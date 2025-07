Nicklas Spelmeyer

Shopify statt Studium: Warum Online-Handel für viele vom Plan B zum großen Erfolg wird

Berlin (ots)

Studium abgebrochen, keinen Ausbildungsplatz gefunden und trotzdem erfolgreich: Immer mehr junge Menschen starten im E-Commerce durch. Plattformen wie Shopify ermöglichen es, mit überschaubarem Startkapital eigene Produkte zu verkaufen und machen aus einem vermeintlichen Plan-B eine echte Erfolgsgeschichte.

Viele starten aus der Not heraus und merken plötzlich, dass sie damit besser verdienen als gedacht. In diesem Beitrag erfahren Sie, warum der Online-Handel für Quereinsteiger so attraktiv ist, welche Fehler man vermeiden sollte – und wie aus der ersten Bestellung ein skalierbares Business wird.

Berufliche Perspektiven im Vergleich

In traditionellen Berufsfeldern sind die finanziellen Aussichten häufig begrenzt. Selbst nach einem erfolgreichen Studium oder einer abgeschlossenen Ausbildung liegt das durchschnittliche Nettogehalt in vielen Berufen selten über 3.000 Euro monatlich – trotz hoher Arbeitsbelastung und jahrelanger Berufserfahrung. Für viele Arbeitnehmer ist diese Größenordnung langfristig die Realität, denn der Aufstieg in höhere Gehaltsklassen bleibt meist nur wenigen Beschäftigten vorbehalten.

Quereinstieg in den E-Commerce

Ein Business im E-Commerce bietet schon allein den klaren Vorteil, dass der Start deutlich schneller erfolgen kann. Während eine Berufsausbildung oder ein Studium oft drei bis fünf Jahre dauert, lassen sich im Online-Handel nach einigen Monaten erste Umsätze erzielen. Konkret berichten einige Gründer davon, dass sie nach rund sieben Monaten mit ihrem ersten Produkt ein zusätzliches monatliches Einkommen von mehr als 2.000 Euro netto erzielt haben. Nach einem Jahr überstiegen die Monatsumsätze in einzelnen Fällen bereits 100.000 Euro. Das bedeutet einen monatlichen Gewinn von etwa 10.000 Euro.

Solche Ergebnisse sind allerdings nicht selbstverständlich. Sie hängen von zahlreichen Faktoren wie Produktwahl, Kalkulation, Marketing und Nachfrage ab. Es zeigt sich jedoch, dass im E-Commerce ein Einkommen möglich ist, das teils weit über dem einer traditionellen beruflichen Laufbahn liegt.

Chancen und Herausforderungen

Trotz guter Perspektiven ist der E-Commerce kein selbstlaufendes oder risikofreies Geschäftsmodell. Typische Herausforderungen betreffen vor allem die Planung und Organisation: Wer vorab nicht klar kalkuliert, welche Kosten für Einkauf, Versand, Werbung und Rücksendungen anfallen, läuft Gefahr, die Gewinnspanne zu überschätzen. Zudem ist eine umfassende Marktkenntnis gefragt. Denn ohne gründliche Analyse von Nachfrage und Wettbewerbssituation lassen sich Produkte nur schwer skalieren. Spätestens mit wachsendem Bestellvolumen sind dann professionelle Abläufe für Logistik und Kundenservice erforderlich.

Andererseits fällt der Kapitalbedarf im E-Commerce oft geringer aus als in klassischen Geschäftszweigen. Während bei der Eröffnung eines stationären Geschäfts hohe Mieten anfallen und eine Finanzierung für die Einrichtung nötig ist, reicht im Online-Handel häufig ein Betrag aus, der sich mit privaten Investitionen in Wertpapiere oder Weiterbildungen vergleichen lässt.

Planbarkeit und berufliche Optionen

Ein weiterer Vorteil liegt in der besseren Planbarkeit vieler E-Commerce-Modelle. Anders als bei rein projektbasierten Geschäftsideen ist bereits vorab recht gut kalkulierbar, zu welchem Preis Produkte eingekauft und verkauft werden sollten. Das erleichtert es, Rentabilität und Wachstum realistisch einzuschätzen.

Zudem ist die Nachfrage nach Fachkräften im E-Commerce hoch. Wer sich praktische Kenntnisse in Bereichen wie Logistik, Online-Marketing oder Shop-Management aneignet, kann auch unabhängig von der eigenen Selbstständigkeit berufliche Perspektiven entwickeln. Da es bislang keine standardisierten Ausbildungen oder Studiengänge für E-Commerce gibt, sind Quereinsteiger mit Praxiserfahrung in vielen Unternehmen gern gesehen.

Fazit: Potenzial und Risiko

Der Online-Handel gestattet es vielen Menschen ohne klassische Berufsausbildung oder Hochschulabschluss, ein eigenständiges Einkommen aufzubauen. Manche erzielen damit Ergebnisse, für die sie auf dem herkömmlichen Berufsweg Jahrzehnte benötigen würden. Monatliche Gewinne im fünfstelligen Bereich sind durchaus möglich. Gleichzeitig setzt der Erfolg aber auch ein hohes Maß an Eigeninitiative, Disziplin und Lernbereitschaft voraus. Wer diese Eigenschaften mitbringt, findet im E-Commerce eine echte Option, um die eigenen beruflichen und finanziellen Ziele jenseits traditioneller Wege zu erreichen.

Über Nicklas Spelmeyer:

Nicklas Spelmeyer ist Geschäftsführer der Ecommerce.de Consulting GmbH. Er verkauft seit über fünf Jahren erfolgreich auf Amazon und unterstützt mit seinem Team über 2.000 Kunden bei der Optimierung ihrer Shops. Sein Schwerpunkt liegt auf Marketing und Verkaufspsychologie. Zudem ist er Autor eines Fachbuchs und auf YouTube aktiv. Weitere Informationen unter: ecommerce.de

Original-Content von: Nicklas Spelmeyer, übermittelt durch news aktuell