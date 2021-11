HT Hanseatische lndustrie-Consult

Online-Versteigerung der Wertsachen aus dem Insolvenzverfahren Hendrik Holt gestartet

Hamburg (ots)

Vor dem Hintergrund der laufenden Insolvenzverfahren im Verfahrenskomplex "Hendrik Holt" werden jetzt sichergestellter Schmuck und weitere Vermögenswerte des Windparkunternehmers und seiner Familie versteigert. Die Versteigerung wird online durchgeführt. Mit der Organisation und Durchführung der Online-Auktion hat der in den Verfahren eingesetzte Insolvenzverwalter Dr. Malte Köster aus der Kanzlei WILLMERKÖSTER die HT Hanseatische lndustrie-Consult Holger Haun & Tom Thomsen KG beauftragt.

Im Einzelnen werden rund 100 Einzelpositionen versteigert, darunter exklusive Uhren der Marken Rolex und Breitling sowie Schmuck, Premium-Reisegepäck, Designer-Kleidung, 3D-Drucker und Apple MacBooks. Interessierte können nach Registrierung ab sofort Gebote unter www.ht-kg.de abgeben. Zuschläge werden auf das jeweilige Höchstgebot am 7. Dezember 2021 erteilt. Dann endet die Versteigerung. Die Ausgabe der ersteigerten Gegenstände erfolgt im Dezember 2021. Der Erlös fließt in die Insolvenzmasse der Insolvenzverfahren.

