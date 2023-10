Jackery Inc.

Jackery Angebote zu Amazon Prime Deal Days: Hier lassen sich bis zu 45 % Rabatt ernten

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire)

Der Herbst lockt mit außergewöhnlich vielen Sonnenstunden nach draußen. Dieser Einladung kommen Outdoor-Fans bestens ausgerüstet nach – beim Camping, Wandern, Picknicken oder im Garten. Da kommen die Angebote von Jackery zu den Amazon Prime Deal Days wie gerufen, um den Herbst noch goldener zu machen.

Die Amazon Prime Deal Days sorgen am 10. und 11. Oktober für Aufregung an den Endgeräten. Denn jetzt lassen sich die Früchte aus dem Hause Jackery ganz besonders günstig ernten. Dazu zählt die Powerstation Jackery Explorer 1500 Pro, die unseren Ausflug ins Freie anstatt für 1.599 Euro für nur 1.359,15 Euro energetisch begleitet. Wer die Herbst-Sonne optimal nutzen möchte, profitiert vom Deal des Solargenerators Explorer 1500 Pro plus 200-Watt-Panel. Anstatt 2.289 Euro werden nur 1.762,53 Euro fällig. Hier lassen sich 23 % sparen. Zudem gibt es den Explorer 1000 Pro mit gleich vier 200 Watt starken Modulen um 36 % reduziert für 2.495,36 Euro und den Explorer 2000 Pro mit sechs 200-Watt-Solarmodulen für 4.091,34 Euro und damit 34 % günstiger. Maximal sparen – und damit 45 % Rabatt kassieren – lässt sich mit dem Explorer 240 plus 80-Watt-Modul (rabattierter Preis 286 Euro) und dem Explorer 240 für herbstlich vergünstigte 164,99 Euro. Nicht zuletzt ist auch der kürzlich vorgestellte Solargenerator für die Tasche während der Amazon Prime Deal Days rabattiert zu haben: So gibt es das Set, bestehend aus der kompakten Powerstation Explorer 300 Plus und dem 40 Watt starken Solarpanel, für nur 404,10 Euro und damit um 10 % reduziert.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2238990/jackery_prime_deal_days_german.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2147390/Jackery_Logo.jpg

View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/jackery-angebote-zu-amazon-prime-deal-days-hier-lassen-sich-bis-zu-45--rabatt-ernten-301948194.html

Original-Content von: Jackery Inc., übermittelt durch news aktuell