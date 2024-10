Wunderflats

Wunderflats setzt sich für die Demokratisierung des deutschen Wohnungsmarktes ein: flexibles Wohnen als Schlüssel für Neustart von Fachkräften

Flexibler Wohnraum auf Zeit: ein Schlüssel zur Bekämpfung des Fachkräftemangels in Deutschland, da er Fachkräften einen schnellen und einfachen Zugang zu möblierten Wohnungen bietet.

Wunderflats unterstützt die Demokratisierung des Wohnungsmarktes: Flexibles Wohnen soll Talente in wichtigen Metropolregionen wie Berlin, wo die Nachfrage besonders hoch ist, anziehen und halten.

Berufliche Flexibilität und temporäres Wohnen ergänzen sich gegenseitig: Ein Neustart in einem fremden Land kann durch leicht zugängliche Angebote von flexiblem Wohnen angenehmer gestaltet werden.

Wunderflats setzt sich aktiv für die Demokratisierung des Wohnungsmarktes in Deutschland ein, um flexiblen und möblierten Wohnraum gerechter und zugänglicher zu machen. Flexibles Wohnen oder Zeitwohnen ist eine Nische des Wohnungsmarktes, die Bedürfnisse von speziellen Zielgruppen wie Fachkräften aus dem In- und Ausland bedient. Der Anteil möblierter Mietwohnungen in Deutschland hat seit 2013 um 45 Prozent zugenommen, rund 14 Prozent der Mietenden leben mittlerweile in solchen Wohnungen. Der Markt wächst, doch mit ihm auch die Notwendigkeit klarer Regeln und fairer Preisstrukturen.

Die Demokratisierung des Wohnungsmarktes ist von zentraler Bedeutung, um den Fachkräftemangel weltweit zu bekämpfen. Insbesondere internationale Fachkräfte benötigen schnellen und unkomplizierten Zugang zu möblierten Wohnraum, um sich in einer neuen Stadt oder einem neuen Land niederlassen zu können. Ohne verfügbare und flexible Wohnmöglichkeiten werden viele potenzielle Talente abgeschreckt. Jeder verdient einen sicheren und komfortablen Ort zum Leben. Flexibler Wohnraum verbessert nicht nur die Möglichkeiten der Menschen, sondern trägt auch zu einer stärkeren Wirtschaft bei, indem talentierte Fachkräfte angezogen und gebunden werden.

Deutschland macht es qualifizierten Arbeitskräften schwer

Laut dem Expat Insider Report 2024 wird Deutschland von vielen Fachkräften aus dem Ausland für seine schwierige Wohnungssituation kritisiert. Flexible und bezahlbare Wohnlösungen sind jedoch entscheidend, um Fachkräfte aus dem Ausland anzuziehen. Ohne diese Verbesserungen verliert Deutschland an Attraktivität als Arbeitsstandort, was die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit gefährdet.

Zeitwohnen spielt in diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle. Die Wohnungen sind bereits voll möbliert, verfügen über einen Internetanschluss sowie eine funktionierende Küche mit allen notwendigen Geräten und sind innerhalb weniger Tage oder Wochen bezugsfertig. Auch der Online-Buchungsprozess ohne physische Anwesenheit, der Wegfall der Sprachbarriere und der Verzicht auf umfangreiche Bewerbungsunterlagen sind wichtige Faktoren, die von potenziellen Zeitwohnenden geschätzt werden. Indem der Zugang zu Wohnraum erleichtert wird, können Unternehmen auf einen breiteren Talentpool zurückgreifen.

"Die Nachfrage von Zeitwohnen ist real und legitim. Indem wir flexiblen und verfügbaren Wohnraum für Fachkräfte schaffen, tragen wir zur Lösung des Fachkräftemangels bei und machen Deutschland als Arbeitsstandort attraktiver. Dabei ist es entscheidend, dass Menschen schnell, unkompliziert und sicher bei ihrer Suche nach Wohnraum geholfen wird", sagt Jan Hase, CEO von Wunderflats.

Nachfrage für flexibles Wohnen verstärkt in Metropolregionen - in Berlin besonders hoch

Aktuell fehlen ca. 800.000 Wohnungen in Deutschland. Besonders in den Metropolregionen Berlin, München und Hamburg besteht seit einigen Jahren ein starker Nachfrageüberhang.

Die Zahlen für Berlin sind besonders auffallend. In der Hauptstadt wuchs die Bevölkerung seit 2013 um 333.422 Personen, was einem zusätzlichen Bedarf von 196.130 Wohnungen entspricht. Die Leerstandsquote von 0,8 Prozent ist die bundesweit niedrigste und Beleg für einen äußerst engen Mietmarkt. Auch in Bezug auf Zeitwohnen lässt sich ein ähnlicher Trend erkennen. Eine aktuelle Datenerhebung von Wunderflats hat ergeben, dass seit Jahresbeginn 2024 insgesamt 510.000 Personen auf der Plattform nach einer Wohnung in Berlin gesucht haben, in ganz Deutschland sind es 1,5 Mio. Menschen - rund ein Drittel aller Suchanfragen konzentrieren sich allein auf Berlin.

Real und legitim: Berufliche Flexibilität und Zeitwohnen gehen Hand in Hand

Berufliche Flexibilität beschreibt die Fähigkeit, schnell auf neue Aufgaben, Standorte oder Projekte reagieren zu können. Insbesondere in Zeiten von Globalisierung und einer zunehmend mobilen Arbeitswelt zieht es Fachkräfte und ihre Familien häufig in andere Länder. Zeitwohnen bietet dafür eine ideale Lösung, da es ihnen ermöglicht, kurzfristig und unkompliziert in möblierte Wohnungen einzuziehen, ohne langfristige Mietverträge abzuschließen. Durch das Entfallen von bei jedem Einzug neu anzuschaffenden Möbeln und Einrichtungsgegenständen sowie umfangreichen Umzugstransporten tragen Anbieter wie Wunderflats auch zur Nachhaltigkeit des Wohnens bei. Obwohl Zeitwohnen schon jetzt viele Wohnungspotentiale hebt, braucht es einen mehrdimensionalen Ansatz, um neben Neubau auch bestehenden Wohnraum besser nutzen zu können. Wunderflats unterstützt diesen Ansatz, da flexible Wohnmöglichkeiten nicht nur die Attraktivität Deutschlands als Arbeitsstandort stärken, sondern auch die Mobilität und Integration von Talenten fördern.

"Wir sehen, wie essentiell flexibles Wohnen für Fachkräfte aus dem In- und Ausland ist. Der Start in einer neuen Umgebung stellt immer eine Herausforderung dar. Neben neuem Job, neuer Schule, fremder Sprache auch einen neuen Lebensmittelpunkt aufzubauen, ist hart. Wir bei Wunderflats möchten mit unserem Angebot zumindest die Sorge rund ums Ankommen in den ersten vier Wänden erleichtern. Auch während des Aufenthalts stehen wir mit unserem Kundensupport bereit - von der Wohnungssuche, über den zweisprachigen Mietvertrag bis hin zum Auszug decken wir alles ab", erklärt Jan Hase.

