für Apotheker:innen, PTA und PKA kostenfrei auf www.apothekentour.de erhältlich.

Die EL PATO Medien GmbH betreibt in Berlin mit rund 70 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.

Original-Content von: APOTHEKENTOUR, übermittelt durch news aktuell