Hotel Westend ***

Südtiroler Lebensfreude genießen in Italien, Meran

Meran

Meran, die Kurstadt zwischen Almen und Palmen, zeigt sich gerade im Sommer von seiner schönsten Seite. Das sonnige, mediterrane Wetter lässt sich in dieser malerischen Stadt in Südtirol ausgiebig genießen. Für Abkühlung an warmen Tagen sorgen Merans stimmungsvolle Aufenthaltsorte am Wasser: Etwa die Passerterrassen direkt am Flussufer oder der weitläufige Thermenpark mit seinen 10 Outdoor-Pools.

An lauen Sommerabenden werden die prächtigen Gärten von Schloss Trauttmansdorff und die Meraner Innenstadt zu Bühnen für verschiedenste Freiluftveranstaltungen. Die Gärten von Schloss Trauttmansdorff bieten in den Sommermonaten nicht nur eine atemberaubende Blütenpracht, sondern mit den "Gartennächten" auch eines der wichtigsten italienischen Open-Air-Musikfestivals.

Musikfreunden wird aber auch ab Ende Juni im Meraner Stadtzentrum allerlei mehr geboten. Die Konzertreihe "Ein Sommerabend in Meran" führt alljährlich klangvolle Namen der italienischen Popmusik nach Meran. Für Jazz-Liebhaber gibt es das "Südtirol Jazz Festival" und das "MeranOJazz".

Äußerst vielfältig ist auch die Veranstaltungsreihe "DienstagAbend in Meran", die Konzerte, Aufführungen, Modeschauen und Shows zu wöchentlich wechselnden Themen beinhaltet. Auch hier werden reichlich Live-Musik und ein umfangreiches Programm für Kinder geboten.

Meran bietet aber mehr als nur zahlreiche kulturelle Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen. Shoppingmöglichkeiten und ein attraktives Sport- und Freizeitangebot machen Ihren Urlaub in Meran abwechslungs- und erlebnisreich.

Dabei darf man das "Dolce Vita" - das Süße Nichtstun - nicht vergessen. Zum Verweilen, Entspannen und Genießen empfiehlt sich das kleine aber feine 3-Sterne Hotel Villa Westend - direkt im Zentrum von Meran und nur wenige Minuten von der Innenstadt entfernt. Hier treffen Kunst, Moderne und Tradition perfekt aufeinander.

Im Hotel Villa Westend (aus dem Jahre 1890) fühlt man einen Hauch vergangener Zeiten: Hohe Räume, antike Parkett-Böden und teilweise originale "Art Nouveau" Inneneinrichtung. Einzelne Möbelstücke der 1878 gegründeten Möbelfabrik J & J Herrmann findet man in den Hotelzimmern des Westend wieder. Das Hotel liegt direkt an der berühmten Passer-Promenade und bietet, Dank der herrlichen und weitläufigen Hotel-Gartenlandschaft, die nötige Ruhe für einen erholsamen Aufenthalt.

Kulinarisch spielt das Westend auch alle Stücke. Das Restaurant wird Sie nicht nur durch die einzigartige Jugendstilarchitektur begeistert. Die Westend-Küche verwöhnt Sie mit internationalen Speisen und auch typisch regionalen Gerichten. Am Morgen erwartet Sie ein reichhaltiges Frühstücksbuffet, welches Sie auch gern in im Garten genießen können.

Westend Sommermomente bis 05.08.2022 ab Euro 229,- pro Person inklusive:

3 Übernachtungen im Doppelzimmer

Frühstücksbuffet im romantischen "Art nouveau" Saal

Kombiticket Trauttmansdorff + Therme: ein Eintritt für 3 Stunden in die Therme Meran (ohne Sauna) und Essensgutschein für EUR 10,00

5% Rabatt auf Beauty Behandlungen und Massagen in der Therme Meran

Kostenloser Fahrradverleih direkt im Hotel

Kostenloser Parkplatz am Hotel

MERANO GUESTCARD mit Rabatten für Museen, Seilbahnen, Sesselliften

Sleep & Shop Card für Rabatte in exklusiven Geschäften in Meran

zusätzliche 10% Rabatt auf die Eintritte in die Therme Meran

