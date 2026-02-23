evocenta GmbH

Exklusiver Launch: EMMA®AI-Suite auf der CCW 2026

EMMA®AI live: Der Kundenservice von morgen - schon heute!

Berlin/Gelsenkirchen (ots)

evocenta präsentiert auf der CCW 2026 erstmals die EMMA®AI-Suite. CCW-Besucher haben die Möglichkeit die neuesten technologischen Entwicklungen von EMMA®AI live in Berlin zu erleben.

Die EMMA®AI-Suite vereint zwei KI-Lösungen:

EMMA®AI Compliance ist die einzige halluzinationsfreie und damit rechtssichere KI-Agentin auf dem Markt. Sie ist aufgrund ihrer absoluten Datensicherheit insbesondere für den öffentlichen Sektor und regulierte Branchen ideal. Sie ist optimal für repetitive Anfragen über Telefon sowie Chat und E-Mail geeignet. Sie kann Dokumente an Nutzer versenden, stößt Automatisierungen an und legt zu jeder Anfrage automatisch ein Ticket an. Komplexe Fälle übergibt sie nahtlos an menschliche Experten.

EMMA®AI Insight macht internes Unternehmenswissen für Mitarbeiter sofort nutzbar. Mitarbeiter können mündlich oder schriftlich Anfragen und Aufträge an EMMA®AI Insight senden. Sie erkennt per intelligenter Analyse von Text- und Spracheingaben zuverlässig den Kontext und erzeugt klare, strukturierte Antworten - ausschließlich auf Basis freigegebener Dokumentationen und abgesichert durch ein mehrstufiges Sicherheits- und Qualitätsmodell.

Die EMMA®AI-Suite steigert die Servicequalität im Kunden-, User-, Bürger- und Mitarbeitersupport, entlastet Teams und senkt die Kosten deutlich. Made in Germany, DSGVO- und EU-AI-Act-konform.

Am EMMA®AI-Messestand haben Besucher die Möglichkeit die KI-Suite an den Demo-Stationen live zu testen und selbst zu entdecken, wie EMMA®AI den Kundenservice revolutioniert. Auf zwei Bühnen wird der Mehrwert von EMMA®AI anschaulich mit konkreten Best-Practice-Vorträgen vorgestellt.

Wann: 24. bis 26. Februar 2026 auf der CCW in Berlin (Estrel Congress Center - Sonnenallee 225, 12057 Berlin)

Wo: EMMA®AI-Messestand: 2H11, Halle 2

Bühnenslots:

24.02.2026 | 12:00 Uhr | AI Stage

25.02.2026 | 14:50 Uhr | Hauptkongress

Original-Content von: evocenta GmbH, übermittelt durch news aktuell