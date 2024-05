Vantage

Vantage enthüllt erhebliche Auswirkungen der Spende auf die laufende Flüchtlingshilfe des UNHCR in Australien

Sydney (ots/PRNewswire)

Der führende Multi-Asset-Broker Vantage Markets (oder Vantage) freut sich, die anhaltende Wirkung seines Beitrags zur Unterstützung des Schutzes und der Neuansiedlung von Flüchtlingen und staatenlosen Menschen in Australien bekannt zu geben. Dies folgt auf die Spende von 100.000 US-Dollar an das UNHCR, das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, im Mai 2023.

Die australische Flüchtlingslandschaft stellt Tausende von Menschen, die Asyl und Schutz suchen, vor komplexe Herausforderungen. Die Bemühungen des UNHCR, die durch die Unterstützung von Vantage unterstützt wurden, haben entscheidend dazu beigetragen, diese Herausforderungen zu bewältigen und diesen Menschen entscheidende Hilfe zukommen zu lassen, indem sie sich für einen verbesserten Schutz von Flüchtlingen und Staatenlosen einsetzen, direkte Beratungshilfe anbieten und dauerhafte Lösungen für berechtigte Flüchtlinge erleichtern.

Die Auswirkungen dieser Partnerschaft waren tiefgreifend und berührten das Leben von rund 788 Flüchtlingen, Binnenvertriebenen und Rückkehrern allein im Jahr 2023. Davon wurden 119 Personen erfolgreich von Australien nach Neuseeland umgesiedelt, 39 fanden ein neues Zuhause in Kanada und 19 Personen reisten in die Vereinigten Staaten aus.

„Unsere Zusammenarbeit mit dem UNHCR unterstreicht unser Engagement für eine integrativere und mitfühlendere Welt", so Jack Kelly, Head of Sales, Vantage Australia. „Wir sind stolz darauf, zu sehen, wie unsere Partnerschaft es dem UNHCR ermöglicht hat, die Komplexität der Flüchtlingshilfe zu bewältigen und sicherzustellen, dass jeder Schritt in Richtung einer besseren Zukunft geht."

Diese Bemühungen haben zu bedeutenden Veränderungen im Leben der Bedürftigen geführt. So fand beispielsweise eine Frau aus dem Iran, die aufgrund einer schweren posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) Gewalt und soziale Isolation erlitten hatte, durch die Unterstützung des UNHCR Trost. Dank der finanziellen Unterstützung durch Vantage verfügte das UNHCR über ausreichende Mittel, um ihre psychische Gesundheit zu fördern und die für die Neuansiedlung in Neuseeland erforderlichen Interviews durchzuführen. Heute wartet sie auf das Ergebnis ihres Antrags und hofft auf eine bessere Zukunft.

Ähnlich hat ein anderer kurdischer Mann, der mit einer chronischen PTBS und einem lebensbedrohlichen Gesundheitszustand zu kämpfen hatte, eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit bewiesen. Durch die ganzheitliche Unterstützung des UNHCR stabilisierte sich seine psychische Gesundheit und er konnte die umfangreichen und detaillierten Interviews absolvieren, um seinen Neuansiedlungsprozess zu beginnen. Heute ist er stabil und hofft auf einen Neuanfang.

„Der Abschluss dieser Maßnahmen hatte erhebliche Auswirkungen auf das Wohlergehen und die Lebensqualität von Flüchtlingen und Asylbewerbern, die unter dem Schutz des UNHCR stehen", heißt es in einem vom UNHCR Australien erstellten Bericht. „Indem sie sie befähigen und ihnen ein Gefühl der Selbstbestimmung vermitteln, bieten diese Aktivitäten Flüchtlingen und Asylbewerbern einen Weg, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Noch wichtiger ist, dass dieses Engagement ihre Optionen für eine eventuelle Neuansiedlung offen hält und ihnen Hoffnung und einen konkreten Weg in eine bessere Zukunft bietet."

„Wir fühlen uns geehrt, die Bemühungen des UNHCR zu unterstützen – das Team leistet unglaublich wichtige Arbeit, und wir sind stolz darauf, Teil ihrer Reise zu sein", so Kelly. „Wir hoffen, dass unsere Initiative mehr Einzelpersonen und Organisationen dazu ermutigt, die laufenden Bemühungen des UNHCR zu unterstützen und sich der Mission anzuschließen, eine integrativere und mitfühlendere Welt zu schaffen."

