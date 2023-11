Edmond Rätzel

Weihnachtsgeschäft als Fotograf gewinnbringend nutzen - 5 Tipps

Wenn die festliche Jahreszeit näher rückt, geraten viele Menschen in den Geschenke-Kaufrausch. Doch während Einzelhändler und Online-Shops ihre Umsätze in die Höhe schnellen sehen, bleiben viele Fotografen in dieser Zeit eher auf der Strecke.

"Dabei sind gerade zu Weihnachten emotionale und persönliche Geschenke wie Familienporträts oder Gutscheine für ein Fotoshooting hoch im Kurs stehen", weiß Profifotograf und Trainer Edmond Rätzel nach seinen Erfahrungen. "Mit einigen gezielten Maßnahmen kann man das Interesse wecken und die Buchungen deutlich steigern." 5 Tipps, um das Weihnachtsgeschäft zu nutzen, verrät er nachfolgend.

Sichtbare Werbung für die Dienstleistungen machen

Die Erfahrung von Edmond Rätzel zeigt: Viele Menschen schenken ihren Liebsten gerne ein Fotoshooting zu Weihnachten. Ob alleine oder mit der ganzen Familie, mit Baby oder Babybauch, mit einem solchen Shooting werden unvergessliche Erinnerungen geschaffen und auf Hochglanzpapier festgehalten. Deswegen ist es für Fotografen unerlässlich, zeitnah auf die eigenen Dienstleistungen aufmerksam zu machen. Das kann in Form von großflächigen Schaufensterplakaten erfolgen, oder als digitale Werbeanzeige in den sozialen Medien, wie TikTok, Facebook, Google oder Instagram. Auch ein Newsletter, der an die Bestandskunden geschickt wird, bietet sich an. Wichtig ist, den Menschen frühzeitig ins Gedächtnis zu rufen, dass Fotoshootings oder Gutscheine für solche Dienstleistungen attraktive Geschenke sind.

Besondere Rabatte und Aktionen ins Leben rufen

Eine weitere Möglichkeit, um an die weihnachtliche Kauflaune der meisten Menschen zu appellieren, sind Sonderangebote oder Rabatte. Grundsätzlich sollten solche Vergünstigungen zwar laut Edmond Rätzels Erfahrung nur sehr sparsam angeboten werden, sonst könnten die Kunden nicht mehr bereit sein, für ein Shooting den regulären Preis zu bezahlen. Doch gerade in der Weihnachtszeit können die Umsatzzahlen durch Rabatte deutlich gesteigert werden. Das liegt daran, dass sich Fotoshootings sehr gut als Geschenk eignen. Besonders effektiv ist diese Maßnahme, wenn sie mit der ersten, also der großformatigen Werbung, kombiniert wird.

Edmond Rätzel über seine Erfahrung mit sogenannten "Bundles"

Darüber hinaus bietet das Weihnachtsgeschäft eine gute Gelegenheit, um nicht nur einzelne Dienstleistungen zu verkaufen, sondern stattdessen die Kunden längerfristig zu binden. So berichtet Edmond Rätzel: "Wir haben schon oft die Erfahrung gemacht, dass Kunden gerne eine Kombination aus mehreren Angeboten wahrnehmen. Beispielsweise kann man ihnen die Möglichkeit geben, zu jedem Babybauch-Shooting ein vergünstigtes Newborn-Shooting zu buchen, oder mit jedem Hochzeits-Shooting ein Fotoprodukt, wie eine schöne Fotoleinwand, als Weihnachtsgeschenk zu kombinieren". Durch solche Aktionen sollen die Kunden dazu angeregt werden, mehrere Angebote in Anspruch zu nehmen, was den Umsatz des Fotografen trotz gewährter Rabatte erhöht.

Spezielle Angebote für Firmenkunden offerieren

Gerade zum Jahresende nutzen auch viele Geschäftskunden die Dienstleistungen eines Fotografen oder Filmemachers. Denn der Erfahrung nach weiß Edmond Rätzel, dass zu diesem Zeitpunkt im Gegensatz zum Jahresanfang bereits klar ist, wie viel Budget noch für Marketingzwecke zur Verfügung steht. Deshalb ist die Weihnachtszeit für viele Unternehmen ideal, um Produktfotos machen oder Imagefilme drehen zu lassen. In diesem Fall kann es lohnenswert sein, statt auf Rabatt-Aktionen lieber auf angepasste Konditionen zu setzen. So wissen es Unternehmen in der Regel sehr zu schätzen, wenn der Fotograf oder Filmemacher möglichst flexibel auf ihre Wünsche bezüglich Zeit und Ort eingeht. Auch Zusatzservices sollten zum Jahresende zumindest in Erwägung gezogen werden, weil sie für ein Unternehmen ausschlaggebend sein können, um sich für einen bestimmten Dienstleister zu entscheiden.

Gutscheinaktionen planen

Häufig brechen die Umsätze nach Weihnachten zunächst ein wenig ein, weil die meisten Menschen lieber Zeit mit der Familie zuhause verbringen. Um dem entgegenzuwirken, kann eine Gutscheinaktion helfen. Diese werden zum Beispiel besonders günstig angeboten, dafür müssen sie noch im Januar eingelöst werden. Der Umsatz erfolgt dann über die Fotos und hinzugebuchte Bildprodukte wie Poster, Leinwände oder auch Fotobücher. "Wer sich als Fotograf jetzt schon darum bemüht, Kunden für das Weihnachtsgeschäft zu begeistern, wird demnach eine schöne Erfahrung machen und die Weihnachtszeit genießen können", so Edmond Rätzel.

Über Edmond Rätzel:

Edmond Rätzel hilft Fotografen und Filmemachern dabei, in der Selbstständigkeit Fuß zu fassen und aus einer Nebentätigkeit ein erfolgreiches Business zu machen. Außerdem unterstützt er Fotografen und Filmemacher in allen Themen rund um das Marketing. Das Angebot umfasst eine erhöhte Sichtbarkeit bei potenziellen Interessenten, das Konzipieren des Angebotes sowie der passenden Preise. Darüber hinaus unterstützt er Kunden bei der Einrichtung der Website, dem Schalten professioneller Werbekampagnen, der Bestandskundenpflege, der effektiven Gesprächsführung und Mitarbeitersuche. Mit einer individuellen Strategie und einer klaren Botschaft sorgt der erfolgreiche Produktfotograf dafür, dass andere in der Branche ebenfalls durchstarten können. Weitere Informationen: https://edmond-raetzel.de

