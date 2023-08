Vantage

Vantage enthüllt Upgrade für Copy Trading mit anpassbarer Gewinnbeteiligungsfunktion

Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire)

Vantage (oder „Vantage Markets") freut sich, seine verbesserten Copy Trading-Funktionen in der Vantage-App vorzustellen. Mit diesem Upgrade können Copy Trader Trades von Signalgebern mit nur einem Klick kopieren oder sich als Signalgeber bewerben.

Neue Funktionsreiter

Die Benutzeroberfläche für das Copy Trading ist jetzt nahtloser, sodass Trader ihre Copy Trading- und regulären Handelskonten auf einer einzigen Kontoverwaltungsseite anzeigen können.

Die neuen Registerkarten „Copy Trading" und „Community" helfen Copy Tradern dabei, neue Signalgeber zu entdecken, indem sie diese anhand ihrer historischen Leistung, Risikobereitschaft, bevorzugten Handelsinstrumente, Leistungsdaten und anderen relevanten Informationen hervorheben.

Die neue Registerkarte „Akademie" bietet einen schnellen Zugriff auf wichtige Bildungsmaterialien wie anfängerfreundliche Copy Trading-Artikel und ein umfassendes Glossar wichtiger Begriffe, um die Handelsreise zu beginnen.

Gewinnbeteiligungsfunktion

Das Upgrade ermöglicht es Signalgebern auch, häufiger über eine Gewinnbeteiligungsfunktion bezahlt zu werden, bei der Signalgeber ihr Gewinnbeteiligungsverhältnis auf maximal 50 % festlegen können. Mit dieser Information, die von Anfang an angezeigt wird, haben Copy Trader die Flexibilität, Signalgeber basierend auf ihrem bevorzugten Gewinnbeteiligungsverhältnis auszuwählen.

Zu Beginn dieses Jahres erhielt Vantage den Best-in-Class Social Copy Trading Award 2023 von ForexBrokers.com als Anerkennung für das kontinuierliche Engagement des Teams in Bezug auf Innovation und App-Entwicklung.

Lian Jie, Assistenzdirektor für App-Marketing bei Vantage, sagt:

„Es ist uns eine große Freude, die aktualisierte Copy Trading-Funktion vorzustellen, mit einer spannenden Auswahl an Funktionen, die den Bedürfnissen unserer Copy Trader und Signalgeber noch besser gerecht werden. Unsere verbesserten Copy Trading-Funktionen wurden so gut aufgenommen, dass jeder fünfte neue Kunde sich jetzt für ein Copy Trading-Konto entscheidet, nur um diese innovative Art des Handels zu erleben.

Trader von heute suchen nach einer intuitiven Benutzeroberfläche, größerer Systemstabilität, schnelleren Transaktionsgeschwindigkeiten und hochmodernen Anwendungen in ihrer Handels-App, die ihr Handelserlebnis verbessern. Diese sind nach wie vor der Hauptfokus für Vantage. Mit diesem Ziel vor Augen wird jede neue App-Entwicklung von den sich entwickelnden Bedürfnissen unserer Kunden vorangetrieben und entspricht unserer Vision, eine All-in-One-Handels-App zu schaffen, die Geschwindigkeit und Einfachheit für unsere Kunden vereint."

Informationen zu Vantage

Vantage (oder Vantage Markets) ist ein Multi-Asset-Broker, der seinen Kunden Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit CFDs auf Forex, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen bietet.

Mit über 13 Jahren Markterfahrung ist Vantage mehr als nur ein Broker. Vantage bietet ein vertrauenswürdiges Handelsökosystem, eine preisgekrönte mobile Handels-App und eine benutzerfreundliche Handelsplattform, die es Kunden ermöglicht, Handelsmöglichkeiten zu nutzen. Laden Sie die Vantage-App im App Store oder bei Google Play herunter.

Haftungsausschluss:

Copy Trading-Funktionen sind mit inhärenten Risiken verbunden und können zu erheblichen Verlusten führen. Wir empfehlen Ihnen, Ihre finanzielle Situation und Risikobereitschaft sorgfältig zu prüfen, bevor Sie sich dazu entscheiden, diese Funktionen zu nutzen. Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse, und es gibt keine Garantie für Gewinne beim Copy Trading. Die Entscheidung, am Copy Trading teilzunehmen, liegt vollständig in Ihrem eigenen Ermessen, und Sie tragen die alleinige Verantwortung für die Ergebnisse, die sich aus Ihren Handlungen ergeben. Unsere Plattform bietet Copy Trading als Dienstleistung an, aber wir geben keine Anlageberatung oder -empfehlungen. Die Verantwortung für die Verwaltung Ihrer Anlagen und das Treffen von Copy Trading-Entscheidungen liegt bei Ihnen. Durch die Nutzung von Copy Trading auf unserer Plattform erkennen Sie an, dass Sie diesen Haftungsausschluss gelesen und verstanden haben, und stimmen denvon unserem Service dargelegten Bedingungen zu.

