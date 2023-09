Plansecur KG

Mit Gunther Otto geht einer der "ganz Großen" von Plansecur in Ruhestand

Kassel (ots)

Heiko Hauser: "Wir bedanken uns für die Leistung von Gunther Otto für Plansecur."

Die Plansecur-Beratungskoryphäe Gunther Otto geht zum Jahreswechsel in den Ruhestand. Der gelernte Bankkaufmann war 1991 als selbstständiger Berater zu der Finanzberatungsgruppe gestoßen und schon ein Jahr später als Gesellschafter in das Unternehmen eingetreten. Gunther Otto gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Unternehmergemeinschaft und des für die Unternehmensstrategie verantwortlichen Führungsgremiums. Er gehört zudem der Jury für das von Plansecur ins Leben gerufene Vordenker Forum seit Anbeginn an. Das Vordenker Forum zeichnet Menschen aus, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken. Jüngster Preisträger ist der KI-Pionier Sebastian Thrun.

Während Gunther Otto ausscheidet, haben eine ganze Reihe neuer Beraterinnen und Berater bei Plansecur neu angefangen, so dass sich der Generationswechsel fortsetzt. Anfang des Jahres hatte Heiko Hauser als Geschäftsführer seinen Vorgänger Johannes Sczepan abgelöst. Mit letzterem verbindet Gunther Otto eine ganz besondere Beziehung: Otto hatte Sczepan zunächst als Kunden betreut und diesen offenbar derart für Plansecur begeistert, dass er 2002 in die Geschäftsführung der Firma seines Finanzberaters wechselte.

"Gunther Otto gehörte zu den ganz Großen bei Plansecur. Die gesamte Unternehmensgruppe sowie auch ich ganz persönlich sind ihm von Herzen dankbar für sein großes Wirken", sagt der heutige Geschäftsführer Heiko Hauser. Er weist zugleich auf den einzigartigen Übergang hin, mit dem Plansecur einen Generationswechsel im Gesellschafterkreis vollzieht. "Ausscheidende Gesellschafter geben ihre Anteile zum Nennwert zurück", erklärt Heiko Hauser, "was bedeutet, dass die geschaffene Wertschöpfung im Unternehmen verbleibt und nicht mit dem Ausscheidenden verlorengeht. Dies gewährleistet eine dauerhafte finanzielle Unabhängigkeit des Unternehmens und schafft gleichzeitig immer wieder Platz für Neueinsteiger, die in der Beratung beginnen und sich in den Gesellschafterkreis vorarbeiten wollen."

Johannes Schäffer, Sprecher der Unternehmergemeinschaft von Plansecur ergänzt: "Gunther Otto war nicht nur ein Mitgründer unserer Unternehmergemeinschaft, sondern hat unsere Gruppe auch durch seine ausgeprägte Teamorientierung, sein Herzblut für das Unternehmen und seine unternehmerische Weitsicht maßgeblich geprägt."

Wolfgang Stolz, Mitglied der Geschäftsleitung bei Plansecur, sagt: "Auf der einen Seite war Gunther Otto immer ein Vorbild, wie die Plansecur-Beratung für alle Beteiligten sehr erfolgreich gelebt werden kann. Auf der anderen Seite hat er auch viele andere Beraterinnen und Berater unterstützt, die eigene Beratungstätigkeit aufzubauen und stetig weiterzuentwickeln."

Plansecur ist eine konzernunabhängige Unternehmensgruppe für Finanzplanung und Vermittlung, die Wert auf hohe ethische Grundsätze legt. Die Gruppe gehört mehrheitlich ihren Beratern, die am Unternehmen beteiligt sind; daher unterliegen sie keinen Absatz- oder Provisionsvorgaben. Kundenberatungen erfolgen über den Einzelberater hinaus anonymisiert in einem Expertenteam, um höchste Beratungsqualität zu gewährleisten. Plansecur hat das "Vordenker Forum" ins Leben gerufen, das Menschen auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken. Preisträger sind Norbert Walter (2008), Bischof Wolfgang Huber (2009), Paul Kirchhof (2011), Jean-Claude Juncker (2014), Nicola Leibinger-Kammüller (2015), Frank-Jürgen Weise (2016), der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Situation ("Wirtschaftsweisen", 2018) und Bassam Tibi (2019). Preisträger des Jahres 2022 war der Tech-Pionier Sebastian Thrun, den die Welt als "deutschen Star im Silicon Valley" bezeichnet. Die nächste Vordenker-Preisverleihung ist für 2024 geplant.

