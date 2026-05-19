Industrieverband Agrar e.V. (IVA)

Pflanzenschutz im Frühjahr: Nützlinge fördern, Pflanzen stärken

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Frankfurt/Main (ots)

Florfliegen, Raubwanzen oder Laufkäfer - was viele zunächst für Schädlinge halten, sind in Wirklichkeit wertvolle Nützlinge im Garten und auf dem Balkon. Sie sind ein wichtiger Bestandteil des Integrierten Pflanzenschutzes. Wer sie fördert, stärkt Pflanzen von Anfang an und kann Schädlinge auf natürliche Weise in Schach halten. Im Frühjahr, wenn viele Pflanzen neu gesetzt werden und das Gartenjahr beginnt, lassen sich dafür besonders gute Voraussetzungen schaffen.

Neben den auffälligen Gartenbewohnern wie Vögeln, Igeln oder Eidechsen wirken vor allem kleinere, oft unscheinbare Tiere im Verborgenen. Eine Vielzahl von Insekten hilft dabei, Schädlinge auf natürliche Weise zu regulieren und damit, das ökologische Gleichgewicht im Garten zu stabilisieren. Am bekanntesten sind sicher die Larven des Marienkäfers. Sie vertilgen im Laufe ihrer Entwicklung mehrere hundert Blattläuse.

Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) nennt weniger bekannte Arten:

Florfliegenlarven bekämpfen Blattläuse, Thripse und Spinnmilben.

Schwebfliegenlarven ernähren sich vor allem von Blattläusen.

Raubwanzen und Laufkäfer tragen zur Regulierung verschiedener Schädlinge bei, etwa von kleinen Insekten oder bodenlebenden Schädlingen.

Auch gezielt eingesetzte Nützlinge können helfen. Im Gartenfachhandel sind beispielsweise Nematoden erhältlich, die gegen Schädlinge wie Trauermückenlarven, Dickmaulrüssler oder Engerlinge eingesetzt werden können.

Lebensräume für Nützlinge schaffen

Heimische Nützlinge lassen sich durch eine passende Gestaltung von Garten und Balkon dauerhaft ansiedeln. Entscheidend sind dabei ein abwechslungsreiches Nahrungsangebot sowie geeignete Rückzugsorte.

Der IVA empfiehlt dafür folgende Maßnahmen:

Blühpflanzen einsetzen: Ungefüllte Blüten von Kräutern wie Dill, Fenchel oder Salbei sowie Blumen wie Ringelblumen oder Kornblumen liefern Pollen und Nektar für erwachsene Nützlinge. Besonders heimische Pflanzenarten bieten vielen Insekten Nahrung und Lebensraum. Beim Kauf neuer Pflanzen im Gartenfachhandel auf Hinweise wie "insektenfreundlich" achten.

Ganzjährig Nahrung bieten: Frühblüher wie Krokusse und später im Jahr blühende Stauden sorgen dafür, dass über die gesamte Saison hinweg ausreichend Nahrung vorhanden ist.

Strukturen schaffen: Dichte Stauden, Bodendecker, kleine Laubhaufen oder Steinbereiche bieten vielen Nützlingen Möglichkeiten zur Überwinterung. Auf dem Balkon übernehmen dicht bepflanzte Kästen oder Kräutertöpfe ähnliche Funktionen.

Rückzugsorte ermöglichen: Nützlinge profitieren zudem von ruhigen und möglichst naturnah gestalteten Bereichen. Im Garten können stehen gelassene Pflanzenstängel, kleine Laubhaufen oder geschützte Bereiche zwischen Stauden Rückzugsmöglichkeiten bieten. Auf Balkon und Terrasse helfen bepflanzte Kästen oder kleine Insektenhotels dabei, Nützlinge anzusiedeln. Wichtig ist, dass solche Bereiche möglichst wenig gestört werden.

Und im Sommer kann man den Nützlingen ebenfalls etwas Gutes tun, wie Maik Baumbach vom IVA weiß: "Flache Wasserschalen mit Steinen oder Holzstücken als Landehilfe ist für Insekten besonders an warmen Tagen eine Wohltat."

Er hat noch einen Tipp für Indoor-Gärtner: "In Innenräumen fehlen häufig natürliche Gegenspieler. Deshalb können gezielt eingesetzte Nützlinge wie Raubmilben, Florfliegenlarven oder Nematoden eine sinnvolle Unterstützung bei der Bekämpfung von Schädlingen an Zimmerpflanzen sein."

Weitere Maßnahmen bei starkem Befall

Ist der Schädlingsbefall bereits weit fortgeschritten oder lässt sich nicht ausreichend eindämmen, empfiehlt der IVA im Sinne des Integrierten Pflanzenschutzes zusätzliche Maßnahmen. Dazu zählen mechanische Methoden wie das Absammeln von Schädlingen oder biotechnische Verfahren wie Leimringe sowie Gelb- und Blautafeln. Erst wenn diese Maßnahmen nicht ausreichen, kann ein gezielter Einsatz von Pflanzenschutzmitteln möglichst nützlingsschonend erfolgen.

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