Neues Logo, neues Corporate Design - neuer IVA / Verantwortungsvoll die Zukunftsfähigkeit der modernen Landwirtschaft gestalten

Verantwortungsvoll die Zukunftsfähigkeit der modernen Landwirtschaft gestalten

Pünktlich zu seiner Mitgliederversammlung 2023 in Berlin präsentiert sich der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) in einem neuen, modernen Gewand. Sichtbares Zeichen dafür ist sein neues Logo, doch auch das Corporate Design wurde überarbeitet. Der Wirtschaftsverband als Absender will sich damit auf der Höhe der Zeit, dialogorientiert, verbindlich und offen zeigen - und fest verwurzelt in der grünen Branche. Das neue Logo spiegelt die Weiterentwicklung des IVA und seine Werte wider, ist kompakter, responsive und passt sich so auch besser in neue digitale Kontexte ein. Mit der dynamischen, zu beiden Seiten offenen Form wird die Dialogbereitschaft, zu der sich der IVA in seinem Leitbild bekannt hat, verdeutlicht und die Offenheit des Verbands für Themen und Herausforderungen der Zukunft symbolisiert.

Der IVA hat im vergangenen Jahrzehnt und insbesondere in den letzten Jahren eine dynamische Weiterentwicklung vollzogen. Das betrifft sowohl die inhaltliche Aufstellung des Verbands als auch die Darstellung und sein Auftreten nach außen. Mit einem neuen Leitbild wurde 2018 eine klare Vision mit fünf Werten formuliert, die seither das Arbeiten im Verband leiten. Die thematische Bandbreite wurde auf fünf Themengebiete erweitert: Zu den klassischen Fachbereichen Pflanzenschutz und Pflanzenernährung sind mit Biostimulanzien und Pflanzenzüchtung zwei neue Fachbereiche hinzugekommen. Über alle Bereiche hinweg engagiert sich der IVA inzwischen auch verstärkt in Fragen von Digitalisierung und Präzisionslandwirtschaft. Diese breitere inhaltliche Aufstellung und Positionierung findet sich nun auch in seinem neuen äußeren Erscheinungsbild und Corporate Design wieder.

Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen der agrochemischen Industrie in Deutschland. Zu den Geschäftsfeldern der 51 Mitgliedsunternehmen gehören Pflanzenschutz, Pflanzenernährung, Pflanzenzüchtung, Biostimulanzien und Schädlingsbekämpfung. Die vom IVA vertretene Branche steht für innovative Produkte für eine moderne und nachhaltige Landwirtschaft.

