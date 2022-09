Carestone Group GmbH

Carestone erwirbt zwölf Bestandsimmobilien mit über 270 Seniorenwohn- und Pflegeapartments von der Kunze Gruppe

Die Carestone Gruppe, marktführender Pflegeimmobilienentwickler in Deutschland, hat ein Portfolio aus zehn Seniorenwohn- und Pflegeimmobilien mit über 270 Apartments und zwei Verwaltungsgebäuden an sieben Standorten erworben. Der Kaufpreis liegt im guten zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Verkäufer der Objekte ist die inhabergeführte Unternehmensgruppe Kunze aus der Region Oberlausitz. Die Übernahme des diversifizierten Immobilien-Portfolios entspricht der Wachstumsstrategie der Carestone Gruppe und unterstreicht deren Leistungsstärke auch unter den herausfordernden Marktverhältnissen. Carestone wird die Objekte im Teileigentum für private Investorinnen und Investoren als attraktive und wertstabile Kapitalanlage am Markt platzieren. Die operativen Geschäftsbereiche der Kunze Gruppe hat die aiutanda GmbH, ein Verbund von ambulanten Gesundheitsunternehmen, erworben. Sie führt den Betrieb der Einrichtungen fort. Bereits während des Ankaufsprozesses wurden mit aiutanda als neue Betreiberin langfristige Mietverträge über 20 Jahre geschlossen.

Die Transaktion mit über 270 Seniorenwohn- und Pflegeapartments umfasst Immobilien für betreutes Wohnen und stationäre Pflege sowie zwei Verwaltungsgebäude. Die zwölf Objekte in der Region Oberlausitz befinden sich an den Standorten Weißwasser, Boxberg, Rietschen, Schleife, Kollm, Görlitz, Bad Muskau. Diese sind optimal im regionalen Markt für Seniorenimmobilien positioniert und weisen insgesamt über 14.700 Quadratmeter Mietfläche aus. Die einzelnen Gebäude sind in einem sehr guten Zustand und wurden in den vergangenen Jahren entweder errichtet oder umfänglich saniert und modernisiert.

Carestone-CEO Dr. Karl Reinitzhuber sagt: "Wir setzen den Ausbau unseres Portfolios auch im aktuell herausfordernden makroökonomischen Umfeld mit weiteren qualitativ hochwertigen Investitionen fort." Aktuell arbeitet Carestone an mehr als 90 Projekten zur Entwicklung, Realisierung und Vermarktung von Senioren- und Pflegewohnraum.Die erfolgreich gemanagte Transaktion führt der Carestone-CEO neben der speziell auf Pflegeimmobilien ausgerichteten Projektentwicklungs- und Bau-Expertise vor allem auch auf die Finanzkraft des Unternehmens und die Bereitschaft zu Partnerschaften zurück. "Wir kooperieren mit vielversprechenden Partnern wie aiutanda. Die frühzeitige Zusammenarbeit hat maßgeblich zum erfolgreichen Abschluss beigetragen und sich als echter Mehrwert für einen koordinierten Übergang von Betrieb und Immobilien erwiesen. Mit ihrer hohen Professionalität als Betreiberin steht aiutanda für die nachhaltige Fortführung der Einrichtungen", so Reinitzhuber.

Mit dem Kauf der Immobilien sichert Carestone den Erhalt der Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtungen und wirkt dem gesellschaftlich relevanten Mangel an altersgerechtem Wohnraum und Pflegeplätzen entgegen. "Wir sind stolz auf diese Transaktion mit den sehr gut geführten Einrichtungen. Sie entspricht den aktuellen Anforderungen von privaten Investoren in Bezug auf sinnstiftende Wertanlagen an absolut etablierten Standorten", so Carestone-CSO Sandro Pawils.

Christoph Schubert, CEO aiutanda, sagt: "Die zwölf Einrichtungen bilden in der Oberlausitz ein Cluster, das unterschiedliche Wohn- und Betreuungsformen unter einem Dach vereint. Die räumliche Nähe der Einrichtungen untereinander mit angeschlossener Verwaltung und unternehmenseigener Pflegeakademie sowie die nachhaltig stabile Auslastung sind echte strategische Pluspunkte - für einen effizienten Betrieb ebenso wie für die Personalgewinnung."

Über Carestone

Die Carestone Gruppe plant, baut und vermarktet Senioren- und Pflegeimmobilien als Kapitalanlage. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung, rund 2,6 Milliarden Euro platziertem Projektvolumen, über 19.000 geschaffenen Pflegeplätzen und mehr als 17.500 verkauften real geteilten Pflegeapartments ist Carestone der marktführende Entwickler und Anbieter für Senioren- und Pflegeimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen hat knapp 100 Mitarbeitende. Carestone wurde Gesamtsieger im "ServiceAtlas Pflege- und Seniorenimmobilien 2021" von ServiceValue. Ebenfalls in 2021 erhielt Carestone von FOCUS-MONEY Bestnoten in der Kategorie "Höchste Kundenzufriedenheit" und wurde Testsieger der WirtschaftsWoche mit "Höchstes Kundenvertrauen". In 2022 bescheinigte FOCUS-MONEY Carestone Bestnoten in der Kategorie "Fairster Anbieter von Pflegeimmobilien".

Über aiutanda

Die aiutanda GmbH ist eine stetig wachsende Gruppe ambulanter Gesundheitsunternehmen mit der gemeinsamen Vision einer menschlichen, qualitätsverbundenen und modernen Pflege. aiutanda bietet individuelle Lösungen bei Hilfsbedürftigkeit - egal wo, wann, womit oder durch wen. Der Fokus des Unternehmens liegt auf einem breiten Spektrum an Dienstleistungen aus dem Bereich der ambulanten Kranken- und Seniorenpflege ("Hilfe-Leistungen") sowie der Versorgung von hilfsbedürftigen Menschen mit Homecare-Produkten ("Hilfs-Mittel"). Das Ziel ist es, aiutanda als Markt- und Qualitätsführer in der ambulanten Gesundheitsversorgung in Deutschland aufzubauen und die Branche dadurch zu prägen und zu gestalten. Die Basis für das aiutanda-Konzept bilden verbindliche Partnerschaften mit gleichgesinnten Unternehmen im ambulanten Gesundheitsmarkt in Deutschland. Diese werden aktiv und nachhaltig weiterentwickelt und sind dann Teil einer großen und starken Gesundheitsgruppe, die auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist und für eine werteorientierte, sinnstiftende Tätigkeit steht. Gegründet wurde das Unternehmen mit Sitz in München 2017 von Christoph Schubert zusammen mit seinen vier Partnern Dr. Florian Meise, Dr. Matthias Meise, Dr. Ulf Lange und Thomas Probst. Mit derzeit 30 operativen Gesellschaften und über 2.600 Mitarbeiter*innen versorgt die aiutanda Gruppe mehr als 5.000 hilfs- und pflegebedürftige Menschen an über 100 Standorten in ganz Deutschland.

