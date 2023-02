DTB - Deutscher Tennis Bund e.V.

Stuttgart wird Austragungsort für den Billie Jean King Cup

Hamburg (ots)

Vom 14. bis 15. April 2023 trifft das Porsche Team Deutschland zu Hause auf Brasilien. Nun steht fest, dass die Qualifikationspartie im Billie Jean King Cup (ehem. Fed Cup) in Stuttgart stattfindet. Die Begegnung wird in der Porsche-Arena auf Sand ausgetragen, unmittelbar vor dem Start des Porsche Tennis Grand Prix.

Seit Februar 2019 spielten Deutschlands Tennis-Damen nicht vor heimischem Publikum. Das ändert sich jetzt: "Ich freue mich unglaublich auf das erste Heimspiel nach langer Zeit und auch die Mädels sind doppelt motiviert. Was ich mir natürlich wünsche, neben dem Sieg, sind viele Zuschauer, die uns unterstützen", sagt Billie Jean King Cup-Kapitän Rainer Schüttler.

"Wir freuen uns, dass das Porsche Team Deutschland nach längerer Zeit wieder einmal in der Porsche-Arena zu Gast ist", sagt Deniz Keskin, Leiter Brand Management und Partnerschaften der Porsche AG. "Die wichtige Erstrundenbegegnung gegen Brasilien im Billie Jean King Cup ist ein toller Auftakt für den Porsche Tennis Grand Prix und die Turnierwoche in Stuttgart. Sie stimmt die Fans mit spannenden Matches auf das Traditionsturnier ein, bei dem wieder zahlreiche Topstars am Start sind."

Deutschland und Brasilien standen sich im Billie Jean King Cup bislang vier Mal gegenüber, zuletzt gewann die deutsche Mannschaft 2020 in Florianópolis mit 4:0. "Dieses Mal wird es schwerer. Beide Teams spielen in einer anderen Konstellation", meint Schüttler. Bei der letzten Begegnung fehlte Brasiliens Top-Star Beatriz Haddad Maia, aktuell die Nummer 14 der Welt. "Sie ist eine sehr starke Spielerin", erklärt der deutsche Kapitän.

Das Porsche Team Deutschland hatte sich im November durch einen 3:1-Sieg gegen Kroatien den Platz bei den Billie Jean King Cup Qualifiers gesichert. Gleich drei Einzel-Debüts gab es damals in der deutschen Mannschaft: Jule Niemeier, Eva Lys und Anna-Lena Friedsam holten bei ihrer Premiere drei Punkte. Schüttler zufrieden: "Alle drei haben gezeigt, dass sie unter Druck bestehen können. Laura Siegemund hat viel Erfahrung, wie auch Tatjana Maria, die zwar in Kroatien leider verletzungsbedingt gefehlt hat, aber gegen Brasilien hoffentlich dabei ist. Das Team ist sehr ausgeglichen. Es ist super, dass wir die Weltgruppe halten konnten und 2023 wieder in der ersten Liga spielen." Das erklärte Ziel ist der Einzug in die Endrunde im November. Schüttler: "Definitiv wollen wir gegen Brasilien gewinnen und im Finale dabei sein."

Die Schweiz und Australien stehen als diesjährige Finalisten bereits als Teilnehmer der Billie Jean King Cup-Finals 2023 fest, bei denen insgesamt 12 Teams um den Titel spielen. Hinzu kommen die neun Sieger der Qualifikationsrunde. Der letzte Platz in den Finals geht an den Gastgeber. Ist der Ausrichter bereits qualifiziert, wird noch eine Wildcard vergeben.

Der Ticketverkauf für die Matches gegen Brasilien startet in Kürze.

Original-Content von: DTB - Deutscher Tennis Bund e.V., übermittelt durch news aktuell