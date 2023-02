proMOTION pictures KWS GmbH

Veranstaltungen optimal nutzen: Experte verrät, wie Unternehmen Eventfilme als Marketinginstrument einsetzen

Live-Events erfreuen sich wieder höchster Beliebtheit und bescheren den Veranstaltern meist ein kräftiges Umsatzplus. Aber nur wenige Unternehmen wissen, dass sie auch noch Wochen nach der Veranstaltung davon profitieren können. Denn ein Eventfilm lässt sich noch monatelang im Marketing nutzen - wenn man es richtig macht.

"Insbesondere auf Social Media wie YouTube, Instagram oder TikTok sind kurze Event-Highlights ein Dauerbrenner", verrät Dennis Keller. Mit seinem Gespür für die Branche weiß der Marketing- und Video-Experte, dass Eventfilme besonders in diesem Jahr ein spannendes Thema werden. Er verrät daher in diesem Gastartikel, wie Unternehmen Eventfilme als Marketinginstrument einsetzen.

Mit Eventfilmen virale Effekte auf Social Media erzielen

Viele Unternehmen lassen Eventfilme als mächtige Marketinginstrumente ungenutzt, weil ihnen das Potenzial nicht bewusst ist. Oft werden Unsummen in den Eventstand und das Messetraining der Mitarbeiter investiert, doch die vergleichsweise geringe Investition in den Eventfilm wird vernachlässigt. Einmal produziert, lässt sich das Filmmaterial aber vielseitig nutzen, um das Branding des Unternehmens zu stärken und virale Effekte auf Social Media Plattformen zu erzielen:

Aufnahmen vom diesjährigen Event können beispielsweise verwendet werden, um das Event im nächsten Jahr zu promoten und schon im Vorfeld die Terminstärke zu erhöhen. Aber da geht natürlich noch mehr: Tagesaktuelle Eventfilme, die schon während der Veranstaltung veröffentlicht werden, lösen bei den Zuschauern ein interessantes Phänomen aus: FOMO, auch bekannt als "Fear of missing out", löst bei der Zielgruppe die Angst aus, etwas zu verpassen. Wer ein ansprechendes Video sieht, beeilt sich, schnell noch während des laufenden Events den Stand zu besuchen.

Aufnahmen tagesaktuell posten und mehr Aufmerksamkeit gewinnen

Die Veröffentlichung tagesaktueller Eventfilme hat noch einen weiteren Vorteil, der ganz besonders im Marketing einen unschätzbaren Wert hat. Jede Branche kennt das Problem: Es findet ein wichtiges Event statt, aber längst nicht jeder, den es interessiert, hat auch die Möglichkeit, live dabei zu sein und hautnah mitzuerleben, was passiert.

Umso spannender ist es, aktuelle Filmaufnahmen vom Event noch am selben Tag sehen zu können. Viele Firmen nutzen allerdings nicht die Möglichkeit, ihr erstelltes Videomaterial zur Verfügung zu stellen, wenn das Interesse und die Emotionen noch frisch sind. Werden Eventfilme Tage, Wochen oder sogar erst Monate später veröffentlicht, erzielen sie niemals den Effekt, den eine aktuelle Berichterstattung erzielen kann. Aber wer zuerst veröffentlicht, bekommt auch zuerst Aufmerksamkeit!

Spontanität eines Events für die eigene Positionierung nutzen

Mitarbeiter sind keine Hollywood-Darsteller, die jederzeit in der Lage sind, große Emotionen zu transportieren. Natürlich gehören auch Imagefilme in einen guten Marketing-Mix, sie können aber leicht gestellt wirken. Die Spontanität eines Events lässt sich eben nicht spielen! Das spontane Lachen der Mitarbeiter am Messestand, die interessanten Gespräche, das lebhafte Gewimmel - die Stimmung eines Events hat einen ganz eigenen Zauber.

Diesen Zauber zu nutzen, lohnt sich nicht nur, um die eigene Positionierung als authentisches, attraktives Unternehmen zu stärken, den Expertenstatus in der Branche zu festigen und Neukunden zu gewinnen. Auch für das Recruiting bekommen Eventfilme einen immer höheren Stellenwert. Fachkräfte wollen heute ein Unternehmen kennenlernen, bevor sie sich bewerben. Ein Eventfilm mit echten und spontanen Emotionen gibt vielen Menschen ein Gefühl für die tolle Stimmung innerhalb eines Unternehmens und motiviert stille Kandidaten, sich als Mitarbeiter zu bewerben. Das Filmmaterial eines Events lässt sich also vielfältig nutzen und darf heute in keiner Marketing-Strategie fehlen.

Über Dennis Keller:

Dennis Keller ist zusammen mit Julian Schneider und Steffen Weßler Gründer und Geschäftsführer der proMOTION pictures KWS GmbH. Die Marketingexperten sorgen mit professionellen Videos dafür, dass die Produkte und Dienstleistungen ihrer Kunden für den Betrachter unvergesslich werden. Weitere Informationen dazu unter: https://promotion-pictures.de/

