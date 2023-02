Performance Hotel

Die Performance Hotel GmbH auf dem Hospitality Summit in Hamburg: Steve Heinecke und Alexander Laubner teilen ihre Expertise im Hotelmarketing

Bild-Infos

Download

Güstrow (ots)

Die Performance Hotel GmbH wird auf dem Hospitality Summit, der neuen Messe und Konferenz für Digitalisierung und Innovation in der Hospitality, in Hamburg anwesend sein. Wie die beiden Gründer und Geschäftsführer Steve Heinecke und Alexander Laubner bestätigten, möchten sie ihren Auftritt mitsamt Bühnenzeit dazu nutzen, ihre Erfahrungen und Erkenntnisse im Bereich Hotelmarketing mit den Teilnehmern zu teilen. Das Event findet am 15. Februar 2023 im Edelfettwerk Hamburg statt.

Steve Heinecke: "Wir konnten in den vergangenen Jahren umfangreiche Expertise bei der Gewinnung von Gästen und Mitarbeitern aufbauen. Mit unserem Auftritt auf dem Hospitality Summit möchten wir interessierten Teilnehmern eine Plattform bieten, auf der sie ihre Erfahrungen teilen, in den Austausch kommen und innovative Lösungen finden können. Zudem freuen wir uns darauf, die führenden Köpfe der Branche - vom Mittelstand über Start-ups bis hin zum Großkonzern - kennenzulernen, um über die Chancen und Möglichkeiten zu diskutieren, die die Digitalisierung mit sich bringt."

Der Hospitality Summit bietet eine hervorragende Plattform, um sich mit relevanten Persönlichkeiten der Branche auszutauschen. Verschiedene Speaker werden anwesend sein, um ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit den Teilnehmern zu teilen - darunter Experten von happyhotel, Papershift und betterspace, die in ihren Vorträgen tiefere Einblicke in ihre Digitalisierungsprojekte geben werden. Auch die Performance Hotel GmbH wird auf dem Event vertreten sein, um Interessierten Insights zu gewähren und Fragen zu den Themen Mitarbeiter- und Gästegewinnung in der Hotellerie zu beantworten.

Die Performance Hotel GmbH ist eine Performance-Marketing-Agentur für Hotels, die sich mit Direktvermarktung unabhängig von Onlineportalen und Reiseveranstaltern aufstellen möchten. Mit maßgeschneiderten Strategien und zielführenden Maßnahmen erzielen sie sofortige Ergebnisse und versetzen Hotelbetreiber in die Lage, ihr Geschäft digital skalieren zu können.

"In Zeiten der Digitalisierung buchen immer mehr Menschen ihr Hotel über das Internet. Das versetzt Hotelbetreiber, die nicht wissen, wie die digitale Eigenvermarktung gelingt, in eine schwierige Lage. Ein zielgerichtetes Onlinemarketing ist in der heutigen Zeit unverzichtbar, um nicht hinter der Konkurrenz zurückzubleiben. Wir freuen uns sehr, den Teilnehmern im Rahmen des Hospitality Summit die Chance zu geben, mehr darüber zu lernen, wie Hotels sich effizient selbst vermarkten. Gerne unterstützen wir sie dabei auch aktiv", so Alexander Laubner.

Mehr Informationen zur Performance Hotel GmbH: https://performancehotel.com/

Mehr Informationen zum Event finden Interessierte unter: https://hospitalitysummit.de/startups

Original-Content von: Performance Hotel, übermittelt durch news aktuell