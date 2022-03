Bahmann Coaching GmbH

Wohlfühlkörper am Strand: Ernährungsexperte verrät 5 Tipps für die Bikini-Figur

Die sonnige Jahreszeit rückt schneller heran, als erwartet. Außerdem sind die Corona-Lockerungen im In- und Ausland ein Grund für viele Menschen, den nächsten Strandurlaub zu planen. Demnach ist jetzt der richtige Moment, um sich auf den Weg zum Wunschgewicht zu machen. Dabei gibt es einige Tricks, die wie Booster wirken, damit die Kilos schnell und verlässlich purzeln.

"Eine gute Möglichkeit, um abzunehmen, ist es, mehr Aktivität in den Alltag zu integrieren", erklärt Fitness- und Ernährungsexperte Jan Bahmann. "Dafür muss man nicht stundenlang Sport treiben. Das ist auf dem Weg zur Arbeit, in der eigenen Wohnung oder in der Freizeit bereits mit kleinen Änderungen möglich." In folgendem Beitrag verrät Jan Bahmann 6 Tipps für die Bikini-Figur.

Tipp 1: Eine eiweißreiche Ernährung

Eine erhöhte Eiweißzufuhr unterstützt den Körper nicht nur beim Muskelaufbau, bei ausreichend Protein in jeder Mahlzeit wird auch das Sättigungsgefühl rascher erreicht, sodass man weniger zu sich nehmen muss, um satt zu werden. Zudem hält eine eiweißreiche Mahlzeit länger gesättigt zu bleiben. "Durch das Eiweiß wird eine Aufwärtsspirale in Gang gesetzt: Denn Muskeln verbrauchen mehr Energie als Körperfett. Wer also durch Eiweiß und Bewegung mehr Muskeln aufbaut, wird beinahe automatisch schlanker", erklärt Jan Bahmann.

Tipp 2: Die tägliche Schrittzahl erhöhen

Eine weitere einfache und angenehme Methode auf dem Weg zur Traumfigur ist die Erhöhung der Schrittzahl im Alltag. Das ist für jeden umsetzbar, denn dafür reicht es aus, mal das Auto stehenzulassen, in den Pausen während der Arbeitszeit ein paar Schritte zu gehen oder mehrere kleine Spaziergänge in den Tag einzubauen. So kommen rasch fünf- bis zehntausend Schritte am Tag zusammen, die auch 100 bis 200 Kalorien verbrennen - ohne große Anstrengung.

Tipp 3: 'Hip Thrusts' für einen straffen Po

Da es beim Thema Traumfigur nicht nur darum geht, an Gewicht zu verlieren, sondern auch Körperpartien zu straffen, wird hier eine Po-Übung vorgestellt, die dabei helfen kann, den Po zu formen. Die Hüftstoß-Übung, auch 'Hip Thrust' genannt, kann jeder auf einer Sofa- oder Stuhlkante ausführen. Hierbei werden die Schultern auf eine Kante abgelegt und die Beine hüftbreit aufgestellt. Anschließend wird der Po mit einem geraden Rücken vom Boden in die Höhe gestreckt - ohne den Rücken am höchsten Punkt zu überstrecken.

Diese Übung stärkt die untere Rückenmuskulatur, den Po und die Oberschenkel und kann zwei- bis dreimal pro Woche mit drei Sätzen á 12 Wiederholungen durchgeführt werden. Um die Übung schwerer zu gestalten, kann sie auch einbeinig ausgeführt werden, oder der Muskel wird mithilfe von Büchern oder Ähnlichem stärker belastet werden.

Tipp 4: Flüssige Kalorien weglassen

Beim Trinken von Säften oder Limonaden nehmen wir über den Tag verteilt ungewollt mehr Kalorien zu uns, als notwendig ist. Denn Wasser oder Tees löschen ebenso den Durst, haben aber keine Kalorien. Wenn es doch mal etwa Süßes sein muss, helfen Light-Getränke aus, die völlig ohne oder mit nur sehr wenigen Kalorien auskommen.

Tipp 5: Zwischenmahlzeiten vermeiden

Zwei oder drei wirklich sättigende Mahlzeiten am Tag sind nach Ernährungsexperten Bahmann besser als viele kleine Mahlzeiten. Denn so bleibt der Blutzuckerspiegel stabil und das Hungergefühl wird weniger - außerdem werden auf diese Weise meist weniger Kalorien aufgenommen.

Bonustipp: Eine aufrechte Haltung macht schlanker

Eine aufrechte Haltung streckt nicht nur automatisch die Figur, fordert Muskelspannung und trainiert somit Muskeln, die wichtig sind für eine gute Bikini-Figur. Wer sich allerdings 'hängen lässt', sieht automatisch fülliger aus. Daher heißt es Schultern zurück und Brust raus - denn bereits die Haltung verändert die Figur zum Positiven.

Über Jan Bahmann:

Jan Bahmann ist Abnehmcoach und gemeinsam mit seinem Team hilft er seinen Kundinnen dabei, langfristig abzunehmen und ihre Wohlfühlfigur zu erreichen. Die Besonderheit: Im Mittelpunkt des Coachings steht, neben der bloßen Gewichtsreduktion, vor allem der Aufbau eines neuen Bewusstseins für einen gesunden Lebensstil - ohne große Einschränkungen oder Verzicht. Weitere Informationen unter: https://janbahmann.de/

