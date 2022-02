AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag

EINLADUNG PRESSEKONFERNZ: Fraktionsvorsitzender Singer zur Corona-Chaospolitik der Staatsregierung sowie Ausblick auf die parlamentarische Arbeit in der KW 7

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir laden Sie herzlich zur Pressekonferenz der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag am 15. Februar 2022 um 10:30 Uhr ein.

Der Fraktionsvorsitzende Ulrich Singer wird sich zur Corona-Chaospolitik der Bayerischen Staatsregierung äußern und ein Statement zu den vermeintlichen "Lockerungen" im Hinblick auf die bevorstehende Regierungserklärung abgeben.

Der parlamentarische Geschäftsführer Andreas Winhart wird einen Ausblick auf die parlamentarische Arbeit in der nächsten Woche geben und unsere Initiativen vorstellen.

Pressekonferenz

am Dienstag, 15. Februar

um 10.30 Uhr

im PK-Raum A211 des Bayerischen Landtags

Wenn Sie in Präsenz oder per Livestream teilnehmen wollen, bitten wir um Ihre Anmeldung per E-Mail an pressestelle@afd-landtag.bayern.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

