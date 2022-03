Sales by Women Sébastien Briclot

Sales by Women plant weiteren Wachstum: Unternehmensberatung sucht 10 neue Mitarbeiter

Berlin (ots)

Die Unternehmensberatung Sales by Women aus Berlin sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt zehn neue Mitarbeiter, darunter: Vertriebsmitarbeiter/innen im Innendienst, Trainee Sales Manager/innen, Trainee Kundenberater/innen sowie Social Media und Online-Marketing-Manager/innen. Das Team um den Geschäftsführer Sébastien Briclot hat es sich zur Aufgabe gemacht, selbstständige Frauen im Dienstleistungsbereich zu beraten und sie dabei zu unterstützen, ein werteorientiertes und nachhaltiges Business aufzubauen.

Geschäftsführer Sébastien Briclot: "Wir konnten bereits über 500 Coaches, Beraterinnen und Dienstleisterinnen in der gesamten DACH-Region dabei unterstützen, ihre Kundengewinnung zu digitalisieren und Sichtbarkeit im Netz zu erhalten. Die eintreffenden Kundenanfragen nehmen immer weiter zu und auch die Zufriedenheit unserer Kundinnen spricht sich rasch herum. Um unseren Einflussbereich zu vergrößern und zu expandieren, suchen wir aktuell nach zehn neuen motivierten Mitarbeitern, die gemeinsam mit uns wachsen wollen."

Die vollständig digitalisierte Unternehmensberatung hat sich auf die Beratungs-, Coaching- und Trainingsbranchen spezialisiert und möchte ihren Kundinnen das Gefühl geben, dass sie nicht den herkömmlichen Business-Lifestyle führen müssen, um erfolgreich zu sein. Stattdessen unterstützen sie die Frauen dabei, ihr Unternehmen an ihre persönliche Lebenssituation anzupassen und einen individuellen Weg für sich selbst zu finden.

Potenzielle Bewerber der Unternehmensberatung Sales by Women erwartet ein junges und sehr dynamisches Team, das in einem wertschätzenden und familiären Umgang arbeitet. Dank einer intensiven und individuell abgestimmten Einarbeitung mit digitalem Schulungsmaterial können sie alle an einem Strang ziehen und der Unternehmensvision entgegenarbeiten: In der gesamten DACH-Region zu einer beliebten Anlaufstelle für selbstständige Frauen zu werden.

"Unser Unternehmen befindet sich in einem stetigen Wachstum. Daher suchen wir neue Teamkollegen, die uns bei unserer Vision unterstützen und mit Motivation und Leidenschaft bei der Arbeit sind. Neben einem attraktiven Gehalt erwartet sie bei uns die Möglichkeit für eigenverantwortliches Arbeiten an spannenden Projekten. Außerdem bieten wir unseren Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz mit sehr gute Aufstiegschancen", sagt der Geschäftsführer.

Über Sales by Women:

Sébastien Briclot ist Inhaber und Geschäftsführer von Sales by Women. Das Unternehmen hat es sich auf die Fahne geschrieben, Beraterinnen, Coaches und Dienstleisterinnen dabei zu unterstützen, sich optimal im Markt zu positionieren, sichtbar zu werden und ihre Kundengewinnung zu digitalisieren. Sébastien konnte einige Jahre Berufserfahrung im Vertrieb gewinnen und hat schnell verstanden, auf was es im Verkauf und Marketing ankommt und hat bereits selbst Unternehmen, Strukturen und Newcomer geschult. Er liebt es, Strategien und Prozesse aufzubauen und sich jeder individuellen Situation einer Klientin anzupassen.

Mehr Informationen finden Bewerber unter: https://karriere.sales-by-women.de/

Original-Content von: Sales by Women Sébastien Briclot, übermittelt durch news aktuell