Phaidon International

Globaler Talentpartner Phaidon International stärkt Vorstand mit neuem Personalleiter

New York (ots/PRNewswire)

Phaidon International ist ein professionelles Dienstleistungsunternehmen, das sich auf die Sicherung geschäftskritischer Talente spezialisiert hat. Das Unternehmen freut sich, die Ernennung von Mark Norton zum neuen Personalleiter bekannt zu geben. Diese strategische Einstellung spiegelt das Engagement von Phaidon International wider, das globale Wachstum zu beschleunigen und herausragende Ergebnisse für Kunden weltweit zu liefern.

Mark bringt eine Fülle von Kenntnissen und eine nachweisliche Erfolgsbilanz im Bereich der Personalstrategie mit. Er hat mehr als 20 Jahren Erfahrung, die er in wichtigen Führungspositionen bei der Campari Group und Broadcom gesammelt hat, wo er eine entscheidende Rolle bei der Ergebnissteigerung durch strategische Talentinitiativen spielte und das Betriebsmodell für den kommerziellen Erfolg modernisierte.

„Wir freuen uns sehr, dass Mark Norton unser Führungsteam verstärkt", sagte Harry Youtan, Geschäftsführer von Phaidon International.

„Marks Fachwissen wird uns dabei helfen, unsere globale Reichweite weiter auszubauen und außergewöhnliche Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen. Marks Führungsqualitäten passen perfekt zu unserer Mission, Unternehmen und Einzelpersonen zu befähigen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen."

Als Personalleiter wird Mark die Bereiche Talent, Human Resources und Training unter einem Dach vereinen, um eine Strategie zu entwickeln und umzusetzen, die auf ein leistungsstarkes Wachstumsunternehmen ausgerichtet ist. Seine Führung wird entscheidend dazu beitragen, die ehrgeizigen Wachstumspläne von Phaidon International weiter voranzutreiben.

„Ich freue mich, bei Phaidon International einzusteigen und zu dessen Vision beizutragen", sagte Mark.

„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team, um zukunftsweisende Personalstrategien zu entwickeln, die nicht nur Top-Talente anziehen und binden, sondern auch den Erfolg des Unternehmens auf dem Markt fördern."

Diese Ernennung kommt für Phaidon International zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da das Unternehmen seine Dienstleistungen und Lösungen weiter ausbaut, um den sich wandelnden Bedürfnissen der Unternehmen im heutigen Wettbewerb gerecht zu werden, seine Position als zuverlässiger Talentpartner zu stärken und das Wachstum für Kunden und Fachkräfte weltweit zu fördern.

Weitere Informationen über Phaidon International und seine Dienstleistungen finden Sie unter phaidoninternational.com.

Informationen zu Phaidon International

Phaidon International identifiziert, beschafft und vermittelt geschäftskritische Talente an die innovativsten Branchen der Welt. Das Unternehmen bietet seine Leistungen über eine bewusst zusammengestellte Gruppe von 6 Marken an, die jeweils auf die folgenden Branchen spezialisiert sind, in denen ein unerbittliches Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage besteht:

Selby Jennings – Finanzwissenschaften & Dienstleistungen

LVI Associates – Energie & Infrastruktur

DSJ Global – Lieferkette

EPM Scientific – Biowissenschaften

Glocomms – Technologie

Larson Maddox – Regulierung & Recht

Heute ist Phaidon International stolz darauf, seinen Kunden in über 60 Ländern hervorragende Leistungen zu bieten. Es hat dafür über 50 unabhängige Auszeichnungen erhalten. Phaidon International wird von Further Global unterstützt.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2448516/Phaidon_International_Mark_Norton.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1880120/Phaidon_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/globaler-talentpartner-phaidon-international-starkt-vorstand-mit-neuem-personalleiter-302184620.html

Original-Content von: Phaidon International, übermittelt durch news aktuell