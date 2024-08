BRP Inc.

Can-Am will mit der Einführung von Can-Am Pulse und Origin zum weltweiten Marktführer für Elektro-Motorräder werden

Valcourt, Quebec (ots/PRNewswire)

Can-Am Pulse und Origin-Modelle sind jetzt vorbestellbar

Can-Am, die Kultmarke von BRP Inc. (TSX:DOO; NASDAQ:DOOO), setzt neue Impulse in der Motorradbranche. Wie das Unternehmen ankündigt, werden 2025 die mit Spannung erwarteten vollelektrischen Motorradmodelle Can-Am Pulse und Can-Am Origin verfügbar sein. Aufbauend auf seiner 80-jährigen Geschichte von Innovation und Exzellenz bringt BRP mit Can-Am eine neue Dynamik in die Powersports-Branche und öffnet den Weg für eine neue Generation von Fahrer:innen und Elektrofahrzeug-Fans.

„Heute werden wir unserer Geschichte als Zweiradhersteller wieder gerecht, indem wir der Elektromotorradbranche neuen Schwung verleihen", sagte José Boisjoli, President und CEO von BRP. „Vor 50 Jahren feierte Can-Am mit seinen Track 'n Trail-Motorrädern viele Erfolge. Wir lassen diese Tradition neu aufleben, mit einem Fokus auf moderne elektrische Leistung, Konnektivität und Nervenkitzel. Wir wollen in diesem Bereich weltweit führend werden, mit echten Innovationen, die das Fahrerlebnis für neue Fahrer:innen vereinfachen und E-Motorräder für die breite Masse zugänglich machen."

Die Can-Am Pulse und Origin Modelle definieren das Motorradfahren neu und wecken die Energie in allen Fahrer:innen, ob in der Stadt oder im Gelände. Beide Modelle werden von dem BRP-eigenen brandneuen Rotax E-Power-Motor angetrieben (11 kW oder 35 kW), der auf Abruf sofortiges Drehmoment liefert und dynamische Leistung mit unverkennbarem Stil und Raffinesse verbindet.

Ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal der Can-Am Motorradreihe ist das innovative flüssigkeitsgekühlte System, das Batterie, Ladegerät, Inverter und Motor umfasst. Das System sorgt für einen erheblich langsameren Batterieabbau und optimiert zugleich Reichweite und Ladezeit. Fahrer:innen genießen jederzeit und unter allen Bedingungen schnelles und effizientes Laden – von 20 % auf 80 % in 50 Minuten – wenn sie zu Hause oder an Ladestationen Level-2-Laden nutzen.

2025 Can-Am Pulse

Die Can-Am Pulse ist für das dynamische Stadtleben gemacht. Das agile und wendige Naked Bike wurde für cleveres Pendeln und Großstadtstreifzüge entwickelt. Sie verfügt über ein riesiges 10,25-Zoll-Touchscreen-Display mit Apple CarPlay, mit dem Fahrer:innen mühelos navigieren und bei jeder Fahrt mit der BRP GO! App verbunden bleiben können. Ein weiteres einzigartiges Merkmal ist auch ihr Active ReGen-System, das für bessere Kontrolle und sanftes Bremsen sorgt und zugleich mehr Energie in die Batterie zurückgibt.

Die Can-Am Pulse bietet mit ihrem niedrigen Schwerpunkt und niedriger Fahrhöhe ein gutes Gleichgewicht und ermöglicht eine komfortable und zugleich sichere Fahrposition, die in einer dynamischen städtischen Umgebung für maximale Agilität sorgt. Mit vier verschiedenen Fahrmodi – Normal, Sport+, ECO und Rain – lässt sich die Fahrt an unterschiedliche Umgebungen und persönliche Präferenzen anpassen, während die KYB-Federung mit 140 mm Federweg an der Gabel für ein sportliches Fahrgefühl sorgt. Die optionale „Pulse '73"-Ausstattung bietet als Hommage an die Motorradtradition von Can-Am auch eine LED-Beleuchtung, einen Gauge Spoiler sowie eine charakteristische Lackierung und Plaketten.

2025 Can-Am Origin

Die Can-Am Origin ist für Abenteuer jenseits der Stadtgrenzen konzipiert. Sie verfügt über die gleiche fortschrittliche Active ReGen- und Konnektivitäts-Technologie wie die Pulse und besitzt die unverwechselbare Can-Am-DNA und Motocross-Tradition mit Geländetauglichkeit, verbesserter Federung und Dual-Sport-Reifen. Die hohe Fahrhöhe und die KYB-Vollfederung mit 255 mm Federweg vorne und einstellbarem Federweg hinten sind zuverlässig im unbefestigten Gelände und bieten festen Halt auf asphaltierten Straßen. Die Can-Am Origin bietet sechs Fahrmodi: Normal, Sport, ECO, Rain, Off-Road und Off-Road+.

Einfach ausgedrückt: Die mit Abenteuer gespickte Can-Am Origin bringt mit ihren modernen, geländegängigen Eigenschaften Fahrspaß auf die Straße und auf den Trail. Die optionale Ausstattungsvariante „Origin '73" bietet zusätzlich LED-Beleuchtung, eine LinQ-Windschutzscheibe sowie eine charakteristische Lackierung und Plaketten.

Sowohl die Can-Am Pulse als auch die Origin sind serienmäßig mit einem langlebigen 8,9-kWh-Akku ausgestattet, der sowohl sengender Wüstenhitze als auch kalten Wintertemperaturen standhält. Das System verschafft der Can-Am Pulse eine geschätzte Reichweite von bis zu 160 km im Stadtverkehr und der Can-Am Origin eine geschätzte Reichweite von bis zu 145 km im Stadtverkehr.

Die Can-Am Pulse und die Origin sind sowohl für Einsteiger:innen als auch für erfahrene Fahrer:innen einfach zu bedienen und zu fahren. Ohne herkömmliche Kupplung und Getriebe gibt man einfach Gas und spürt sofort die Beschleunigung und das erstklassige Fahrerlebnis. Außerdem muss das Bike nicht mehr durch Rückwärtslaufen in Position gebracht werden, da beide neuen Modelle über eine Rückfahrfunktion verfügen. Auch die nahezu geräuschlose und vibrationsfreie Fahrt sowie die sanfte und präzise Leistungsentfaltung, selbst in beengten Situationen und bei niedrigen Geschwindigkeiten, werden die Fahrer:innen schätzen.

Aus den über 20 kompatiblen werkzeuglosen LinQ Nano-Zubehörteilen für die Can-Am Pulse- und Origin-Modelle ergeben sich zahlreiche Konfigurationen für ein ganz persönliches Fahrerlebnis.

Die Can-Am Pulse und die Can-Am Origin sind ab sofort bei ausgewählten BRP-Händlern in Frankreich, Deutschland, Spanien, Großbritannien, Italien, Belgien, den Niederlanden, Norwegen, Schweden, Finnland, Österreich, den Vereinigten Staaten und Kanada erhältlich. Das gewünschte Modell kann einfach beim Can-Am Motorradhändler vorbestellt werden. Die Produktion beginnt im vierten Quartal 2024 und die weltweiten Auslieferungen starten Anfang 2025.

Für alle Can-Am Motorräder weltweit gilt eine umfassende Fahrzeug- und Batteriegarantie. Wenn Sie mehr über die aufregenden neuen Can-Am Elektromotorräder erfahren möchten, einschließlich Informationen zur Garantie und zu aktuellen Verkaufsaktionen, besuchen Sie einen lokalen Can-Am Motorradhändler oder gehen Sie auf www.canammotorcycles.com.

Über BRP

BRP Inc. ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Welt der Powersportsprodukte, Antriebssysteme und Boote. Sein Geschäft baut auf über 80 Jahren Erfindergeist und intensiver Kundenorientierung. Mit einem Portfolio an branchenführenden und unverwechselbaren Marken, wie Ski-Doo und Lynx Schneemobile, Sea-Doo Personal Watercraft und Pontons, Can-Am Onroad- und Offroad-Fahrzeuge, Alumacraft und Quintrex Boote, Manitou Pontons und Rotax Bootsantriebssysteme sowie Rotax Motoren für Karts und Sportflugzeuge, ermöglicht BRP aufregende Abenteuer zu Land, zu Wasser und in der Luft. Für das optimale Fahrerlebnis bietet das Unternehmen, ergänzend zu seinen Produktlinien, ein eigenes Sortiment an Ersatzteilen, Zubehör und Bekleidung. BRP verfolgt eine Strategie des verantwortungsbewussten Wachstums. Dazu entwickelt das Unternehmen elektrische Modelle für bestehende Produktlinien und forscht an neuen Produktkategorien in den Bereichen Niedervolt und menschgestütztes Fahren. BRP mit Hauptsitz in Quebec, Kanada, erzielt einen Jahresumsatz von 10,4 Mrd. CAD in über 130 Ländern und beschäftigt weltweit rund 20.000 hochqualifizierte und engagierte Mitarbeiter:innen. .

www.brp.com

@BRPNews

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Alumacraft, Manitou, Quintrex und das BRP-Logo sind Marken der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Vorsichtsmaßnahmen bei zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Aussagen der vorliegenden Mitteilung, darunter Aussagen über die Absicht von BRP, neue Produktlinien auf den Markt zu bringen, über das Datum der Markteinführung dieser Produkte und die Verfügbarkeit ihrer jeweiligen Spezifikationen, über die Auswirkungen auf die Produkterfahrung der Verbraucher:innen, über die Auswirkungen auf das zukünftige Wachstum von BRP, über die aktuellen und zukünftigen Geschäfts- und Strategiepläne des Unternehmens sowie sonstige Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, gelten als „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der kapitalmarktrechtlichen Bestimmungen Kanadas und der USA. Zukunftsgerichtete Aussagen sind normalerweise gekennzeichnet durch die Verwendung von Formulierungen wie "mögen", "werden", "würden", "sollten", "können", "erwarten", "vorhersagen", "planen", "beabsichtigen", "Trends", "Hinweise", "voraussehen", "glauben", "schätzen", "Aussicht", "prognostizieren", "projizieren", "wahrscheinlich" oder "möglich" bzw. an der Verneinung oder Variation dieser Wörter oder anderer vergleichbarer Wörter oder Phrasen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet und beruhen auf diversen allgemeinen und spezifischen Annahmen. BRP macht darauf aufmerksam, dass getroffene Annahmen möglicherweise nicht eintreffen könnten und dass in der aktuellen Wirtschaftslage diese Annahmen stärkeren Unsicherheiten unterliegen, auch wenn sie zum Zeitpunkt ihrer Formulierung plausibel waren. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen und beinhalten bekannte sowie unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die vielleicht dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen des Unternehmens bzw. der Powersportsbranche sich wesentlich anders darstellen als in diesem Ausblick bzw. in zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen, die in derartigen Aussagen impliziert sind. Weitere Einzelheiten und Beschreibungen dieser und anderer Faktoren sind im Jahresinformationsblatt von BRP vom 28. März 2024 offengelegt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2484823/BRP_Inc__Can_Am_Sets_its_Sights_on_Becoming_a_Global_Electric_Mo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2484885/BRP_Inc__Can_Am_Sets_its_Sights_on_Becoming_a_Global_Electric_Mo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/can-am-will-mit-der-einfuhrung-von-can-am-pulse-und-origin-zum-weltweiten-marktfuhrer-fur-elektro-motorrader-werden-302225995.html

Original-Content von: BRP Inc., übermittelt durch news aktuell