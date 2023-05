Bahmann Coaching GmbH

Abnehmen mit einem Stich? Fitnesscoach verrät, was hinter der Abnehmspritze steckt und welche Alternativen es gibt

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Der Traum von der perfekten Figur ist für viele Menschen ein langwieriger und anstrengender Prozess. Doch was, wenn es eine Abkürzung gibt? Eine Möglichkeit, ohne Hungern und quälende Workouts das Wunschgewicht zu erreichen? Die "Abnehmspritze" verspricht genau das und wird bald auch in Deutschland erhältlich sein.

"Viele unserer Kunden wünschen sich natürlich eine derartige Wunderpille - möchte man aber langfristig Erfolg haben, ist es wichtig, eine gesunde Beziehung zum Essen und zum eigenen Körper aufzubauen", sagt Jan Bahmann. "Ein gesunder Lebensstil kann nicht durch eine Spritze ersetzt werden." Er ist Fitnessberater und coachte bereits mehr als 2500700 Menschen zu ihrem Wohlfühlgewicht.

Was hinter der Abnehmspritze steckt, warum sie in keinem Fall die perfekte Lösung ist und wie man auch ohne sie abnimmt, verrät er in diesem Gastartikel.

Eine Wunderspritze zum Abnehmen: Kann das funktionieren?

Die Hoffnung, das eigene Übergewicht in den Griff zu bekommen, ist bei vielen Menschen so groß, dass die Einführung des Medikaments Ozempic als Abnehmspritze in den sozialen Medien heiß diskutiert wird. Doch ursprünglich ist Ozempic nicht als Diät-Spritze entwickelt worden, sondern als Diabetes-Medikament. Und wie bei jedem Medikament gibt es Wirkungen, aber auch unerwünschte Nebenwirkungen. Ozempic enthält den Wirkstoff Semaglutid, der zu den GLP-1-Rezeptoragonisten zählt.

Das Ziel des Medikaments besteht darin, die Bauchspeicheldrüse zu einer erhöhten Insulinausschüttung zu animieren, was bei Menschen mit Typ-2-Diabetes ein wichtiger Teil der Therapie ist. Durch die erhöhte Insulinausschüttung wird der Blutzuckerspiegel gesenkt, um Langzeitschäden durch die Diabetes-Erkrankung zu verhindern. Das Medikament hat aber auch einige Nebeneffekte. Es steigert das Sättigungsgefühl, hemmt den Appetit und fördert die Reduktion der Körperfettmasse. Dadurch kann es zu einer gesamten Gewichtsabnahme führen, was vielen Menschen Hoffnungen macht.

Jedes Medikament mit Wirkungen hat auch Nebenwirkungen

Das Semaglutid simuliert im Körper die Wirkung des körpereigenen Hormons Glucagon-like Peptide-1 (GLP-1) und beeinflusst die Blutzuckerregulation. Bei Menschen ohne Diabetes funktioniert diese fein abgestimmte Regulierung durch natürliche Hormone völlig automatisch. Diabetiker müssen durch Medikamente in die Regulierung des Blutzuckerspiegels eingreifen. In diesen Fällen sind Medikamente wie Ozempic lebenswichtig.

Sie können aber leider auch unerwünschte Nebenwirkungen auslösen, wie Durchfall, Übelkeit und Erbrechen. Ozempic zur Gewichtsabnahme zu verabreichen bedeutet auch nicht, dass mit einer einmaligen Dosis der gewünschte Effekt eintritt. Mediziner gehen davon aus, dass das Medikament langfristig verabreicht werden müsste, um auch eine dauerhafte Wirkung zu erzielen. Das würde auch dauerhafte Nebenwirkungen bedeuten.

Fazit

Natürlich klingt es verlockend, mit einer einfachen Spritze vom Arzt schnell und einfach abzunehmen. Doch eine langfristige Umstellung des Lebensstils und der Ernährung ist der bessere Weg. Wer die Freude an einer ausgewogenen Ernährung und Bewegung entdeckt, der erreicht auch mehr Lebensqualität und Genuss - und das ist langfristig der beste Weg zur Wunschfigur.

Über Jan Bahmann:

Jan Bahmann ist Abnehmcoach und gemeinsam mit seinem Team hilft er seinen Kundinnen dabei, langfristig abzunehmen und ihre Wohlfühlfigur zu erreichen. Die Besonderheit: Im Mittelpunkt des Coachings steht neben der bloßen Gewichtsreduktion vor allem der Aufbau eines neuen Bewusstseins für einen gesunden Lebensstil - ohne große Einschränkungen oder Verzicht. Weitere Informationen unter: https://janbahmann.de/

Original-Content von: Bahmann Coaching GmbH, übermittelt durch news aktuell