Lecker und pflanzenbasiert: DER NEUE EXTRA® KAUGUMMI AUF PFLANZENBASIS

Für Kaugummi-Fans, die es gern pflanzenbasiert mögen, erweitert EXTRA das Sortiment der beliebtesten Kaugummimarke Deutschlands[1] um ein neues Kauerlebnis.

Langanhaltender Geschmack, Atemfrische und eine angenehme Textur: Der neue EXTRA Kaugummi auf Pflanzenbasis hat alles, was ein Kaugummi braucht - und erfüllt dazu den wachsenden Wunsch nach Qualitäts-Produkten aus Zutaten natürlichen bzw. pflanzlichen Ursprungs. Das trifft speziell auf die Jüngeren zu: 40 Prozent der Deutschen bezeichnen sich als Veganer, Vegetarier oder Flexitarier, und gerade jüngere Befragte geben häufiger an, sich vegetarisch zu ernähren.[2]

Die Grundsubstanz des neuen Kaugenusses ist Chicle aus dem Saft des Sapotillbaums. Die Einwohner Lateinamerikas haben die gummiartige Substanz bereits vor Tausenden Jahren gekaut. Um an den Saft der Bäume zu gelangen, schnitzen die Bauern - die sich selbst "Chicleros" nennen - vorsichtig schmale Kanäle in die Rinde und fangen die heraustretende Flüssigkeit auf. Schon die Azteken und Maya haben Chicle auf diese nachhaltige Art gewonnen.

Alle Zutaten des neuen Kaugummis kommen ursprünglich aus der Natur. Die angenehme, zuckerfreie Süße stammt aus zahnfreundlichem Xylitol (Birkensaft) und Stevia. Die Aromen der drei Geschmacksrichtungen - Spearmint, Peppermint und Erdbeere - sind ebenfalls natürlich. Und auch die äußeren Werte stimmen: Die Dragées stecken in einer papierbasierten Box, die recycelbar ist und keine Plastik-Umverpackung trägt.

Der Geschmackssieger: Frische, die ankommt

Der neue EXTRA Kaugummi auf Pflanzenbasis in der Geschmacksrichtung Spearmint überzeugte Konsumentinnen und Konsumenten bereits in einem vorab durchgeführten Test mit einem vergleichbaren Produkt3, beispielsweise in den Kategorien "langanhaltender Geschmack" und "Atemfrische".

Erhältlich ist der neue EXTRA Kaugummi auf Pflanzenbasis als Box mit 16 Dragées ab Mitte September 2024 im Drogeriehandel für 1,99 EUR (UVP).

Über Mars Wrigley

Mars in Deutschland gehört zum amerikanischen Familienunternehmen Mars, Incorporated. Mit seinen beliebten Süßwarenprodukten sorgt Mars Wrigley für Glücksmomente im Alltag. Zu den bekanntesten Marken gehören M&M'S®, SNICKERS® und TWIX® sowie WRIGLEY'S EXTRA® und AIRWAVES®, die weltweit Konsument*innen eine Freude bereiten. Ein besonderes Markenerlebnis bietet der 2021 in Berlin eröffnete M&M'S®-Store.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.mars.de.

[1] Nielsen, RMS GUM, Total Germany, MAT -Juni 2024

[2] Forsa-Umfrage Pflanzenbetonte Ernährung, Deutschland 2023, N= 1.026 Personen ab 18 Jahren

3 Konsumententest mit 106 Personen im Alter zwischen 13 und 59 Jahren, DE im März 2022. Im Vergleich: Extra® Kaugummi auf Pflanzenbasis (Spearmint) mit vergleichbarem Wettbewerbsprodukt

