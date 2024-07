RG Finance GmbH

Robert Giebenrath: Die optimale Struktur für Ihr Finance-Team

Die Finanzabteilung ist das Rückgrat eines jeden Unternehmens und entscheidend für dessen nachhaltigen Erfolg. Doch häufig fehlt es hier an klaren Strukturen. Genau hierbei hilft Robert Giebenrath: Der Gründer und Geschäftsführer der RG Finance GmbH übernimmt als externer CFO für Wachstumsunternehmen die gesamte finanzstrategische Planung seiner Kunden. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Unternehmen ihr Finanzteam optimal aufstellen können.

Die Struktur eines Finance-Teams ist von entscheidender Bedeutung für den langfristigen Erfolg eines Unternehmens. Eine gut aufgestellte Finanzabteilung gewährleistet nicht nur eine solide finanzielle Gesundheit, sondern unterstützt auch die Geschäftsführung bei fundierten Entscheidungen. Trotzdem sind viele Unternehmen in diesem Bereich unübersichtlich aufgestellt und überlassen beispielsweise einer Minijob-Kraft die Verantwortung für einen Bereich, der unter ständiger Kontrolle der Geschäftsführung sein sollte. "Ohne eine klare Struktur und effektive Prozesse können Unternehmen schnell den Überblick verlieren und wichtige Chancen für Wachstum und Stabilität versäumen", warnt Robert Giebenrath, Gründer von RG Finance. "Um dies zu vermeiden, sollten Unternehmen sorgfältig planen, wo und wie sie ihre Finanzabteilung positionieren."

"Da kommt unsere Expertise ins Spiel: Wir helfen Wachstumsbetrieben dabei, ihren Finanzbereich transparent und zukunftsorientiert zu gestalten, indem wir die gesamte Abteilung betreuen und optimieren", führt er fort. Als externer CFO betreuen Robert Giebenrath und sein Team der RG Finance GmbH die Finanzabteilung von wachsenden Unternehmen in Deutschland mit einem Jahresumsatz zwischen einer und 20 Millionen Euro. Dabei verfolgen sie eine strategische Neuausrichtung der Bereiche Rechnungswesen, Planung und Controlling und beraten ihre Kunden proaktiv bei der zukunftsweisenden Positionierung ihrer gesamten Finanzabteilung.

Die Struktur eines Finance-Teams: So wird die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens gewährleistet

Ein Unternehmen steht und fällt mit seiner Finanzplanung - daher ist eine strategische Aufstellung enorm wichtig. Unternehmen sollten dafür ihre Organisation von Grund auf analysieren und gegebenenfalls anpassen: "Neben der Struktur und Rollen innerhalb der Finanzabteilung müssen Unternehmer zunächst einmal planen, wo sie diese Abteilung im Firmenorganigramm überhaupt ansiedeln", erklärt Robert Giebenrath.

Grundsätzlich besteht ein Basisfirmenorganigramm aus der Geschäftsführung, einem Verwaltungsteam, einer Marketing- und Vertriebsabteilung sowie einer Fulfillment-Abteilung. Die Finanzabteilung kann in diesem Konstrukt auf zwei verschiedene Weisen integriert werden: Ein oft gewählter Weg ist, die Finanzabteilung im Verwaltungsteam gemeinsam mit Office-Management, HR, IT und Buchhaltung anzusiedeln. Das ist organisatorisch sinnvoll, da viele Aufgaben der Finanzabteilung in den Bereich des Backoffice fallen. "Perspektivisch und strategisch sehe ich die Finanzabteilung allerdings an einer anderen Stelle angesiedelt", sagt Robert Giebenrath. "Statt in der Verwaltung kann die Finanzabteilung nämlich auch als Stabsstelle der Geschäftsführung fungieren."

Diese strategische Platzierung ermöglicht es, Finanzen und Controlling als direkte Partner der Geschäftsführung zu nutzen. So können der Geschäftserfolg gemessen, Probleme angezeigt und die Geschäftsführung bei fundierten Entscheidungen unterstützt werden. Auch Themen wie Liquiditätsmanagement und rechtliche Aspekte werden durch diese Aufstellung direkt überwacht. "Beide Einteilungen sind möglich - in beiden Fällen spielt die Finanzabteilung aber eine entscheidende Rolle dabei, den Unternehmenserfolg zu steuern", so der Experte.

Robert Giebenrath: Struktur und Führung einer effizienten Finanzabteilung

Doch wie ist die Finanzabteilung im Detail aufgebaut? "Die Finanzabteilung ist in zwei Hauptbereiche unterteilt: das Rechnungswesen und das Controlling", erklärt Robert Giebenrath. Das Rechnungswesen umfasst vorbereitende Buchhaltung, Rechnungsstellung, Forderungsmanagement, Zahlungsverkehr, Lohn- und Finanzbuchhaltung sowie Monats- und Jahresabschlüsse. Bei der Lohn- und Finanzbuchhaltung unterstützt ein externes Steuerbüro. Das Controlling ist für Finanzplanung, Reporting, Risikomanagement, KPI-Überwachung und Liquiditätsprognosen zuständig und leitet daraus Handlungsempfehlungen für die Geschäftsführung ab. In kleineren Unternehmen übernimmt zu Beginn oft eine Person mehrere Aufgaben aus verschiedenen Bereichen - meist ist es der Geschäftsführer selbst. Mit wachsender Unternehmensgröße spezialisieren sich die Rollen dann zunehmend.

Geleitet wird die Finanzabteilung von einem CFO, der direkten Kontakt zur Geschäftsführung hält. Als externer CFO übernimmt Robert Giebenrath für seine Kunden genau diese Rolle: Von der Optimierung des Rechnungswesens, über Planung- und Controllingtätigkeiten als Done-4-you-Service bis hin zur proaktiven finanzstrategischen Beratung übernehmen er und sein Team die gesamte Betreuung des Finanzbereichs. Damit bahnt die RG Finance GmbH ihren Kunden den Weg zu neuen finanzstrategischen Konzepten und bringt sie auf Wachstumskurs.

