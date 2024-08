Mars GmbH

"Das Kauen ist wie ein kleiner Reset für mich"

Im Job sind kurze Pausen wichtig, um die Gedanken zu sortieren. Am Schreibtisch kauen viele dazu gerne EXTRA. Auch Markenbotschafterin Stefanie Giesinger setzt auf EXTRA-Kaugummi beim Arbeiten am Laptop.

Eine Dose mit zuckerfreien Kaugummis von EXTRA gehört zu ihrem Schreibtisch-Equipment wie ihre Blöcke, Stifte und alles andere, was für kreatives Chaos beim Arbeiten sorgt. "Wenn ich beim Brainstorming für meinen Podcast ins Stocken gerate oder meine Terminplanung sich mal wieder wie ein Puzzle gestaltet und ein Teil fehlt, dann stecke ich mir fast automatisch einen Kaugummi in den Mund. Wenn ich dann gleichmäßig kaue, holt mich das ins Hier und Jetzt zurück. Es ist wie ein kleiner Reset", sagt Stefanie Giesinger, Botschafterin der beliebtesten Kaugummi-Marke Deutschlands[1].

Ihr Arbeitsalltag als Model, Unternehmerin, Investorin und Content Creator fordert Disziplin, Engagement und - sehr viel Kreativität. "Natürlich sitze ich nicht immer am Schreibtisch, manchmal liege ich auch auf dem Bett mit meinem Laptop oder beantworte E-Mails schnell im Stehen oder schreibe einen Gedankenblitz auf. Aber eine Dose mit EXTRA-Dragées ist immer in greifbarer Nähe."

Zuckerfreier Kaugummi zählt bei vielen zu den Must-haves, wenn die Vielzahl an gleichzeitig zu bewältigenden Alltagsaufgaben sie fordert. "Mich unterstützt die Kaubewegung dabei, mich wieder zu zentrieren", verrät Stefanie Giesinger, die ihre Lifehacks mit mehr als fünf Millionen Followern teilt.

Kaugummi als nützlicher Allround-Begleiter

So wie die 27-jährige Lifestyle-Expertin setzen viele auf das Kaugummi-Kauen nebenbei, wenn sie ihre Gedanken ordnen wollen: Aus einer aktuellen Studie geht hervor, dass 56 Prozent der Deutschen Kaugummi als nützlichen Allround-Begleiter nutzen, wenn sie sich konzentrieren wollen. 63 Prozent fühlen sich laut Studie beim Kauen leistungsfähiger, 58 Prozent sogar selbstbewusster[2] - ob beim Arbeiten am Computer, Entwickeln von Ideen, vor einem Meeting, einem Vortrag oder einem Bewerbungsgespräch.

Zuckerfreier Kaugummi ist ein universeller Begleiter in allen Lebenslagen. Viele lieben die Kau-Time als kleinen Helfer, um sich zu inspirieren, den Kopf freizubekommen - und noch viel mehr. Stefanie Giesinger: "Ich fühle mich einfach frischer und weniger gestresst, wenn ich vor einer Aufzeichnung oder einem Shooting noch eine kleine Kau-Pause einlege."

Mars Wrigley ist ein in mehr als 80 Ländern weltweit tätiger Hersteller von Schokolade, Kaugummi, Eis, Pfefferminzbonbons sowie fruchtiger Süßware und gehört zum amerikanischen Familienunternehmen Mars, Incorporated. Mit seinen weltbekannten beliebten Marken und Produkten steht Mars Wrigley für die kleinen Momente, die der Welt ein Lächeln schenken. Zu den bekanntesten Marken gehören unter anderem M&M'S®, SNICKERS®, TWIX® und CELEBRATIONS® sowie WRIGLEY'S EXTRA® und AIRWAVES®, die Konsumentinnen und Konsumenten auf der ganzen Welt Spaß und Freude bereiten. Ein besonderes Markenerlebnis schafft der 2021 eröffnete M&M'S® Store auf dem Berliner Kudamm.

2022 erzielte Mars in Deutschland einen Umsatz von rund 1,9 Milliarden Euro. An seinen sechs Betriebsstandorten beschäftigt das Unternehmen in den Geschäftsbereichen Mars Wrigley, Mars Petcare, Royal Canin und Mars Food aktuell etwa 2.200 Mitarbeiter aus über 50 Nationen. Viele seiner Qualitätsmarken stellt Mars auch in Deutschland her. Als mitarbeiterorientiertes Unternehmen wurde Mars 2024 als "kununu Top Company" ausgezeichnet. Das Familienunternehmen verfolgt den Leitsatz 'Die Welt, die wir uns morgen wünschen, beginnt damit, wie wir heute handeln'. Daher investiert Mars in den kommenden Jahren 1 Milliarde US-Dollar, um innerhalb von einer Generation nachhaltig zu werden.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.mars.de.

Folgen Sie uns auf linkedin.com/company/mars/, facebook.com/MarsKarriere und instagram.com/mars_karriere/.

