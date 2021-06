IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung GmbH

Herausforderung: Datenanalyse ist der blinde Fleck der Pressestellen

Studie befragt 178 Fach- und Führungskräfte aus der PR zu den wichtigsten Kompetenzen

Den deutschen PR-Managern mangelt es vor allem an Kenntnissen in der Datenanalyse. Während 37 Prozent der Befragten diese Kompetenz als besonders bedeutend ansehen, nennen nur drei Prozent sie als eine ihrer drei Stärken. Die Differenz zwischen Ziel und Ausgangspunkt beträgt somit 34 Prozentpunkte und weist damit von allen Kompetenzen die größte Lücke auf. Auch beim analytischen Denken ist deutlich Luft nach oben - die Differenz beträgt hier 15 Prozentpunkte. Das sind Ergebnisse eine Befragung von PR-Entscheidern durch das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) im Februar und März 2021.

Strategisches Denken ist nach Einschätzung der Befragten die wichtigste Kompetenz, die PR-Leute benötigen, um fit für die Zukunft zu sein. 72 Prozent der Experten geben dies an. Allerdings schreiben sich diese Kompetenz auch 63 Prozent der Befragten selbst zu, die Differenz beträgt somit nur neun Prozentpunkte. Storytelling ist laut 55 Prozent der PR-Leute in Zukunft eine sehr wichtige Kompetenz, um die Botschaften des Unternehmens kommunizieren zu können. Hier klafft die Lücke zwischen Bedarf und Status quo mit 24 Prozentpunkten schon deutlich weiter auf. Nicht einmal jeder Dritte schreibt sich diese Kompetenz zu.

Noch vor Storytelling und analytischem Denken besteht der größte Fortbildungsbedarf bei der Datenanalyse. "Über die verschiedenen Kanäle sammeln Unternehmen oftmals viele Daten zur Kundenzufriedenheit oder Reputationswerten, die in den PR-Abteilungen jedoch nicht strategisch analysiert werden können", sagt IMWF-Geschäftsführer Jörg Forthmann. "Hier verschenken die Firmen viel Potenzial."

Hintergrundinformationen

Für die Studie wurden 178 Fach- und Führungskräfte aus dem Bereich Public Relations (PR) durch das IMWF befragt. Die Befragung fand im Februar und März 2021 online statt.

