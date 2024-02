Monotype

Monotype Type Trends: Generative KI, Musik aus den 2000ern und klassische Serifen beeinflussen das Markendesign im Jahr 2024

Woburn, Mass.und Berlin (ots/PRNewswire)

Der führende Anbieter von Schriften und Font-Technologien Monotype präsentiert in seinem von den Kreativen Jordan Bell und Damien Collot verfassten Type Trends Report zehn Trends im Schrift- und Markendesign, die den kulturellen Zeitgeist im Jahr 2024 prägen. Dazu gehören der von künstlicher Intelligenz inspirierte Surrealismus, die Nostalgie der 90er und 2000er Jahre für Rave und Grunge sowie das Comeback klassischer Serifenschriften. Zusätzlich zu den identifizierten Trends zeigt der Report die anhaltende kreative Inspiration, die Schrift- und Markendesigner aus der Nostalgie für musikalische Genres schöpfen - ein Thema, das sich durch den kompletten Report zieht und sich daher auch in dessen Gestaltung widerspiegelt. Hier geht es zum Video auf Vimeo.

Jordan Bell, Type Designer bei Monotype: „Der aktuelle Trend Report zeigt eine Abkehr von den eher weichen, einfühlsamen Schriften, die zahlreiche Marken und Kreative nach der Pandemie verwendet haben. 2024 sehnt man sich nostalgisch nach der digitalen Einfachheit der Vor-Smartphone- und Vor-AI-Welt zurück und wir werden sehen, dass Designer zum Komfort traditionellerer Serifenschriften zurückkehren. Neue kreative Inspiration kommt dazu aus der Szene der 90er und frühen 00er Jahre – aus dem Grunge, Jungle und der frühen Rave-Kultur."

Vinyl-LP-Cover im Vintage-Design visualisieren Trends

Monotype zeigt seine zehn Trends daher auch in Form alter Vinyl-LP-Cover neu interpretiert, wobei jedem Trend ein Musikgenre zugeordnet wurde: von Jazz über Reggae und Hip-Hop der 90er Jahre bis hin zu Punk und britischer Rave-Musik. Die imaginären Vinyl-Cover hat das Studio Team mit Hilfe von Midjourney erstellt - ein kreativer Prozess, der die Spannung zwischen der Sehnsucht nach der alten analogen Welt und unserem Eintauchen in ein neues, von KI durchdrungenes digitales Zeitalter widerspiegelt.

Ibrahim Gharib, Designer bei Monotype, und verantwortlich für die kreative Gestaltung des Reports, erklärt das Konzept: „Unser Idee war es, den starken Einfluss von Musik auf die Typografie hervorheben - und gleichzeitig die Art und Weise widerzuspiegeln, wie Designer und Marken KI nutzen, um überraschende neue Wege für ihre Kreativität zu finden. Das Ergebnis ist eine visuelle Traumwelt, in der moderne Designtrends mit dem kulturellen Erbe der Vergangenheit verbunden und gleichzeitig durch die Sorgen, Hoffnungen und kreativen Werkzeuge des Jahres 2024 neu gestaltet sind."

Der diesjährige Report zeigt unter anderem folgende Trends auf:

Vielleicht als Reaktion auf die etwas chaotische Flut von KI-generierter Kunst stellen sich Designer bei Everythingallofthetime der Herausforderung, alle ihnen zur Verfügung stehenden Schriftarten, Strukturen und Technologien in einem einzigen Entwurf zu verwenden. Inspiriert ist der Name dieses Trends von der Melodie "Welcome to the Internet" des Comedians und Musikers Bo Burnham. Er zeichnet sich durch eine Vielzahl an Mustern und surrealistischen Themen aus - von zufällig generierten Glyphen bis hin zu formverändernden Schriftarten. Die KI hat das Designen von den Menschen gelernt - lernen wir jetzt von der KI?

Damien Collot, Creative Type Director bei Monotype, kommentiert: „Schrift ist sowohl Spiegel als auch Katalysator der kulturellen Konversationen, die unser tägliches Leben prägen. In unserem aktuellen Type Trends Report untersuchen wir, was Schrift uns über die Kultur und die Welt im Jahr 2024 verrät. Vor dem Hintergrund rasanter Innovationen und gesellschaftlicher Veränderungen haben wir festgestellt, dass Designer scheinbar widersprüchliche Konzepte kombinieren, die sowohl von zukünftigen Möglichkeiten als auch von der Nostalgie der Vergangenheit beeinflusst sind."

Der vollständige Type Trends Report 2024 steht unter diesem Link zum Download bereit.

