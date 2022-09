Hamburger Unternehmensberatung FAIRFAMILY schafft einen neuen Standard mit dem TOP Arbeitgeber Award

FAIRFAMILY® GmbH

Seit über 6 Jahren berät die FAIRFAMILY Unternehmen rund um die Themen einer gesunden Unternehmenskultur. Neben Beratungsthemen wie der Führungskultur und dem Employer Branding unterstützt die Beratung die Unternehmen auch in der Arbeitgeberattraktivität. Ein besonderes Erfolgstool, das sie in Unternehmen umsetzen, ist ein ganzheitliches Gesundheits-Benefit-System. Und genau in diesem Bereich haben sie auch einen beeindruckenden neuen Qualitätsstandard geschaffen.

Der Gesundheitsstand wurde in 2021 in den verschiedenen Bereichen nachhaltig verbessert: Die Achtsamkeit ist um 296 Prozent gestiegen, die Bewegung wurde um 256 Prozent erhöht und die Ernährung stieg um unglaubliche 500 Prozent. Die Gesundheitsleistungen werden von nahezu 80 Prozent der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch nachhaltig genutzt.

Seit einigen Jahren arbeitet die FAIRFAMILY unter anderem mit der Uni St. Gallen und mit Herrn Prof. Dr. Nürnberg, der Professor an der TU München und Beiratsmitglied der FAIRFAMILY ist, an Studien zu den wissenschaftlichen Auswirkungen der Arbeit. Durch klar definierte Messzahlen wird in den Studien klar ersichtlich, dass sich die Mitarbeiterzufriedenheit erhöht, Krankheitstage minimiert werden und die Recruiting- und Lohnkosten sinken.

Um die eigenen Kunden noch erfolgreicher zu machen, wird die FAIRAMILY ihre Kunden künftig mit einem Award belohnen, sofern sie innerhalb ihres Unternehmens einen herausragenden Standard an Nachhaltigkeit in Bezug auf ihr internes Gesundheits-Benefit-System sowie bezüglich ihres Arbeitgebermarketings geschaffen haben. Das gaben die Geschäftsführer Felix Anrich und Randolph Moreno Sommer bekannt. Der Preis ist damit nicht käuflich erwerbbar und wird nur nach ausgewählten Kriterien verliehen.

TOP Arbeitgeber Award in der Kategorie "nachhaltig gesunder Arbeitgeber"

Geschäftsführer Felix Anrich: "Die Grundlage für unseren Award beruht nicht nur auf der wissenschaftlichen Arbeit, sondern vor allem auf unseren Erfahrungswerten der letzten sechs Jahre und auf über 4.000 Beratungen. Somit basiert er auf einer wissenschaftlichen Grundlage, die wir vor allem Prof. Volker Nürnberg zu verdanken haben. Mit ihm arbeiten wir bereits seit geraumer Zeit daran, die Gesundheitsstandards von Arbeitgebern zu maximieren."

Damit Kunden von FAIRFAMILY den Award gewinnen können, müssen mindestens 80 Prozent ihrer Mitarbeiter die Gesundheitsleistungen aktiv nutzen. Zusätzlich müssen die Unternehmen ein zielführendes Arbeitgebermarketing umsetzen und Teambuilding Tools anbieten. Die wichtigste Voraussetzung für die Verleihung des Preises ist die Schaffung eines nachhaltigen Gesundheits-Benefit-Systems.

"Das Problem von Gesundheitssystemen ist, dass sie häufig nicht dauerhaft genutzt werden. Stattdessen verpuffen die Leistungen viel zu oft. Unser Angebot hat dagegen nachweislich dazu beigetragen, sowohl die Zufriedenheit als auch den Gesundheitszustand der Mitarbeiter unserer Kunden zu verbessern. Unternehmen, die unser Gesundheits-Benefit-System besonders gut umsetzen, möchten wir daher belohnen", so Randolph Moreno Sommer.

Der Award wurde erstmals auf dem TOP Arbeitgeberkongress, einer Veranstaltung der FAIRFAMILY GmbH, verliehen. Zu den Gewinnern gehörten neben namhaften Unternehmen wie Check24 auch verschiedene Handwerks-, Pflege- und Produktionsbetriebe. An dem Event nahmen darüber hinaus Berühmtheiten wie Michael Ballack und Branchengrößen wie Prof. Volker Nürnberg teil.

"Unser langfristiges Ziel ist es, bei all unseren Kunden dauerhaft nicht nur einen enorm hohen Gesundheitsstandard zu etablieren, sondern vor allem ihnen zu helfen, sich von anderen Arbeitgebern abzuheben. Aus diesem Grund verleihen wir unseren Award nur an jene Unternehmen, die unter den zahlreichen Anwärtern besonders herausragen. Vor allem wollen wir aber das Arbeitgebermarketing der Unternehmen stärken. Unser Ziel ist es die besten Arbeitgeber der jeweiligen Branche und Region zu schaffen", erklärt Felix Anrich.

Über FAIRFAMILY:

Felix Anrich ist gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Randolph Moreno Sommer Gründer und Geschäftsführer der FAIRFAMILY. Das Unternehmen hat aus über 4.000 Beratungen mit den Spezialisten und Beratern aus den Bereichen Recruiting, Arbeitgebermarketing, Personal, Gesundheitsmanagement und Steuerberatung ein einzigartiges Gesundheits-Benefit-System entwickelt. Die Unternehmensberatung FAIRFAMILY unterstützt mittelständische Unternehmen durch die Implementierung einzigartiger Gesundheitsleistungen zum attraktiven Arbeitgeber zu werden, der die besten Mitarbeiter anzieht, emotional bindet, die Produktivität erhöht und gleichzeitig Krankheitstage senkt. Im Bereich der betrieblichen Krankenversicherung sind sie inzwischen das führende Beratungsunternehmen in Deutschland. Weitere Informationen unter: https://www.fairfamily.de/

