Campari Group

DIE KOLLEKTION GLEN GRANT'S SPLENDOURS WIRD MIT EINEM EXQUISITEN 65-JÄHRIGEN SINGLE MALT SCOTCH WHISKY EINGEFÜHRT

Rothes, Schottland, 3. März 2025 (ots/PRNewswire)

Der 65-jährige Whisky wurde 1958 in Schottland destilliert und ist der erste aus einer neuen Kollektion, die einige der seltensten Whiskys enthält, die in der Glen Grant Brennerei reifen.

Aus diesem Anlass hat sich The Glen Grant mit der renommierten Künstlergruppe Random International zusammengetan, um in Hongkong „Seasons", eine innovative Malerei-Performance aus ihrer Pixelography-Serie, zu präsentieren.

The Glen Grant erklimmt neue Höhen mit der Einführung der Splendours Collection, einer exquisiten Auswahl der seltensten Whiskys, die in der Destillerie The Glen Grant reifen. Die Kollektion hochlimitierter Abfüllungen, die in den kommenden Jahren vorgestellt wird, beginnt mit einem außergewöhnlichen 65 Jahre alten Single Malt Scotch Whisky, der 1958 destilliert und über sechs Jahrzehnte lang bis zur Perfektion gepflegt wurde.

Inspiriertes Design Mit kreativer Inspiration durch den ikonischen Garden of Splendours der Destillerie ist jede Version der Splendours Collection ein handgefertigtes Meisterwerk, das eine Hommage an die natürlichen Elemente darstellt, die auf dem Gelände wachsen und gedeihen. Die erste Veröffentlichung, der 65-Year-Old, ist eine Hommage an den Blauen Mohn aus dem Himalaya, eine der seltensten Blumen der Welt und ein Symbol für das ewige Streben nach Exzellenz, das The Glen Grant auszeichnet. Diese ikonische Blume, die noch heute im Garten blüht, ist eine dauerhafte Referenz an den charismatischen Vorfahren der Brennerei, James „The Major" Grant, der den Grundstein für das Erbe von The Glen Grant legte, sowohl was die Whiskyherstellung als auch die berühmten Gärten betrifft.

The Glen Grant 65-Year-Old wird in 151 handgefertigten Dekantern präsentiert, die von John Galvin und Glasstorm entworfen wurden. Jeder Dekanter ist einzigartig als Mobius-Streifen-Samenschote gestaltet - eine kontinuierliche, fließende Schleife, die die Zeitlosigkeit der Natur symbolisiert. Die kunstvoll mit blauen Mohnblumen aus dem Himalaya gravierte und aus Holzarten gefertigte Karaffe, die noch heute im Garten leben, verbindet die Eleganz der Natur mit dem Streben von The Glen Grant nach Exzellenz.

Ein bemerkenswerter Whisky

Dieser außergewöhnliche Whisky mit hohem Alter spiegelt das unermüdliche Engagement der Brennerei für Qualität wider. Er wurde in schlanken, kohlebefeuerten Pot Stills destilliert, die den charakteristischen Stil von The Glen Grant ausmachen, und anschließend in ein einzelnes Fass aus französischer Eiche gefüllt, wo er jahrzehntelang zur Perfektion reifte. Der Whisky wurde im Jahr 2025 vorsichtig aus dem Lagerhaus Nr. 4, dem ältesten traditionellen Steinlager der Brennerei, entnommen, um sich der Welt zu offenbaren.

Greig Stables, Master Distiller bei The Glen Grant, bemerkte dazu:

„Die wahre Seltenheit dieser 65 Jahre alten Spirituose ist ein Beweis für den unerschütterlichen Ansatz bei der Whiskyherstellung und die visionäre Innovation, die The Glen Grant auszeichnet. Obwohl er bereits 1958 destilliert wurde, sind die Methoden bis heute fast unverändert geblieben und spiegeln das Erbe unserer Vorfahren wider. Dieser Whisky fängt ein Leben lang Geschmack und Charakter aus seiner Reise in einem einzigen französischen Eichenfass ein und bewahrt den unverwechselbaren und einzigartigen Charakter von The Glen Grant."

The Glen Grant festigt weiterhin seinen Ruf für die Herstellung von außergewöhnlichen, ultraluxuriösen Whiskys mit jüngsten bemerkenswerten Veröffentlichungen, darunter Devotion 70-Year-Old, , eine meisterhafte Zusammenarbeit mit dem gefeierten Künstler John Galvin, und The Visionary One of One, ein exklusiver 68-Year-Old-Ausdruck, der für die prestigeträchtige Distillers' One of One Auktion kreiert wurde.

The Glen Grant 65-Year-Old wird in den wichtigsten Märkten der Welt zu einem Preis von 50.000 US-Dollar angeboten.

The Glen Grant x Random International: Eine Feier in Hongkong

Zur Feier des Starts hat sich The Glen Grant mit der renommierten postdigitalen Kunstgruppe Random International zusammengetan, um „Seasons" zu präsentieren: eine Live-Performance-Malerei während der kommenden Art Week in Hongkong. Diese exklusive Veranstaltung ist inspiriert von den Zyklen der Natur im Garden of Splendours und der zeitlosen Eleganz der Splendours Collection.

„Seasons" ist eine spezielle Version der Pixelography-Serie von Random International, die ihr Debüt in der asiatischen Kunstszene feiert. Dieser geschützte Prozess verwandelt unendlich reproduzierbare digitale Quelldaten in handgemalte Meisterwerke und definiert die Schnittstelle zwischen dem Digitalen und dem Physischen neu.

Bei dieser fesselnden Aufführung werden 65 maßgeschneiderte Kunstwerke geschaffen, die die 65-jährige Karaffe und den Lauf der vier Jahreszeiten symbolisieren. Während der öffentlichen Ausstellung werden die Gäste Zeuge des künstlerischen Prozesses, während sie The Glen Grant Whisky genießen und eine multisensorische Reise in die reiche Geschichte der Splendours Collection erleben. Das Erlebnis wird im Rahmen des Swire Properties Arts Month am 27. und 28. März 2025 von 12 bis 15 Uhr HKT im The Upper House Hongkong für die Öffentlichkeit zugänglich sein.

„Unsere maßgeschneiderte Pixelographie-Performance „Seasons" ist eine künstlerische Antwort auf The Glen Grant's Feier des zyklischen Wandels in The Garden of Splendours, insbesondere über die Jahrzehnte hinweg, die es brauchte, um den 65-Jährigen zu erschaffen und zu perfektionieren", sagte Hannes Koch, Mitbegründer von Random International. „Dies hat uns bei der Erstellung der benutzerdefinierten Quellbilder für „Seasons" inspiriert und ist auch im Pixelographie-Prozess selbst enthalten, der unbegrenzte, nicht greifbare, digitale Bilder durch den Akt des Malens in die endliche, materielle Welt zurückbringt."

Für weitere Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Website oder folgen Sie uns auf Instagram @theglengrant.

ÜBER THE GLEN GRANT

Die Brüder James und John Grant errichteten The Glen Grant im Jahr 1840 als erste Brennerei in der Stadt Rothes in der Speyside. Sie hinterließen ein Vermächtnis an Erfindungsreichtum, indem sie die erste Eisenbahnlinie des Nordens bauten und elektrisches Licht für die Brennerei und die gesamte Stadt einführten. Im Jahr 1872 übernahm der Erbe James „The Major" Grant, ein charismatischer Innovator und abenteuerlustiger Reisender, das Unternehmen. Auf seinen unerschrockenen Reisen zu Zielen in der ganzen Welt machte er inspirierende Entdeckungen, die zur Schaffung seines weitläufigen Garden of Splendours führten, dem einzigen Brennereigarten seiner Art in Schottland. Inspiriert von seinem herrlichen Garten, entwickelte er einen unverwechselbaren Single Malt, indem er hohe, schlanke Pot Stills mit einzigartigen Wasserkühlungsanlagen kombinierte, um das eindrucksvolle Geschmacksprofil zu erzeugen, das den Glen Grant Single Malt Scotch Whisky bis heute auszeichnet.

Jetzt sind es Master Distiller Greig Stables und sein Team von leidenschaftlichen Whisky-Machern, die das reiche Erbe von The Glen Grant weiterführen und in die Fußstapfen ihres Vorgängers Dennis Malcolm OBE treten, einem der dienstältesten Brenner Schottlands. Das erfahrene Destillationsteam stellt jeden Whisky von der Gerste bis zur Flasche vollständig auf dem Gelände der Brennerei her, um den unverwechselbaren Charakter der Glen Grant-Whiskys zu erhalten und höchste Qualität zu gewährleisten.

ÜBER DIE CAMPARI GROUP

Die Campari Group ist ein wichtiger Akteur in der globalen Spirituosenindustrie mit einem Portfolio von über 50 Premium- und Super-Premium-Marken, darunter Aperol, Campari, SKYY, Grand Marnier, Espolòn, Courvoisier, Wild Turkey und Appleton Estate.

Weitere Informationen sind erhältlich unter: http://www.camparigroup.com/en. Bitte genießen Sie unsere Marken verantwortungsbewusst.

Über Random International

Random International wurde 2005 gegründet und ist eine postdigitale Kunstgruppe, die sich mit den Auswirkungen der technologischen Entwicklung auf die menschliche Existenz beschäftigt. Die Gruppe ist vor allem für ihre groß angelegten interaktiven Installationen bekannt, arbeitet aber auch mit einer Vielzahl von Medien wie Skulptur, Licht, Kinetik, Video, Druck und Ton. Die Gruppe wird von den Gründern Hannes Koch (*1975, Deutschland) und Florian Ortkrass (*1975, Deutschland) geleitet und besteht aus einem globalen Team sich ergänzender Talente mit Studios in London und Stockholm. Die Werke von Random International befinden sich in den Sammlungen des Los Angeles County Museum of Art, des Museum of Modern Art, New York, der Sharjah Art Foundation und des Victoria and Albert Museum, London.

random-international.com

Instagram @randominternational

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2628801/The_Glen_Grant_Wide.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2628802/The_Glen_Grant_Close_Up.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2628803/Pixelography.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2628800/The_Glen_Grant_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-kollektion-glen-grants-splendours-wird-mit-einem-exquisiten-65-jahrigen-single-malt-scotch-whisky-eingefuhrt-302389434.html

Original-Content von: Campari Group, übermittelt durch news aktuell