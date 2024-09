Personalwechsel / Neustrukturierung beim IVA: Hans F. Kaufmann ist stellvertretender Leiter Kommunikation und Politik

Industrieverband Agrar e.V. (IVA)

Neustrukturierung beim IVA: Hans F. Kaufmann ist stellvertretender Leiter Kommunikation und Politik

Frankfurt/Main (ots)

Hans F. Kaufmann (41) hat zum 9. September 2024 die Position des stellvertretenden Leiters Kommunikation und Politik beim Industrieverband Agrar e. V. (IVA) übernommen. Zu seinen Aufgaben gehören die strategische Ausrichtung der politischen Kommunikation und die Steuerung von Kampagnen. Im Rahmen einer Neustrukturierung des Verbands wurden in diesem Jahr die Bereiche Kommunikation und Politik zu einem von insgesamt drei Kompetenzfeldern zusammengefasst, welches Kaufmann künftig maßgeblich mitgestalten wird. Er berichtet in dieser Funktion an Martin May, Geschäftsführer und Leiter Kommunikation und Politik des IVA.

Kaufmann verfügt über umfassende Erfahrung im Bereich Public Affairs und politische Kommunikation. Vor seiner neuen Rolle war er als Leiter Kommunikation beim Bundesverband Naturkost Naturwaren e. V. (BNN) in Berlin tätig, wo er die politische Interessenvertretung und Öffentlichkeitsarbeit verantwortete.

Vorherige Stationen:

April 2021 - August 2024:Bundesverband Naturkost Naturwaren e. V. (BNN), Leiter Kommunikation / Pressesprecher

Dezember 2019 - April 2021: Bundesverband Naturkost Naturwaren e. V. (BNN), Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

März 2016 - Dezember 2019:komm.passion GmbH, Public Affairs Advisor

Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen der Hersteller von Betriebsmitteln für einen nachhaltigen Pflanzenbau in Deutschland. Die 47 Mitgliedsunternehmen engagieren sich in den Bereichen Pflanzenschutz, Pflanzenernährung, Pflanzenzüchtung, Biostimulanzien und Schädlingsbekämpfung. Die vom IVA vertretene Branche bietet innovative Produkte für eine moderne Landwirtschaft, professionellen Gartenbau und verantwortungsvolle Privatanwendung.

