Neuburger Fleischlos GmbH

Hi Berlin! HERMANN in der Hauptstadt

Neuburger Fleischlos lanciert Fleischalternative auf Pilzbasis in Supermärkten

Bild-Infos

Download

Ulrichsberg/Essen (ots)

Fleischalternativen sind gefragt wie nie: Rund 30 Prozent der deutschen Verbraucher greifen regelmäßig bewusst zu fleischlosen Produkten.* Die Auswahl an fleischfreien Lösungen ist groß. In Berlin gibt es ab sofort in ausgewählten EDEKA-Märkten eine besondere Neuheit in diesem Bereich. Das bisher nur in Bio-Märkten erhältliche Sortiment auf Pilzbasis hört auf den Namen HERMANN und überzeugt Flexitarier und Vegetarier gleichermaßen: Würstchen, Schnitzel, Hack und Co. werden aus Kräuterseitlingen sowie nur vier weiteren Zutaten hergestellt und bieten ein völlig neues Geschmackserlebnis. Die Pilze haben ein herzhaft-nussiges Aroma und einen festen Biss. Damit bilden sie die optimale Grundlage für die Produkte von HERMANN.

Hi Berlin!

Insgesamt sechs fleischfreie Artikel werden in den Berliner Supermärkten von EDEKA ab sofort unter der Marke HERMANN angeboten und mit einer aufmerksamkeitsstarken Hi-Berlin!-Kampagne beworben: Schnitzel, Hack, Bratstreifen, Rost- und Käsebratwürstchen und, ganz neu, Taler. Alle Produkte sind auf dem Grill oder in der Pfanne im Handumdrehen zubereitet. Die Packungseinheiten - 150 Gramm bei den Talern, Bratstreifen und dem Hack, jeweils 160 Gramm bei den Bratwurstartikeln sowie 200 Gramm bei den Schnitzeln - laden zum Probieren der neuen Fleischalternativen ein. Zum Launch der Produkte gibt es eine Cashback-Aktion, bei der Verbraucher den einzigartigen Geschmack der HERMANN Artikel bedenkenlos testen können. Bei der begleitenden crossmedialen Hi-Berlin!-Kampagne gibt es attraktive Preise zu gewinnen und viele Informationen zum neuen Produkt. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt je nach Artikel zwischen 3,49 Euro und 5,49 Euro.

The Big Five

Fünf Zutaten, mehr braucht es für die fleischfreien Bio-Produkte von HERMANN nicht. Die Kräuterseitlinge baut das Familienunternehmen Neuburger Fleischlos aus Ulrichsberg selbst an. Die Pilze werden sorgfältig von Hand geerntet und verlesen. Anschließend werden sie mit Reis, Hühnerei, Öl und Gewürzen zu Schnitzel, Bratstreifen und Co. verarbeitet. Die kurze Zutatenliste sowie hochwertige Ingredienzien machen HERMANN zu einem Genuss ohne Reue. Auf Zusatzstoffe oder chemische Behandlung wird gänzlich verzichtet. "Mit HERMANN verfolgen wir das Ziel, gute Produkte im Einklang mit der Natur zu erzeugen", so Hermann Neuburger, Gründer der Neuburger Fleischlos GmbH. "Mit unserer fleischlosen Range wollen wir allen Menschen eine schmackhafte und attraktive Alternative bieten, die ihren Fleischkonsum gelegentlich reduzieren möchten und Wert auf eine nachhaltige Produktion legen."

Quelle: *BMEL Ernährungsreport 2021

Über Neuburger Fleischlos

Mit HERMANN setzte die Neuburger Fleischlos GmbH 2016 in Österreich neue Maßstäbe: Die Basis des geschmacklich ausgereiften, umweltschonenden und ohne jegliche Zusatzstoffe erzeugten Fleischalternativen sind Kräuterseitlinge. Um ausreichend und in bester Bio-Qualität davon zur Verfügung zu haben, hat Thomas Neuburger eine eigene Pilzzucht aufgebaut, wo per Hand geerntet wird. Die herzhaft-nussigen Pilze und nur vier weitere gute Zutaten vervollkommnen die HERMANN Produkte geschmacklich. HERMANN enthält keine Zusatzstoffe und wird ohne hochtechnologische Verfahren wie Extrusion hergestellt. Das macht dieses Produkt außergewöhnlich und erfüllt höchste Ansprüche an Lebensmittelqualität und Geschmack. Alle Artikel aus dem HERMANN Sortiment sind für Menschen, die sich bewusst ernähren und nach Belieben auf Fleisch verzichten möchten. Die Neuburger Fleischlos GmbH setzt in vielen Bereichen auf Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung als zentrale Ziele. Auch die Verpackungen aus Karton und Folie sind recyclingfähig. HERMANN ist auch in Deutschland erhältlich und wird von der R&S Vertriebs GmbH mit Sitz in Essen vertrieben.

www.hermann.bio

Original-Content von: Neuburger Fleischlos GmbH, übermittelt durch news aktuell