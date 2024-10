WandelWerker Consulting GmbH

WandelWerker auf der ARBEITSSCHUTZ AKTUELL: Impulse für eine nachhaltig wirksame Sicherheitskultur

Stuttgart (ots)

Stefan Ganzke von der WandelWerker Consulting GmbH wird im November auf der ARBEITSSCHUTZ AKTUELL, einer angesehenen Fachmesse für Arbeits- und Gesundheitsschutz, als Speaker und Organisator der ARBEITSSCHUTZ AKTUELL Praxis Konferenz präsent sein. Die Messe, die vom 5. bis 7. November 2024 in Stuttgart stattfindet, wird auch in diesem Jahr ihre Tore für Fachbesucher öffnen, die sich über die neuesten Entwicklungen in der Arbeitswelt informieren möchten.

Stefan Ganzke: "Die ARBEITSSCHUTZ AKTUELL ist eine gute Möglichkeit, sich über neue Trends im Arbeitsschutz zu erkundigen. Auch wenn es sich um eine vergleichsweise kleine Messe handelt, so ist sie dennoch die größte deutsche Arbeitsschutzmesse in diesem Jahr. Wir freuen uns, mit der Praxiskonferenz ein Teil der Veranstaltung zu sein."

Die ARBEITSSCHUTZ AKTUELL bietet ein spannendes Rahmenprogramm mit innovativen Ausstellern, zahlreichen Networking-Möglichkeiten und praxisnahen Vorträgen für alle Interessierten, die die Zukunft der Arbeitssicherheit mitgestalten möchten. Im Rahmen der von den WandelWerkern organisierten ARBEITSSCHUTZ AKTUELL Praxis Konferenz, die von Stefan Ganzke moderiert wird, werden außerdem führende Experten ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zu aktuellen Themen im Arbeitsschutz präsentieren. Die Teilnahme an der ARBEITSSCHUTZ AKTUELL Praxis Konferenz ist für alle Messebesucher mit dem regulären Ticket möglich - es ist kein zusätzliches Ticket erforderlich. Zusätzlich bietet die WandelWerker Consulting GmbH die Möglichkeit, unter mit dem Code AS24-Wandelwerker kostenlos eines der begehrten Tickets zu ergattern: https://www.messe-ticket.de/HINTE/ARBEITSSCHUTZAKTUELL2024/Authenticate.

Zu den Referenten, die am Donnerstag, den 7. November von 9:30 bis 12:30 auf der Bühne sein werden, gehört Magnus Magnusson von der Dräger Safety AG & Co. KGaA, der über das Projekt "Vision Zero" sprechen wird, ein Konzept, das darauf abzielt, präventive und nachhaltige Sicherheitsarbeit in Unternehmen und Gesellschaft zu implementieren. Zudem wird Manuela Noll von der Rational AG darüber referieren, wie Sicherheitskurzgespräche richtig und wirksam eingesetzt werden können, um das Sicherheitsbewusstsein in Unternehmen zu erhöhen. Diplom-Ingenieurin Katja Hedke, Inhaberin eines Ingenieurbüros und Fachkraft für Arbeitssicherheit, wird außerdem einen Vortrag über die Wichtigkeit von Unterweisungen halten, um Mitarbeiter für den Arbeitsschutz zu gewinnen. Zum Abschluss wird Stefan Ganzke selbst einen Vortrag zum Thema "Führungskräfte haben keinen Bock auf Arbeitsschutz? Hintergründe und Möglichkeiten, auch Ihre Führungskräfte zu Safety Leadern zu entwickeln" halten, in dessen Rahmen er aufzeigen wird, wie man Führungskräfte für das Thema Arbeitsschutz sensibilisieren kann.

"Unsere erfahrenen Berater und Trainer bei WandelWerker unterstützen seit Jahren erfolgreich mittelständische Unternehmen und Konzerne dabei, die Sicherheitskultur systematisch weiterzuentwickeln, um dadurch Arbeitsunfälle und unsichere Situationen zu reduzieren. Mit dem Wissen darüber, wo der Schuh in den Unternehmen drückt, haben wir gemeinsam mit Magnus Magnusson, Manuela Noll und Katja Hedke ein Programm geschaffen, das den Gedanken trägt, weniger Theorie und mehr aus der Praxis für die Praxis", so Stefan Ganzke.

Mehr Informationen zur ARBEITSSCHUTZ AKTUELL finden Sie unter: https://arbeitsschutz-aktuell.hinte-messe.de/#/

Mehr Informationen zur Praxis Konferenz der Messe finden Sie unter: https://arbeitsschutz-aktuell.hinte-messe.de/praxis-konferenz-programm/#/topic/1189849

Mehr Informationen zur WandelWerker Consulting GmbH finden Sie unter: https://www.wandelwerker.com/

