Streubomben-Monitor: viel mehr Opfer durch erhöhten Einsatz von Streumunition

Massiver Einsatz in der Ukraine

1.172 Menschen wurden 2022 durch Streumunition getötet oder verletzt. Dies ist die höchste jährliche Zahl von Opfern, die der Streubomben-Monitor seit seiner ersten Veröffentlichung im Jahr 2010 zu verzeichnen hat. Diese hohe Zahl ist vor allem auf den wiederholten Einsatz von Streumunition in der Ukraine zurückzuführen. Die Hilfsorganisation Handicap International (HI) appelliert an die Staatengemeinschaft, den Einsatz dieser barbarischen Waffen systematisch zu verurteilen und die Verantwortlichen für ihren Einsatz zur Rechenschaft zu ziehen. Im Jahr 2022 kamen 95 % aller vom Monitor erfassten Getöteten und Verletzten aus der Zivilbevölkerung.

In acht Ländern wurden insgesamt 1.172 neue Opfer von Streumunition registriert: Aserbaidschan, Irak, Jemen, Demokratische Volksrepublik Laos, Libanon, Myanmar, Syrien und Ukraine. Diese hohe Anzahl ist vor allem auf den umfangreichen Einsatz von Streumunition durch Russland in der Ukraine zurückzuführen. Auch die ukrainischen Streitkräfte haben Streumunition eingesetzt. Im Jahr 2022 wurden in der Ukraine 916 Tote und Verletzte durch Streumunition registriert, darunter 890 Opfer, die direkt auf Angriffe mit Streumunition zurückzuführen sind. Viele Opfer aus weiteren Angriffen konnten nicht erfasst werden.

Streubomben-Angriffe in Syrien, Myanmar und Ukraine

Von der Gesamtzahl der im Jahr 2022 registrierten neuen Opfer wurden 987 durch Angriffe mit Streubomben verursacht und 185 durch Streumunitions-Reste.

Opfer von Streumunitions-Angriffen wurden in drei Ländern verzeichnet: Myanmar (zum ersten Mal), Syrien (84) und Ukraine.

Opfer durch Streumunitions-Reste gab es in 7 Ländern: Jemen (95), Irak (41), Ukraine (26), Demokratische Volksrepublik Laos (9), Syrien (6), Libanon (5), Aserbaidschan (3). Da bis zu 40 % dieser Waffen beim Aufprall nicht explodieren, stellt die starke Kontamination durch Streumunitions-Reste eine ernsthafte Bedrohung für die Bevölkerung in den betroffenen Ländern dar.

"Deutschland muss jeden neuen Einsatz und Lieferungen entschieden verurteilen."

Im Juli 2023 beschloss die US-Regierung, Streumunition an die Ukraine zu liefern. Die USA und die Ukraine sind keine Vertragsparteien des von derzeit insgesamt 124 Staaten unterzeichneten und 112 Staaten ratifizierten Verbotsvertrags. Handicap International betont, dass die Entscheidung zu liefern, einen gefährlichen Präzedenzfall schafft. Sie ist inakzeptabel und sollte von allen Vertragsstaaten der Osloer Konvention, also auch von der deutschen Regierung, klar verurteilt werden. Jeder Einsatz von Streumunition in jeder Situation sollte verurteilt werden. "Streumunition gehört zu den für die Zivilbevölkerung gefährlichsten Waffen. Sie unterscheidet nicht zwischen zivilen und militärischen Zielen und stellt eine große Gefahr für die Zivilbevölkerung dar, da sie noch lange nach Beendigung des Konflikts zu Opfern führen kann. Deutschland und die anderen Vertragsstaaten des Übereinkommens müssen ihrer Verpflichtung nachkommen, jeden neuen Einsatz und auch Lieferungen dieser Waffen entschieden und systematisch zu verurteilen", sagt Dr. Eva Maria Fischer, Leiterin der politischen Abteilung von Handicap International Deutschland.

Hilfe für Überlebende und ihre Familien

Von den insgesamt 1.172 Opfern im Berichtszeitraum wurden 817 Menschen durch Streumunition verletzt. Das bedeutet, dass die Verletzten 70 % der gesamten Opfer von Streumunition ausmachen. Diejenigen, die die Explosion der Streumunition überleben, erleiden oft schwere und manchmal mehrfache Verletzungen, darunter Schäden an lebenswichtigen Organen, den Verlust von Händen und Füßen oder schwere Augenverletzungen. Viele Verletzte sind psychologisch traumatisiert. Die Überlebenden leiden oftmals unter dem Verlust ihrer Würde und ihres Selbstwertgefühls und sind häufig Diskriminierungen ausgesetzt. Die Opferhilfe ist eine Verpflichtung aus dem Streubomben-Verbotsvertrag. Die Teams von Handicap International unterstützen Überlebende und ihre Familien durch Opferhilfeprogramme in mehr als 30 Ländern.

Zerstörung von Lagerbeständen und Kontamination weltweit

Seit Inkrafttreten des Abkommens am 1. August 2010 haben 41 Länder - 38 Vertragsstaaten, zwei Unterzeichner und ein Nichtunterzeichner - fast 1,5 Millionen Streumunitionsbestände vernichtet, d.h. insgesamt knapp 179 Millionen Submunitionen. Dies entspricht 99 % aller von den Vertragsstaaten gemeldeten Streumunition. Insgesamt sind weltweit noch 26 Staaten und drei Regionen durch Streumunitions-Reste kontaminiert.

Hier finden Sie ein Faktenblatt und die wichtigsten Erkenntnisse des Monitors auf Deutsch sowie den Streubomben-Monitor 2023 auf Englisch.

Über Handicap International

Handicap International / Humanity & Inclusion (HI) ist eine gemeinnützige Organisation für Nothilfe und Entwicklungszusammenarbeit, die in rund 60 Ländern aktiv ist. Wir setzen uns für eine solidarische und inklusive Welt ein. Wir verbessern langfristig die Lebensbedingungen für Menschen mit Behinderung und unterstützen diejenigen, die besonderen Schutz benötigen. Außerdem arbeiten wir für eine Welt ohne Minen und Streubomben sowie für den Schutz der Zivilbevölkerung im Krieg. HI ist Co-Preisträgerin des Friedensnobelpreises von 1997. Handicap International e.V. ist der deutsche Verein von HI.

