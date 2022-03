Fraser

Selecta erreicht maßgeschneiderte und zeitgemäße Kundenansprache dank neuer Digitalisierungs- und Marketingstrategie

FRASER wurde von der Selecta AG als Lead-Agentur ausgewählt. Die ersten Jobs sind die Entwicklung einer neuen Website, Kommunikationsstrategie, Entwicklung von datengetriebenen Kampagnen, Social-Media, Performance-Marketing & Analytik, Marketing-Automatisierung und CRM. Für die Next-Gen-Agentur FRASER ist dies ein weiterer spannender Schritt in den Food Sektor.

"Joy to go" - also quasi Freude zum Mitnehmen. Das ist der neue Claim von Selecta. Und er könnte nicht besser ausdrücken, worum sich die Mitarbeiter*innen von Selecta leidenschaftlich bemühen: Ihren Kund*innen Freude zu bereiten, wo immer sie sind und wann immer sie sie brauchen. Und genau das wurde auf jeden einzelnen Inhalt und Touchpoint der Plattform übertragen.

In den letzten Monaten hat FRASER gemeinsam mit Selecta an einem großen Relaunch der Website für 13 Märkte gearbeitet. Schwerpunkte waren das UX zu verbessern, das neue Brand Design zu implementieren, sowie die Definition der User Journey mit Fokus auf Lead Generierung, die Erstellung von neuen Inhalten und das Analytics-Setup. Damit wurde die neue Markenpositionierung zum Ausdruck gebracht, die Nutzerfreundlichkeit deutlich erhöht, der Prozess der Lead-Generierung optimiert und die Website für eine große Bandbreite an Browsern und Endgeräten vorbereitet.

Ein neuer, intuitiver und attraktiver Produkt-Wizard, der das Finden von der richtigen Lösung vereinfacht, wurde entwickelt und in die User Journey integriert. Potenzielle Kunden haben es so noch einfacher die richtige Lösung für ihre spezifischen Bedürfnisse zu finden.

Die Website wurde in einer Rekordzeit von drei Monaten gelauncht und wird nun in 13 verschiedenen Märkten eingeführt, in denen Selecta vertreten ist. Dabei werden nicht nur neun unterschiedliche Sprachen berücksichtigt, sondern auch der Inhalt und die verschiedenen Module an die spezifischen Bedürfnisse der einzelnen Länder angepasst.

Die Internetpräsenz wurde auch im Hinblick auf schnellere Ladezeiten und eine bestmögliche Nutzung der Verweildauer optimiert. Damit sind die Chancen erhöht mehr qualifizierte Leads durch die gesamte User Journey zu erhalten.

"Wir sind froh, mit FRASER den richtigen Partner gefunden zu haben, der uns bei unserem digitalen Transformationsprozess begleitet. FRASER hat eine Plattform geschaffen, die es uns ermöglicht, eine bessere Beziehung zu unseren aktuellen und zukünftigen Kunden in den verschiedenen Märkten aufzubauen, in denen wir tätig sind. Wir bauen damit konsequent unsere Kompetenz in der Digitalisierung der Kunden-, Marken und Vertriebsprozesse aus und investieren somit in die Zukunft unseres Kundenversprechens "Joy to go" Roland Ludwig, Group Chief Technology Officer von Selecta

Schon in naher Zukunft sind im Rahmen dieser Zusammenarbeit weitere Projekte in der Pipeline: Lead-Generierungskampagnen, Betreuung und Management aller Social-Media-Kanäle und Ausbau von zukünftigen Kanälen, CRM, Performance Marketing & Analytics, sowie die Entwicklung von innovationsbezogenen Projekten.

"Selecta hat eine so lange Geschichte und einen so starken Fokus darauf, der europäische Marktführer für Kaffeeautomaten und Convenience Food zu sein. Das bestätigt uns, dass wir das Richtige tun Selecta dabei zu helfen. Gleichzeitig ist es für uns als Agentur eine großartige Chance, uns nach unserer ersten Zusammenarbeit mit L´Osteria im Lebensmittelsektor weiter etablieren zu können", so Benjamin Baumann, CEO und Gründer von FRASER. "Wir freuen uns sehr darauf, unseren großen Erfahrungsschatz, der bisher hauptsächlich aus dem Automotive- und Technologiesektor stammt, nun auch für einen bedeutenden Player im Food Sektor einsetzen zu können."

