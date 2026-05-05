Industrieverband Agrar e.V. (IVA)

IVA ordnet Führungsstrukturen neu

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Frankfurt/Main (ots)

Das Präsidium des Industrieverbands Agrar e. V. (IVA) hat in seiner Sitzung am 5. Mai 2026 mehrere Personalentscheidungen getroffen und damit wichtige Weichen für die weitere Arbeit des Verbands gestellt. Dazu zählen der Führungswechsel im Kompetenzfeld Kommunikation und Politik sowie die Berufung eines neuen Geschäftsführers.

Zum 1. Juni 2026 stellt der IVA die Führung seines Kompetenzfelds Kommunikation und Politik neu auf. Dr. Theresa Krato (41) übernimmt die Leitung des Bereichs und wird zugleich in die Geschäftsführung des Verbands berufen. Hans F. Kaufmann (43) wird Pressesprecher des Verbands.

Dr. Krato ist bislang Fachgebietsleiterin Pflanzenernährung und Biostimulanzien im IVA. Sie vereint fundierte fachliche Expertise mit umfassender Verbandserfahrung und kennt die politischen sowie organisatorischen Strukturen des IVA. In ihrer neuen Rolle wird sie die strategische Weiterentwicklung des Kompetenzfelds vorantreiben und die Positionierung des Verbands im Dialog mit Politik, Medien und Gesellschaft weiter schärfen.

"Die Themen unserer Branche stehen stärker denn je im Fokus der öffentlichen und politischen Diskussion. Ich freue mich darauf, die Positionierung des Verbands gemeinsam mit dem Team weiter voranzubringen", so Krato.

Mit der Neubesetzung geht auch eine strukturelle Weiterentwicklung einher: Hans F. Kaufmann übernimmt neben seiner bisherigen Funktion als Stellvertretender Leiter Kommunikation und Politik künftig die Rolle des Pressesprechers und wird die mediale Ansprache des Verbands verantworten.

Der bisherige Geschäftsführer, Leiter Kommunikation und Politik und Pressesprecher Martin May scheidet auf eigenen Wunsch aus dem Verband aus. IVA-Hauptgeschäftsführer Frank Gemmer würdigt seine langjährige Arbeit:

"Martin May hat die Kommunikation des IVA in den vergangenen 17 Jahren geprägt und mit strategischem Blick kontinuierlich weiterentwickelt. Für sein langjähriges Engagement, sein kommunikatives Fingerspitzengefühl, seine Souveränität im Umgang mit Krisenthemen und seinen unermüdlichen Einsatz für den Verband danken wir ihm ausdrücklich und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute."

Zum Führungswechsel ergänzt Gemmer: "Mit Dr. Theresa Krato übernimmt eine erfahrene und hervorragend vernetzte Führungspersönlichkeit die Verantwortung. Sie steht für eine Weiterentwicklung unserer Kommunikation, die den gestiegenen Anforderungen in Politik und Öffentlichkeit gerecht wird."

Darüber hinaus wurde Dr. Mark Winter (44) zum 1. Juni 2026 in die Geschäftsführung des IVA berufen. Dr. Winter ist seit mehr als acht Jahren im Verband tätig und leitet seit zwei Jahren das Kompetenzfeld Wissenschaft und Innovation.

IVA-Präsident Michael Wagner betont: "Dr. Mark Winter steht für exzellente wissenschaftliche Arbeit und eine klare, verlässliche Führung. Mit seiner Expertise hat er das Kompetenzfeld Wissenschaft und Innovation mit aufgebaut und maßgeblich geprägt. Zugleich ist er in der Branche, bei Politik und Behörden ein hochgeschätzter Ansprechpartner und Experte."

Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen der Hersteller von Betriebsmitteln für einen nachhaltigen Pflanzenbau in Deutschland. Die 47 Mitgliedsunternehmen engagieren sich in den Bereichen Pflanzenschutz, Pflanzenernährung, Pflanzenzüchtung, Biostimulanzien und Schädlingsbekämpfung. Die vom IVA vertretene Branche bietet innovative Produkte für eine moderne Landwirtschaft, professionellen Gartenbau und verantwortungsvolle Privatanwendung.

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