Das erste Musik Album von Komponist und Pianist Ege Ülgen Names Twin Moons, eine gespannte Ruhe

Das erste Album von Komponist und Pianist Ege Ülgen „Twin Moons“ enthält acht Stücke. Die impressionistischen Stücke reflektieren eine Nachtatmosphäre. Sieben Stücke sind Solo-Aufnahmen und „Nostalgia“ ist ein Arrangement mit Geiger Mert Kemanci und Cellist Murat Sungu. Das Album wurde von Musikproduzent Hakan Kursun produziert. „Twin Moons“ wurde am 26.11.2021 von Pb Musik Ltd. veröffentlicht und wird derzeit monatlich von circa 15.000 Zuhörerinnen und Zuhörern aus der ganzen Welt gehört.

"Mein Interesse für Sehnsucht und Geschichte prägt mein Leben seit meiner Kindheit. Deswegen wollte ich die Synthese von Neuheit und Tradition, die in mir und in welcher ich lebe, in Musik übertragen", so Ege Ülgen

Über Ege Ülgen

Ege Ülgen besuchte seit seiner Grundschule als Piano Teilzeitstudent das Staatliche Konservatorium An der Mimar Sinan Universität. Er absolvierte das Saint Joseph Gymnasium in Istanbul und studierte anschließend an den Galatasaray und Bordeaux Montaigne Universität Cinema, Radio and TV. Zurzeit nimmt er am Komposition MA Program des Istanbul Technischen Universität MIAM Musik Entwicklung Zentrum teil. Er spricht Englisch, Französisch und Türkisch und hatte mehrere wichtige Erfolge als Schachspieler. Auch interessiert er sich für Literatur und schreibt Musikbeitrage für das Varlik Magazine in Istanbul.

Komposition, Piano und Arrangement: Ege Ülgen Geige: Mert Kemanci Cello: Murat Süngü Musik Produzent, Aufnahme und Photos: Hakan Kursun Studio: Quitent Pb Müzik Studio Label: Pb Müzik Ltd. 2021

