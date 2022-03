Hotel Westend ***

Frühlingserwachen in Meran - raus aus dem grauen Alltag und rein in die bunte Blütenpracht

Im Frühjahr erwacht die Natur aus ihrem winterlichen Dornröschenschlaf und schmückt Meran mit üppigem Grün und prachtvollen Farben. Das milde Frühlingswetter lädt zu ausgedehnten Ausflügen ins Freie ein. Spaziergänge an der frischen Luft bieten die Möglichkeit, die Winterstarre abzuschütteln und Körper und Geist zu regenerieren. Zudem öffnen die prächtigen Gärten von Schloss Trauttmansdorff wieder ihre Tore, die zu den schönsten Gartenanlagen der Welt zählen.

Ein Highlight ist das "Merano Flower Festival" vom 22. bis 25. April 2022"! Das Erwachen der Natur spiegelt den Frühling in Meran wider. Blumeninstallationen und imposante Pflanzenfiguren umrahmen die große Pflanzen- und Blumenausstellung, wo seltene Pflanzen und Produkte für die Gartenarbeit zum Kauf angeboten werden. Ein Treffpunkt für Schöngeister und Genießer, im Einklang mit Merans Werten: Authentizität, Qualität und Erlebnisreichtum.

Frühling ist auch die Zeit für Gesundheit & Bewegung. Vom 23. bis 24.04.2022 findet das bereits 10. Yoga-Meeting in Meran statt. Das Festival hat mit Meran längst einen idealen Austragungsort im Zeichen von Lebensqualität und Wohlbefinden gefunden. Am Festivalwochenende werden von Experten geleitete Seminare angeboten. Zudem stehen vielfältige Open-Class-Veranstaltungen auf dem Programm.

Zum Entspannen und Genießen bietet sich das kleine aber feine 3-Sterne Hotel Villa Westend - direkt im Zentrum von Meran und nur wenige Minuten von der Innenstadt entfernt - an. Das Hotel im Jugendstil liegt direkt an der berühmten Passer-Promenade. Dank der herrlichen und weitläufigen Gartenlandschaft, die uns umgibt, werden Sie die nötige Ruhe für einen erholsamen Aufenthalt finden: Die perfekte Unterkunft für einen einzigartigen Urlaub in Meran.

Im Hotel Villa Westend (aus dem Jahre 1890) fühlt man einen Hauch vergangener Zeiten: Hohe Räume, antike Parkett-Böden und teilweise originale "Art Nouveau" Inneneinrichtung. Einzelne Möbelstücke der 1878 gegründeten Möbelfabrik J & J Herrmann findet man in den Hotelzimmern des Westend wieder. Diese weltberühmte Möbelfabrik erzeugte in bester Qualität Möbel nach künstlerischen Entwürfen, auch nach französischen oder englischen Mustern, und beteiligte sich an verschiedenen Ausstellungen, darunter im Österreichischen Museum für Kunst und Industrie, dem heutigen MAK.

Vom Hotel Westend aus können Sie das einzigartige Panorama der Südtiroler Bergwelt und den ganzen Charme der Südtiroler Kurstadt in vollen Zügen genießen. Meran bietet dazu eine wunderbare Mischung aus Tradition und Moderne. Es erwarten Sie zahlreiche kulturelle Sehenswürdigkeiten sowie interessante Shoppingmöglichkeiten.

Kulinarisch spielt das Westend auch alle Stücke. Das Restaurant wird Sie nicht nur durch die einzigartige Jugendstilarchitektur begeistert. Die Westend-Küche verwöhnt Sie mit internationalen Speisen und auch typisch regionalen Gerichten. Am Morgen erwartet Sie ein reichhaltiges Frühstücksbuffet, welches Sie im Sommer auch gern in im Garten genießen können.

Westend-Kennenlerntage vom 03.04.2022 - 18.06.2022

3 Übernachtungen im Doppelzimmer

Frühstücksbuffet im romantischen "Art nouveau" Saal

Kombiticket Trauttmansdorff + Therme: ein Eintritt für 3 Stunden in die Therme Meran (ohne Sauna) und Essensgutschein für EUR 10,00

5% Rabatt auf Beauty Behandlungen und Massagen in der Therme Meran

Kostenloser Fahrradverleih direkt im Hotel

Kostenloser Parkplatz am Hotel

MERANO GUESTCARD mit Rabatten für Museen, Seilbahnen, Sesselliften

Sleep & Shop Card für Rabatte in exklusiven Geschäften in Meran

zusätzliche 10% Rabatt auf die Eintritte in die Therme Meran

ab Euro 269,- pro Person

Weitere Informationen unter: www.westend.it

