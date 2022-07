Porsche Design

Wechsel in der Geschäftsführung bei der Porsche Lifestyle GmbH & Co. KG

Stefan Buescher wird neuer Vorsitzender der Geschäftsführung der Porsche Lifestyle GmbH & Co. KG

Stefan Buescher als Leiter Marken-Management Beteiligungen bei der Porsche AG hat zum 01.07.2022 die Position als Vorsitzender der Geschäftsführung der Porsche Lifestyle GmbH & Co. KG übernommen.

Seit 2021 ist Stefan Buescher Leiter Marken-Management Beteiligungen der Porsche AG. Zuvor hatte er drei Jahre lang die Position Leiter Konzern Brand- & Marketingstrategie bei der Volkswagen Group inne. Bereits von 1997 bis 2012 begleitete er die Porsche AG als General Manager Marketing & Communications, gefolgt von der Position Leiter Vertriebsnetzmanagement & Multi-Channel Retail von 2017 bis 2018. Dazwischen übernahm er Stationen bei Bentley Motors Ltd. und Skoda Auto als Leiter Marketing und Produkt.

"Mit großer Vorfreude und Tatendrang gehe ich diese neue Herausforderung als Vorsitzender der Geschäftsführung eines so spannenden Lifestyle-Unternehmens an. Wir übertragen die Faszination und den Mythos Porsche in Lebensbereiche jenseits des Automobils und schaffen unseren Kunden so einen erweiterten Zugang zur gesamten Porsche Welt. Ich brenne für Marken und möchte gemeinsam mit dem gesamten Team den eingeschlagenen Wachstumskurs des Unternehmens fortführen und die Marken Porsche Design und Porsche Lifestyle weiterentwickeln. Meine Mission ist es, zukünftig die Synergien zwischen der Porsche Lifestyle Group und der Porsche AG in den Fokus zu rücken. Das Thema Design Thinking und damit verbunden die einzigartige Brand Design Lifestyle Experience der Marke Porsche werden wir intensiver in den Mittelpunkt der strategischen Ausrichtung stellen.", sagt Stefan Buescher.

Abschied von Dr. Jan Becker

Sein Vorgänger Dr. Jan Becker verlässt nach 14 Jahren bei der Porsche Lifestyle GmbH & Co. KG und davon sechs Jahre als Vorsitzender der Geschäftsführung das Unternehmen. Seit 2008 war er zunächst als Leiter Produkt- & Lizenzmanagement und von 2014 bis 2016 als Chief Operating Officer tätig. Er übernimmt künftig die Rolle des CEO einer neuen Unternehmung im Porsche Konzern im Bereich New Mobility.

"Gemeinsam mit einem großartigen Team bin ich stolz auf die Erfolge der vergangenen Jahre. Wir haben die Porsche Lifestyle Group international erfolgreich weiterentwickelt und neue, spannende Geschäftsfelder mit innovativen Produkten und neuen Zielgruppen erschlossen. Der Designphilosophie und DNA der Marken sind wir dabei stets treu geblieben. Die Vision unseres Firmengründers Ferdinand Alexander Porsche wird heute global gelebt; - ebenso wie der enge Schulterschluss zwischen Porsche und der Porsche Lifestyle Group. Im 50. Jubiläumsjahr steht das Unternehmen auch bei den wirtschaftlichen Kennzahlen so gut da wie selten zuvor in seiner Geschichte. Nun freue ich mich auf meine neue Herausforderung in einem für die Porsche AG neuen Geschäftsfeld", sagt Dr. Jan Becker.

Über Porsche Design:

Im Jahr 1963 hat Professor Ferdinand Alexander Porsche mit dem 911 eines der bedeutendsten Designobjekte der Zeitgeschichte geschaffen. Mit seiner Vision, die Prinzipien und den Mythos Porsche über die Grenzen des Automobils hinaus zu tragen, hat er 1972 die exklusive Lifestyle-Marke Porsche Design gegründet. Seine Philosophie und seine Designsprache lebt bis heute in allen Porsche Design Produkten weiter. Jedes Porsche Design Produkt steht für außergewöhnliche Präzision und Perfektion auf einem hohen technologischen Innovationslevel und für eine einzigartige Symbiose aus intelligenten Funktionen und puristischem Design. Entworfen vom Studio F. A. Porsche im österreichischen Zell am See. Weltweit erhältlich in Porsche Design Stores, in exklusiven Warenhäusern, im Fachhandel und online unter www.porsche-design.com.

