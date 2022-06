SchindelPR

Sound of Jerusalem

München (ots)

Das Jerusalem Symphony Orchestra (JSO) präsentiert das Projekt "Sound of Jerusalem" in Deutschland - eine Erzählsuite für Orchester, einen Spiegel und die Welt. Die einzigartige Installation basiert auf den Geschichten der Orchestermitglieder und besteht aus einer öffentlichen Kunstinstallation sowie einem Online-Museum.

Musikalisch begleitet von der Suite des arabisch-israelischen Komponisten Nizar El-Khater, enthüllen die Geschichten vielfältige Schicksale mit unerwarteten Wendungen, Spannung und Spaß. "Sound of Jerusalem" wurde in einer der turbulentesten Zeiten der Geschichte des JSO entwickelt. Unmittelbar vor der Pandemie hatte das Orchester einen Großteil der staatlichen Finanzierung verloren und stand kurz vor der Schließung. Der Ausbruch der Pandemie bedeutete nahezu das Todesurteil für die Organisation. Trotz all dieser Widrigkeiten schaffte es das JSO, die letzten beiden Jahre zu den wohl geschäftlich erfolgreichsten in seiner Geschichte zu machen.

Im Fokus der Installation steht ein Spiegel, der die Geschichten und scheinbar chaotischen Zeichnungen auf dem Boden in einen wunderschönen Panoramablick auf Jerusalem verwandelt - dank des richtigen Blickwinkels. Neben der universellen Sprache der Musik nutzt das JSO das Storytelling als Medium.

"Dieses Projekt hat uns nicht nur dabei geholfen, uns so anzunehmen, wie wir sind, sondern hat uns als Orchester sogar eine neue Identität gegeben - den 'Sound of Jerusalem'", so Maxim Antoshin, Autor des Projekts und Direktor der Jerusalem Symphony Orchestra Foundation.

Auf die erfolgreiche Weltpremiere am 14. Juni 2022 in Berlin folgt nun eine Reise in mehrere Städte, die am 30. Juni 2022 auf dem Odeonsplatz in München ihren Höhepunkt finden wird. Das Projekt ist Teil der Feierlichkeiten zu "1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland".

Das Jerusalem Symphony Orchestra wurde 1938 mit nur 50 palästinensischen Pfund am magischsten Ort der Welt gegründet und war dazu bestimmt, eines der ungewöhnlichsten und fesselndsten Ensembles der Welt zu werden.

www.soundofjerusalem.com

Original-Content von: SchindelPR, übermittelt durch news aktuell