ADAMIETZ & KOLLEGEN GmbH

Kundenübernahme nach Todesfall: Finanzkanzlei Adamietz übernimmt 789 Kunden

Bild-Infos

Download

Arnsberg (ots)

Benjamin Adamietz, Geschäftsführer der ADAMIETZ & KOLLEGEN GmbH, hat vergangene Woche die Bestandskunden des verstorbenen Versicherungsmaklers Peter Tissen übernommen. Dieser ist am 01. Dezember plötzlich verstorben und hat seinem Sohn die Kanzlei und Kunden vermacht. Dieser hat Benjamin Adamietz umgehend um Hilfe gebeten.

Geschäftsführer Benjamin Adamietz: "Bei plötzlichen Todesfällen steht die Familie häufig vor einer Flut an Kundenanfragen sowie Akten und ist völlig überfordert - verständlicherweise. So auch im Falle des Einzelunternehmers Peter Tissen. Sein Sohn hat sich an mich gewendet und wir haben nach kurzer Sichtung der Akten und Informationen beschlossen, den Kundenbestand zu übernehmen - soweit die Kunden damit einverstanden sind."

Die Kunden haben 14 Tage Zeit, der Betreuung durch Benjamin Adamietz und seinem Team zu widersprechen. Insgesamt hat die ADAMIETZ & KOLLEGEN GmbH den 798 Kunden ihre Hilfe zugesagt und ist ab sofort telefonisch als Nachfolgemakler für sie erreichbar.

"Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Familie eines verstorbenen Versicherungsmaklers an uns wendet und um Unterstützung bittet. Wir sind froh, ihnen helfen zu können und eine Last von ihren Schultern zu nehmen. So können die Kunden auch in Zukunft gut betreut werden und die Familie hat Zeit, sich um private Angelegenheiten zu kümmern", erklärt Benjamin Adamietz.

Über Benjamin Adamietz:

Benjamin Adamietz ist selbstständiger Versicherungsmakler und Geschäftsführer der ADAMIETZ & KOLLEGEN GmbH. Er bietet sowohl Privatkunden als auch selbstständigen Unternehmern individuelle Versicherungslösungen. Dabei hilft er ihnen, Produkte zu finden, die zu ihren persönlichen Ansprüchen passen. Der Versicherungsexperte verfolgt dabei einen kundenorientierten Ansatz und folgt stets seinen Leitworten: menschlich, modern und maßgeschneidert.

Original-Content von: ADAMIETZ & KOLLEGEN GmbH, übermittelt durch news aktuell