MMA Kampf: Hamburger Social Media Star "Flying" Uwe Schüder (u.a 7 vs Wild) tritt im Oktagon gegen Ediz "der Breite" Tasci an

Hamburg

Uwe Schüder, Mitgründer des erfolgreichen Hamburger Unternehmens Smilodox (Sport- und Alltagsbekleidung) und Neosupps (Nahrungsergänzungsmittel), sowie Social Media Star mit über 1.400.000 Abonnenten auf YouTube und aktuell durch seine Teilnahme bei "7 vs Wild" in aller Munde, wird bei Oktagon 69 in den Ring steigen. Er trifft auf den bekannten Streamer und YouTuber Ediz "der Breite" Tasci.

Das Event, das bereits als eines der spektakulärsten MMA-Events weltweit gilt, wird am 5. April 2025 erstmals in der Westfalenhalle in Dortmund stattfinden. Fans dürfen sich auf einen unvergesslichen Abend freuen, bei dem einige der besten Kämpfer des Kontinents an den Start gehen.

Obwohl die körperlichen Voraussetzungen auf den ersten Blick unterschiedlich erscheinen mögen, haben sowohl Uwe als auch Ediz jahrelange Erfahrung im Kampfsport und bereiten sich intensiv auf den Kampf vor. Flying Uwe reiste extra für mehrere Wochen nach Schweden, um in einem exklusiven Trainingslager mit internationalen Stars zu trainieren. Ediz wiederum bereitet sich in Thailand auf das bevorstehende Duell vor.

Doch das ist nicht das einzige Highlight, das Uwe Schüder in der kommenden Zeit erwartet: Bereits seit dem 30. März läuft der große Warehouse Sale bei Smilodox, bei dem Kunden Rabatte von 40-60% auf das gesamte Sortiment erhalten. Eine Woche später, ab dem 10. April 2025, wird Schüder zudem mit seinen Unternehmen auf der FIBO in Köln vertreten sein, wo er mit einem der größten Stände vertreten ist. Dort wird er zahlreiche nationale und internationale Stars sowie Athleten zu seinem Stand einladen und zehntausende Fans vor Ort begeistern.

