Plansecur KG

"Wirtschaftsweise" Monika Schnitzer in der Jury des Vordenker Forum

Kassel (ots)

Vordenker Forum vergibt Auszeichnung für Menschen, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken.

Monika Schnitzer: "Menschen, die kreative Ideen für unsere Zukunft entwickeln, sind entscheidend, um unsere Gesellschaft in eine gute Zukunft zu führen."

Heiko Hauser: "Die Jury des Vordenker Forum ist ein Kreis sehr kluger Köpfe."

Die Aufgabe der Jury: Weltweit den klugen Kopf suchen, der Vordenker 2024 wird.

Prof. Dr. Dr. h.c. Monika Schnitzer, Vorsitzende des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ("Wirtschaftsweisen"), ist der Jury des Vordenker Forum beigetreten. Der 1963 per Gesetz gegründete Sachverständigenrat erstellt jährlich ein wissenschaftliches Gutachten, das der Bundesregierung übergeben wird, um diese über die wirtschaftliche Lage auf dem Laufenden zu halten. Monika Schnitzer ist seit Oktober 2022 die Vorsitzende dieses Gremiums, dem sie seit April 2020 angehört. Sie ist Professorin für Komparative Wirtschaftsforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität München.

"Ich bin sehr gerne dem Ruf in die Jury des Vordenker Forum gefolgt", erklärt Monika Schnitzer. Sie begründet: "Menschen, die kreative Ideen für unsere Zukunft entwickeln, sind entscheidend, um unsere Gesellschaft in eine gute Zukunft zu führen. Ich freue mich darauf, dabei mitzuhelfen, hierfür die richtigen Persönlichkeiten auszuwählen. Die bislang ausgezeichneten Vordenker haben die Messlatte dafür hochgelegt."

Das 2008 von der Finanzberatungsgruppe Plansecur gegründete Vordenker Forum zeichnet Menschen aus, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken. Deutschlands "oberste Wirtschaftsweise" ist bereits der dritte "Neuzugang" zur Jury in diesem Jahr nach der Nachrichten-Ikone Dr. Claus Kleber und dem auf Künstliche Intelligenz fokussierten Informatik-Forscher Prof. Dr. Sebastian Thrun aus dem Silicon Valley. Vorsitzender der Jury ist Prof. Dr. Gabriel Felbermayr, Direktor des österreichischen Wirtschaftsforschungsinstituts WIFO in Wien und zuvor Präsident des Instituts für Weltwirtschaft (IfW). Heiko Hauser, Geschäftsführer des Forums-Initiators Plansecur, freut sich: "Die Jury des Vordenker Forum ist ein Kreis sehr kluger Köpfe, die alle - und das ist genauso wichtig - das Herz auf dem rechten Fleck haben."

Die Aufgabe der Jury ist dem intellektuellen Gewicht der Mitglieder angemessen hoch: Rund um die Welt einen klugen Kopf suchen, der als nächster Vordenker ausgezeichnet werden soll. Erster Preisträger des Vordenker Forum war der zwischenzeitlich verstorbene Ökonom und langjährige Chefvolkswirt der Deutschen Bank, Prof. Dr. Norbert Walter (2008), gefolgt von Bischof Dr. Wolfgang Huber (2009), dem Bundesverfassungsrichter Prof. Dr. Paul Kirchhof (2011), dem ehemaligen EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker (2014), der Vorsitzenden der Geschäftsführung des Maschinen- und Anlagenbauers Trumpf, Dr. Nicola Leibinger-Kammüller (2015), dem früheren Vorsitzenden der Agentur für Arbeit und Leiter des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, Dr. Frank-Jürgen Weise (2016), dem Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ("Wirtschaftsweisen", 2018), dem Politologen Prof. Dr. Bassam Tibi (2019) sowie dem Tech-Pionier und KI-Forscher Prof. Dr. Sebastian Thrun (2022).

Seit 20 Jahren in der Politikberatung

Monika Schnitzer promovierte und habilitierte an der Universität Bonn und war Gastprofessorin an der Stanford University, Yale University, University of California, Berkeley und an der Harvard University. 2015 bis 2016 war sie Vorsitzende des Vereins für Socialpolitik, der Vereinigung von Ökonomen und Ökonominnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im Juli 2022 erhielt sie die Ehrendoktorwürde der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich mit Innovation, Wettbewerb und multinationalen Unternehmen.

Das neue Mitglied im Vordenker Forum ist seit 20 Jahren in der Politikberatung aktiv. Von 2011 bis 2019 war sie stellvertretende Vorsitzende der Expertenkommission Forschung und Innovation. Von 2018 bis 2019 war sie zudem Mitglied der Expertenkommission Wettbewerbsrecht 4.0. Aktuell ist sie Ko-Vorsitzende des Expertenkreises Transformation der Automobilwirtschaft. Seit 2001 ist Monika Schnitzer außerdem Mitglied des wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Monika Schnitzer ist seit 2022 Ordentliches Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina (Nationale Akademie der Wissenschaften) und seit 2008 Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Seit 2008 ist sie Fellow der European Economic Association. Sie wurde 2005 mit dem Bundesverdienstorden am Bande der Bundesrepublik Deutschland und 2012 mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet.

Weitere Mitglieder der Jury des Vordenker Forum

Weitere Mitglieder der Jury des Vordenker Forum sind Prof. Michael Binder, Professor für Internationale Makroökonomie und Empirische Wirtschaftsforschung an der Goethe-Universität, Ex-Bundesministerin Julia Klöckner, Frank Lehmann, freier Journalist, Reinhard Kardinal Marx, Erzbischof von München und Freising, Wolfgang Baake, ehemaliger Beauftragter für die Deutsche Evangelische Allianz am Sitz der Bundesregierung, Thorsten Alsleben, Hauptgeschäftsführer der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, Prof. Dr. Renate Köcher, Geschäftsführerin des Instituts für Demoskopie in Allensbach, Dr. Nicola Leibinger-Kammüller, Vorsitzende der Geschäftsführung des Maschinen- und Anlagenbauers Trumpf, der Plansecur-Geschäftsführer Heiko Hauser und sein Vorgänger Johannes Sczepan sowie die Finanzberater Gunther Otto und Hermann Schwietering.

Original-Content von: Plansecur KG, übermittelt durch news aktuell